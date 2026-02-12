Armando Benedetti respondió a denuncia sobre políticas de género en el Ministerio del Interior: “La época electoral marea a la gente”

La representante afirmó que desde la llegada del ministro al Ministerio del Interior las políticas para mujeres se frenaron - crédito Andrea Puentes/Presidencia y Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió públicamente a la representante a la Cámara Jennifer Pedraza luego de que esta asegurara que, desde su llegada a la cartera, las políticas dirigidas a mujeres no han avanzado.

El intercambio se produjo a través de mensajes difundidos en la red social X, donde ambos expusieron sus posiciones frente a la ejecución de iniciativas con enfoque de género.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación, el jefe de la cartera política rechazó las afirmaciones de la congresista y presentó cifras sobre la gestión adelantada durante 2025.

La denuncia de Jennifer Pedraza

La controversia se originó luego de que Jennifer Pedraza publicara en X: “Desde que llegó Armando Benedetti al Ministerio del Interior, las políticas para mujeres se frenaron. En 2025 anunció 3 compromisos y, según el propio Ministerio, no cumplió ninguno. ¿Qué esperar de un ministro señalado de violentar mujeres?”.

Posteriormente, amplió sus cuestionamientos en una serie de mensajes en los que detalló los compromisos que, según indicó, no han tenido avance. “El camaleón -ex uribista- Benedetti llegó al Ministerio del Interior posando de aliado de nuestras causas. Se comprometió con 3 temas que hoy no tienen avance: 1 Viabilizar la inversión en casas refugio (FONSECON) 2 Viabilizar un sistema de alertas. 3 Convocar al 1er Consejo Nal de Seguridad para atender la emergencia por violencias basadas en género y sectores diversos”.

Las críticas de la congresista se basaron en respuestas oficiales a un derecho de petición contestado por Henry Hernando Luna, director técnico de la Dirección de Asuntos Legislativos del Viceministerio del Interior - crédito @JenniferPedraz/X

Sobre el primer punto, señaló: “Primera promesa incumplida: Casas refugio financiadas con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a cargo de su Ministerio. La respuesta: — No existe línea de inversión. — No hay acto administrativo. — No hay presupuesto, cronograma, ni convocatorias“.

En relación con el sistema nacional de alertas, afirmó: “Segunda promesa incumplida: Sistema nacional de alertas para prevenir violencias. Ministerio del Interior ahora dice que no hacía falta crearlo porque existe un mecanismo de coordinación desde 2020. Respuesta — No hay diseño del sistema. — Sin presupuesto. — No está en planeación institucional. — Sin responsables".

Respecto al Consejo Nacional de Seguridad por la emergencia de violencias basadas en género, indicó: “Tercera promesa incumplida: Consejo Nacional de Seguridad por la emergencia de violencias basadas en género. Se anunció como una instancia de alto nivel para tomar decisiones urgentes. Respuesta oficial: — Nunca fue convocado. — No hay actas, decisiones ni medidas adoptadas. — El propio Ministerio dice que el anuncio fue sólo vocería política sin efectos administrativos (sic)”

Pedraza señaló tres compromisos sin avance: casas refugio con recursos de FONSECON, un sistema nacional de alertas y la convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad por violencias basadas en género - crédito @JenniferPedraz/X

La congresista también expresó: “Mientras la violencia basada machista sigue cobrando vidas, el Gobierno le delegó al ministro más machista anunciar medidas que luego no ejecutaría. Como para lavarle la cara y nada más. La política pública no puede quedarse en discursos y promesas”.

En su mensaje final agregó: “Las víctimas necesitan decisiones, presupuesto y acciones reales. Le quedan siete meses para rectificar su mediocre labor en protegernos a las mujeres, mientras tanto, las congresistas independientes seguiremos haciéndole control político a su inacción”.

Estas afirmaciones fueron acompañadas por respuestas a un derecho de petición presentado por la congresista, documento que fue contestado por Henry Hernando Luna, director técnico de la Dirección de Asuntos Legislativos del Viceministerio del Interior.

Respuesta de Benedetti

Benedetti negó que las políticas para mujeres se hayan detenido y calificó como falsa esa afirmación - crédito Colprensa

En su réplica, el ministro Benedetti negó que las políticas para mujeres se hayan detenido y aseguró que la información entregada por la cartera respalda la ejecución de acciones durante el año 2025. “Entiendo que estés en campaña, me gusta que te preocupes por primera vez en la política pública de enfoque de género que tiene el Ministerio porque nunca has aportado nada. Es falso que se hayan frenado las políticas para las mujeres en el Ministerio del Interior. Aquí te dejo en evidencia que la época electoral marea a la gente”, escribió el funcionario.

En el mismo mensaje detalló: “En 2025 realizamos 176 jornadas en 66 municipios, transversalizamos enfoque de género en 33 territorios y desarrollamos 91 jornadas en el marco de la Resolución 1325. Cumplimos metas, implementamos la Ruta de Memoria Trans y articulamos con universidades para prevenir violencias basadas en género.”

Benedetti también indicó que el 19 de enero de 2026 se dio respuesta formal a la solicitud de información presentada por la congresista. “La gestión es pública y verificable. La desinformación no puede reemplazar los hechos”, señaló.

Benedetti afirmó que el 19 de enero de 2026 se respondió formalmente el derecho de petición con soportes y resultados - crédito @AABenedetti/X