Colombia

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este miércoles 11 de febrero

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Debido a los recientes cambios en la aplicación del programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa, es importante conocer cuáles automóviles no tienen permitido circular este miércoles 11 de febrero en Villavicencio.

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio detalla que la restricción vehicular depende de la terminación de la placa del automóvil, del tipo de vehículo, el día de la semana y hasta de la hora.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: No aplica,, .

Particulares: 9, 0,.

Taxis: 7,, .

Transporte de carga: Todos,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Alcaldía de Villavicencio publicó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 17 de enero y hasta el 19 de diciembre del 2025.

El funcionamiento de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo lunes 20 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 3 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 0 a 9.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Villavicencio hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Villavicencio

Más Noticias

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la ciudad dan a conocer los recortes de agua programados

Cortes de agua en Bogotá:

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este miércoles 11 de febrero

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cali este miércoles

Pico y Placa: qué autos

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Medellín este miércoles 11 de febrero

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Medellin

Pilas: Así rotará el Pico

Junta Directiva de Urrá designó nuevo presidente encargado tras la renuncia de Juan Acevedo Rocha: de quién se trata

Enrique Kerguelén Méndez asumió la presidencia de la hidroeléctrica, en medio de una investigación del Gobierno Petro por las recientes inundaciones en Córdoba

Junta Directiva de Urrá designó

Gobierno da plazo hasta el 11 de febrero para reactivar emergencia económica y financiar atención a lluvias

El ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que la disponibilidad de recursos para atender la emergencia por lluvias depende de la decisión de la Corte Constitucional, mientras que desde el Gobierno se evalúan alternativas fiscales para garantizar la financiación

Gobierno da plazo hasta el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Revelan el pasado de Karola

Revelan el pasado de Karola y Valentino Lázaro antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

El conmovedor mensaje que le dedicó la hermana de Yeison Jiménez al cantante al cumplirse un mes de la tragedia: “Te extraño todos los días”

Mamá de Miryam rechazó su relación con Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Me tiene más aburrida esta situación”

Dos actores fueron confirmados como los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Deportes

Este será el rival del

Este será el rival del Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026: viene de la primera fase previa

Millonarios vs. Águilas Doradas: fecha, hora y cómo ver el partido en El Campín

Alfredo Morelos explicó por qué rechazó ofertas internacionales por continuar en Nacional

Se le cayó otro delantero al América de Cali: esta fue la razón por la que no firmó a atacante del fútbol argentino

El debut de Jhon Arias en Palmeiras genera expectativa en Brasil