Colombia

San Valentín 2026: las mejores frases para dedicar a su pareja y amigos en esta temporada

Tenga en cuenta las alternativas para demostrar cercanía y autenticidad en cada dedicatoria

Guardar
En esta temporada puede dedicar
En esta temporada puede dedicar sus mejores palabras para aquellos que ama - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque Colombia no celebra oficialmente San Valentín el 14 de febrero, esta temporada inspira a muchos a expresar afecto y gratitud a parejas y amigos, demostrando así la importancia de dar cariño a aquellos que acompañan y apoyan sin importar las circunstancias.

Cabe mencionar que en el territorio nacional se conmemora el Día del Amor y la Amistad en septiembre. En 2026 la celebración se llevará a cabo el sábado 19 de ese mes, aunque algunos se anticipan a la fecha y deciden unirse con frases emotivas para sus seres queridos durante el típico Día de San Valentín que se sigue popularizando a través de las redes sociales.

La siguiente selección reúne expresiones pensadas para aquellos que desean compartir mensajes sinceros y creativos en el 14 de febrero, teniendo en cuenta la relevancia que esta festividad ha tomado en las diferentes plataformas digitales.

Frases para dedicar a la pareja en San Valentín

A continuación encontrará algunas ideas para celebrar esta fecha, con adaptaciones colombianas para hacer el día aún más especial:

  • Eres el abrazo que siempre quiero al final del día.
  • Si el tiempo se detiene, que sea cuando estamos juntos.
  • Eres mi razón favorita para sonreír en los días soleados de Bogotá y en las lluvias de Medellín.
  • El amor que siento por ti no tiene estaciones, permanece como las montañas de Colombia.
  • Contigo, cada café sabe más dulce y cada atardecer se vuelve inolvidable.
  • Nuestro amor tiene la fuerza del río Magdalena y la calma de las playas en Santa Marta.
  • Prefiero mil veces tu abrazo que cualquier regalo de San Valentín.
  • Cuando me miras, encuentro la paz que solo tiene el viento de Villa de Leyva.
Recuerde que no necesita regalos
Recuerde que no necesita regalos enormes, con pequeños detalles puede impresionar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Frases de amigos para dedicar

Si lo que quiere es un mensaje para sus amigos, puede optar por las siguientes frases para hacer que tenga un día especial, bien sea con un mensaje de WhatsApp o acompañando un detalle pequeño, como un chocolate o algo que le recuerde a esa persona que tanto aprecia.

  • La amistad que compartimos es tan colorida como una tarde en Barranquilla.
  • Eres eso que nunca me puede faltar, como el tinto en la mañana.
  • Tu apoyo ha sido mi mejor regalo, mucho más que cualquier fecha especial.
  • Gracias por estar, incluso cuando nadie más lo haría.
  • Nuestra amistad está hecha de historias, risas y aventuras que solo nos pasan juntos.
  • Cuentas conmigo hoy y siempre, porque los amigos auténticos son familia elegida.
  • Compartir contigo es como disfrutar una bandeja paisa: siempre hay de todo y nunca falta la alegría.
  • Eres esa persona que me demuestra que la distancia nunca es excusa para el cariño verdadero.
Acompañar sus detalles con una
Acompañar sus detalles con una frase lo puede hacer muy especial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mensaje de San Valentín para alguien especial

Si no tiene una relación oficial con una persona, pero desea darle un mensaje en este día especial puede optar por frases como:

  • No sé si somos un capítulo o una historia completa, pero disfruto cada minuto que compartimos juntos.
  • Lo que tenemos no tiene nombre, pero tampoco necesita explicaciones; me gusta cómo se siente.
  • Si esto es un “casi”, no quiero imaginar lo increíble que sería llegar a un “todo” contigo.
El amor propio también es
El amor propio también es protagonista en esta fecha - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Frases para celebrar el amor propio

Si lo que quiere es alejarse del romance típico de la temporada, también puede utilizar frases para usted mismo:

  • Hoy me regalo tiempo, me reconozco y me celebro, porque el amor propio también merece su espacio.
  • Merezco quererme así, con la autenticidad que me caracteriza.
  • Mi mejor compañía soy yo, y eso me llena de orgullo.
  • Ninguna fecha es más válida para cuidarme que la de hoy.
  • El amor propio florece incluso donde no hay celebración oficial.
  • Me abrazo fuerte, porque he aprendido a ser mi mejor amigo.

