Manuela Gómez rompe en llanto durante el “congelado” tras la visita de su hija y una inesperada propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’

La influenciadora recibió la visita de su hija Samantha y de su exnovio, Juan Pablo Restrepo, quien sorprendió a todos con una propuesta de matrimonio en medio de la conmoción generada por el reencuentro familiar

Visita sorpresa y propuesta de matrimonio: el “congelado” de Manuela Gómez conmueve en 'La casa de los famosos' - crédito captura de pantalla Canal RCN

La dinámica de ‘congelados’ en La casa de los famosos Colombia vivió uno de sus momentos más emotivos cuando Manuela Gómez, influenciadora y empresaria, recibió la visita inesperada de su hija Samantha y de su exnovio Juan Pablo Restrepo, conocido como JP Gringo.

La entrada de ambos generó una fuerte conmoción entre los habitantes y seguidores del reality, quienes fueron testigos de un episodio cargado de emociones y sorpresas.

El Jefe del programa ordenó la consigna en la que todos los participantes debían permanecer inmóviles, permitiendo que la pequeña Samantha y Juan Pablo Restrepo accedieran a la casa para acercarse a Manuela Gómez.

“Manuela Gómez, acá llegó tu familia a recargarte de energía, te traemos toda la batería”, dijo Restrepo mientras se acercaba a Manuela. La empresaria, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas al ver a su hija, a quien ha manifestado extrañar intensamente desde el inicio del concurso.

La llegada de JP Gringo junto a su hija Samantha generó conmoción entre los habitantes y seguidores del reality - crédito captura de pantalla Canal RCN

La visita fue una de las más esperadas tanto por la concursante como por la audiencia, debido a las reiteradas menciones de Manuela sobre el vacío que sentía por la ausencia de su hija.

La sorpresa alcanzó otro nivel cuando JP Gringo se arrodilló frente a Manuela Gómez y le mostró un anillo de compromiso. “Lo pensara”, le pidió, en una propuesta inesperada que captó la atención de los televidentes y sus compañeros. El momento estuvo acompañado de palabras de ánimo: “No le tenga miedo a jugar, muéstreles cómo se hace”, expresó el creador de contenido.

A pesar de la instrucción de permanecer inmóvil, Manuela Gómez rompió el congelado y se acercó a cargar a su hija, repitiéndole cuánto la quería y la extrañaba. Esta reacción tuvo consecuencias en el desarrollo del juego, ya que fue nominada junto a otros participantes tras incumplir la regla establecida por la producción.

El episodio generó reacciones de empatía entre los demás concursantes, quienes se mostraron conmovidos por el reencuentro familiar. La escena también se viralizó en redes sociales, donde seguidores y fanáticos comentaron la intensidad emocional del momento y la fortaleza mostrada por Manuela Gómez.

El esperado reencuentro familiar se convirtió en sorpresa cuando JP Gringo se arrodilló y le propuso matrimonio a Manuela Gómez en pleno set - crédito captura Canal RCN

Antes de retirarse, JP Gringo envió un mensaje a otro de los participantes, Valentino, indicando en tono de broma que se había convertido en “objetivo militar” para los seguidores de la empresaria. Tras la salida de ambos visitantes, la casa retomó la dinámica habitual, pero el impacto de la visita se mantuvo latente entre quienes presenciaron el encuentro.

El momento desató reacciones en redes sociales donde los seguidores del show dejaron sus opiniones del primer Congelados con un familiar de los famosos.

“Qué hermoso momento 🥹😍 ojalá y esto sea un aliento y ya tome muchas fuerza para jugar con todas", “QUE DIGA QUE SIIIII 💍“, ”Manuela, te vamos a salvar mamacita ❤️“, ”Ame a Samanta, que feliz se puso cuando su mami la cargó, jefe esa nominación de Manuela es injusta", (Sic) dicen los comentarios mas desatados en redes sociales.

Juan Pablo Restrepo, conocido popularmente como JP Gringo, se ha convertido en una figura relevante dentro del entretenimiento y las redes sociales en Colombia. Creador de contenido, cantante e imitador, Restrepo ha centrado su carrera en el género popular, realizando tributos a figuras como Darío Gómez y combinando el humor con una imagen contemporánea que lo distingue entre los nuevos exponentes digitales.

La pareja, que oficializó su relación en 2023, ha compartido abiertamente su vida familiar y el nacimiento de su hija Samantha en redes sociales - crédito @jprgringo @manuelagomezfranco1 / Instagram

La vida personal de Juan Pablo Restrepo también ha cobrado notoriedad, especialmente por su relación con la empresaria e influenciadora Manuela Gómez. La pareja hizo pública su relación en 2023, inicialmente de manera reservada, aunque con el tiempo compartieron momentos familiares y personales a través de sus redes sociales.

A comienzos de 2024 anunciaron que esperaban a su primera hija, Samantha, quien nació a mediados de ese año. Durante el embarazo, ambas partes compartieron las dificultades y retos emocionales que enfrentaron, mostrando una imagen de apoyo mutuo y cercanía.

