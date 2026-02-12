Colombia

Ataque con drones contra bases militares en Arauca deja una oficial herida y mantiene en alerta a la región

Un ataque simultáneo con drones cargados con explosivos sacudió las instalaciones militares en Arauca; una oficial de la Fuerza Aeroespacial resultó herida y se investiga una posible retaliación de grupos armados ilegales

Guardar
Bases militares en Saravena y
Bases militares en Saravena y Fortul fueron atacadas con drones que transportaban granadas de mortero, según reportes preliminares- crédito José Miguel Gómez/REUTERS

Las autoridades militares colombianas reportaron un ataque simultáneo contra varias bases militares en el departamento de Arauca fue reportado en la tarde de este jueves 12 de febrero, según información preliminar conocida por las autoridades.

Uno de los hechos más graves se registró en la base militar de Saravena, donde al menos una oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana resultó herida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los primeros reportes, las acciones violentas también habrían impactado instalaciones en el municipio de Fortul.

El ataque se habría perpetrado mediante el uso de drones que transportaban granadas de mortero, las cuales fueron lanzadas contra objetivos estratégicos dentro de las bases. Esta modalidad ha venido siendo utilizada por grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

Además, se conoció sobre la posible afectación de una aeronave tipo Caravan, que se encontraba en una de las instalaciones atacadas. Las autoridades evalúan los daños materiales mientras refuerzan los protocolos de seguridad en la región.

Al menos cuatro bases militares en Arauca permanecen en máxima alerta ante la posibilidad de nuevos ataques. Este hecho se habría registrado como una retaliación por las operaciones ofensivas que el Ejército Nacional ha adelantado en los últimos días contra estructuras guerrilleras que delinquen en el departamento.

De manera preliminar, se señala que el ELN, grupo armado con fuerte presencia en la zona, estaría detrás de las acciones. Sin embargo, las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial confirmando la autoría. La situación continúa en desarrollo.

Ataque con drones contra bases militares en Arauca deja una oficial herida y mantiene en alerta a la región

Durante los primeros meses de 2026, Colombia ha registrado un incremento alarmante en el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales, principalmente el ELN y las disidencias de las Farc. Esta modalidad ha pasado de ser una amenaza esporádica a convertirse en un mecanismo sistemático de ataque contra la Fuerza Pública, especialmente en zonas de alta confrontación.

El 17 de enero, en un lugar que no fue precisado por las autoridades, un ataque con drones contra tropas del Ejército dejó un militar muerto y cuatro más heridos. Dos días antes, el 15 de enero, en San José del Palmar, Chocó, uniformados de la Décima Quinta Brigada fueron blanco de drones cargados con explosivos, con un saldo de diez militares heridos.

En Tibú, Norte de Santander, a mediados de enero, un soldado profesional perdió la vida tras un ataque similar, presuntamente perpetrado por el ELN.

Ante este panorama, el Gobierno adoptó contramedidas. En febrero de 2026 endureció las restricciones para la importación de drones, limitando su compra mediante comercio electrónico.

Además, tras la incautación de equipos de tecnología china como el sistema Hunter SHH100 en manos de disidencias, el Ejército comenzó a desplegar inhibidores de señal para proteger bases estratégicas, especialmente de cara a las elecciones de marzo.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Ataque dronesELNAraucaSaravenaFortulColombia-Noticias

Más Noticias

Petro volvió a extender el permiso para que peligrosos cabecillas del ELN y disidencias, condenados a 40 años, sigan como gestores de paz

Los facilitadores participan en las mesas de negociación del Gobierno nacional con el grupo Comuneros del Sur

Petro volvió a extender el

Diosdado Cabello cuestionó a Gustavo Petro por su propuesta a Estados Unidos para combatir el narcotráfico: “Hay gente rara en este mundo”

El ministro del Interior y Justicia del régimen aseguró que Nicolás Maduro presentó esa propuesta al presidente de Colombia hace un año

Diosdado Cabello cuestionó a Gustavo

Las disidencias de las Farc niegan secuestro de la senadora Aida Quilcué y hablan de “operación de bandera falsa” en Cauca

El autodenominado Estado Mayor Central aseguró que no tuvo responsabilidad en el secuestro exprés de la congresista indígena y cuestionó inconsistencias en las versiones entregadas por la propia senadora y las autoridades

Las disidencias de las Farc

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

La Tricolor es líder con siete puntos en el grupo A, donde además aseguró la clasificación de manera anticipada a la fase final, aspirando a un cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Colombia vs. Paraguay - EN

Luis Suárez fue elegido mejor delantero y jugador del mes de enero en la Liga de Portugal: así se definieron las votaciones

El atacante samario sigue consolidándose en los “Leones” de Portugal, siendo una de las fichas claves para el equipo dirigido por Rui Borges

Luis Suárez fue elegido mejor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón lanzó duras críticas

Yina Calderón lanzó duras críticas contra Karola y Valentino por su comportamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’

Koral Costa reveló detalles de su separación con Bola 8 y confesó la razón por la que dieron fin a su relación: “No estábamos teniendo intimidad”

Laura Barjum habló del rechazo y confesó que no ha quedado en ningún casting en lo que va del año: “He querido dedicarme a otra cosa”

Shakira puso en venta su isla en el Caribe: pide 25 millones de euros por ella

Así quedó la placa de ‘La casa de los famosos’: Nicolás Arrieta y Juanda Caribe perdieron el apoyo del público

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

Luis Suárez fue elegido mejor delantero y jugador del mes de enero en la Liga de Portugal: así se definieron las votaciones

Otra alarma médica en la selección Colombia para el Mundial 2026: Jhon Lucumí salió lesionado con el Bolonia en la Copa Italia

James Rodríguez acompañó al Minnesota United en un partido amistoso: este fue el motivo por el que no jugó

Jugador de Águilas Doradas criticó el penal concedido a Millonarios que terminó en gol de Falcao: “Como si no hubiera pasado nada”