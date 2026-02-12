Ataque con drones contra bases militares en Arauca deja una oficial herida y mantiene en alerta a la región

Bases militares en Saravena y Fortul fueron atacadas con drones que transportaban granadas de mortero, según reportes preliminares- crédito José Miguel Gómez/REUTERS

Las autoridades militares colombianas reportaron un ataque simultáneo contra varias bases militares en el departamento de Arauca fue reportado en la tarde de este jueves 12 de febrero, según información preliminar conocida por las autoridades.

Uno de los hechos más graves se registró en la base militar de Saravena, donde al menos una oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana resultó herida.

De acuerdo con los primeros reportes, las acciones violentas también habrían impactado instalaciones en el municipio de Fortul.

El ataque se habría perpetrado mediante el uso de drones que transportaban granadas de mortero, las cuales fueron lanzadas contra objetivos estratégicos dentro de las bases. Esta modalidad ha venido siendo utilizada por grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

Además, se conoció sobre la posible afectación de una aeronave tipo Caravan, que se encontraba en una de las instalaciones atacadas. Las autoridades evalúan los daños materiales mientras refuerzan los protocolos de seguridad en la región.

Al menos cuatro bases militares en Arauca permanecen en máxima alerta ante la posibilidad de nuevos ataques. Este hecho se habría registrado como una retaliación por las operaciones ofensivas que el Ejército Nacional ha adelantado en los últimos días contra estructuras guerrilleras que delinquen en el departamento.

De manera preliminar, se señala que el ELN, grupo armado con fuerte presencia en la zona, estaría detrás de las acciones. Sin embargo, las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial confirmando la autoría. La situación continúa en desarrollo.

Durante los primeros meses de 2026, Colombia ha registrado un incremento alarmante en el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales, principalmente el ELN y las disidencias de las Farc. Esta modalidad ha pasado de ser una amenaza esporádica a convertirse en un mecanismo sistemático de ataque contra la Fuerza Pública, especialmente en zonas de alta confrontación.

El 17 de enero, en un lugar que no fue precisado por las autoridades, un ataque con drones contra tropas del Ejército dejó un militar muerto y cuatro más heridos. Dos días antes, el 15 de enero, en San José del Palmar, Chocó, uniformados de la Décima Quinta Brigada fueron blanco de drones cargados con explosivos, con un saldo de diez militares heridos.

En Tibú, Norte de Santander, a mediados de enero, un soldado profesional perdió la vida tras un ataque similar, presuntamente perpetrado por el ELN.

Ante este panorama, el Gobierno adoptó contramedidas. En febrero de 2026 endureció las restricciones para la importación de drones, limitando su compra mediante comercio electrónico.

Además, tras la incautación de equipos de tecnología china como el sistema Hunter SHH100 en manos de disidencias, el Ejército comenzó a desplegar inhibidores de señal para proteger bases estratégicas, especialmente de cara a las elecciones de marzo.

