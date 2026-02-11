Colombia

La Cnsc abrió convocatoria pública para 29 entidades estatales en Colombia: más de 1.000 vacantes en ocho departamentos

Un nuevo proceso de selección abre oportunidades laborales en entidades de Bogotá y ocho departamentos, con opciones de ingreso para diferentes perfiles técnicos, asistenciales y profesionales

Guardar
Los aspirantes a vacantes reservadas
Los aspirantes a vacantes reservadas están exentos de pago si presentan el certificado de discapacidad avalado por el Ministerio de Salud y Protección Social - crédito Cnsc

Más de 1.000 vacantes están disponibles para quienes deseen ingresar a la carrera administrativa en Colombia, a través del Proceso de Selección Entidades del Orden Territorial y UApA, que contempla empleos en los niveles técnico, asistencial y profesional.

La oferta abarca 29 entidades ubicadas en Bogotá y en los departamentos de Amazonas, Boyacá, Cesar, Nariño, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca, abriendo nuevas oportunidades laborales para ciudadanos en distintas regiones del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dentro de esta convocatoria, se destacan plazas en entidades como:

  • La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender en Bogotá
  • La Gobernación del Amazonas
  • La Alcaldía de Tunja
  • La Secretaría de Educación de Duitama y Sogamoso
  • La Gobernación del Tolima
  • La Alcaldía de Ibagué
  • La Asamblea Departamental del Tolima
  • La Alcaldía de Bucaramanga
  • La Personería de Armenia
  • El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, entre otras.
La modalidad de inscripción abierta
La modalidad de inscripción abierta con reserva destina más de 90 vacantes para personas con discapacidad, conforme a la Ley 2418 de 2024 - crédito Freepik

De acuerdo con la Cnsc, estas instituciones buscan suplir necesidades en áreas clave de la administración pública, garantizando el acceso transparente y meritocrático a los empleos estatales.

El proceso contempla dos modalidades principales: abierto para ciudadanía en general y abierto con reserva para personas con discapacidad. En este último caso, del 9 al 16 de febrero se realizarán las inscripciones para más de 90 vacantes reservadas, en cumplimiento de la Ley 2418 de 2024, que estipula que al menos el 7 % de los empleos ofertados deben estar destinados a personas con discapacidad.

Los aspirantes que apliquen por esta modalidad estarán exentos del pago de derechos de participación, siempre que cuenten con el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social.

Para participar, es indispensable consultar el acuerdo y el anexo que establecen las reglas del proceso de selección, disponibles en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), sección Procesos en desarrollo.

Los interesados deben registrarse en el aplicativo SIMO (https://simo.cnsc.gov.co/), crear un usuario o acceder con credenciales existentes, y buscar los empleos que cuenten con reserva de vacantes para personas con discapacidad. Es fundamental revisar cuidadosamente los requisitos y condiciones de cada empleo, de acuerdo con el perfil educativo y la experiencia.

El proceso de registro, aplicación
El proceso de registro, aplicación y consulta de requisitos se realiza exclusivamente a través de la plataforma Simo de la Comisión Nacional del Servicio Civil - crédito Infobae

Un aspecto clave para quienes apliquen a vacantes reservadas es cargar el certificado de discapacidad en el aplicativo Simo, ya que este documento es obligatorio para completar la inscripción. Tras llenar la información requerida, los aspirantes deben confirmar su inscripción y validar que los datos estén correctos, recordando que solo es posible aplicar a un empleo.

A finales de febrero se abrirán las inscripciones para la modalidad abierto, dirigida a la ciudadanía en general, en la que se ofertarán más de 1.000 vacantes. Para esta fase, cada aspirante debe inscribirse únicamente a través del aplicativo Simo y pagar los derechos de participación.

Los valores para 2026 son: $58.400 para los niveles técnico y asistencial, y de $87.550 para empleos profesionales y niveles jerárquicos superiores. El pago puede realizarse en sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE o mediante el portal Bancolombia.

La inscripción requiere que el participante consulte el acuerdo y el anexo de la convocatoria, identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec) correspondiente, y revise el manual de funciones y requisitos específicos del cargo. A través de Simo, pueden seleccionar la vacante de interés, acceder al formulario de inscripción y formalizar su aspiración tras el pago de derechos.

Para la modalidad abierta, el
Para la modalidad abierta, el costo de participación es de $58.400 para niveles técnico y asistencial, y de $87.550 para niveles profesionales y superiores - crédito Freepik

Cada aspirante puede inscribirse a un solo empleo y debe hacerlo dentro de los plazos establecidos. No se permite la doble postulación, ni a la modalidad ascenso, ni a varias vacantes en paralelo. Es recomendable revisar detalladamente el manual de funciones y los requisitos antes de completar la inscripción.

Temas Relacionados

Concurso PúblicoVacantes CnscCnsc ConvocatoriaInclusión LaboralComisión Nacional del Servicio CivilEntidades estatalesColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Tres ciudades se quedan con el turismo internacional y explican el boom aéreo de Colombia, ¿cuáles son?

Las cifras confirman el fuerte crecimiento del turismo extranjero, al tiempo que dejan en evidencia una alta concentración geográfica que explica el auge del tráfico aéreo

Tres ciudades se quedan con

Alfredo Morelos explicó por qué rechazó ofertas internacionales por continuar en Nacional

Con el objetivo de marcar diferencia en el torneo local, el goleador afronta el reto de liderar al equipo paisa y seguir siendo en pieza clave del proyecto deportivo

Alfredo Morelos explicó por qué

Petro reveló que ya está listo el diseño de los pasaportes: “Quité la corrupción y vamos a tener el cuarto mejor del mundo”

El presidente celebró el hecho de haberle quitado el negocio de la producción de libretas a Thomas Greg & Sons

Petro reveló que ya está

Revelan el pasado de Karola y Valentino Lázaro antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Los participantes del ‘reality’ eran bastante cercanos, por lo que los videos de su amistad se tomaron las redes sociales

Revelan el pasado de Karola

Se le cayó otro delantero al América de Cali: esta fue la razón por la que no firmó a atacante del fútbol argentino

El cuadro rojo ha presentado muchos problemas para conseguir los atacantes que necesita para el primer semestre, pues hasta ahora solo cuenta con el recién llegado Daniel Valencia y el veterano Adrián Ramos

Se le cayó otro delantero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Revelan el pasado de Karola

Revelan el pasado de Karola y Valentino Lázaro antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

El conmovedor mensaje que le dedicó la hermana de Yeison Jiménez al cantante al cumplirse un mes de la tragedia: “Te extraño todos los días”

Mamá de Miryam rechazó su relación con Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Me tiene más aburrida esta situación”

Dos actores fueron confirmados como los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Deportes

Alfredo Morelos explicó por qué

Alfredo Morelos explicó por qué rechazó ofertas internacionales por continuar en Nacional

Se le cayó otro delantero al América de Cali: esta fue la razón por la que no firmó a atacante del fútbol argentino

El debut de Jhon Arias en Palmeiras genera expectativa en Brasil

Poderoso club de Brasil se quedó con joven promesa de Millonarios: el azul hizo un importante negocio

Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España