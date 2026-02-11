La Cnsc abrió convocatoria pública para 29 entidades estatales en Colombia: más de 1.000 vacantes en ocho departamentos

Los aspirantes a vacantes reservadas están exentos de pago si presentan el certificado de discapacidad avalado por el Ministerio de Salud y Protección Social - crédito Cnsc

Más de 1.000 vacantes están disponibles para quienes deseen ingresar a la carrera administrativa en Colombia, a través del Proceso de Selección Entidades del Orden Territorial y UApA, que contempla empleos en los niveles técnico, asistencial y profesional.

La oferta abarca 29 entidades ubicadas en Bogotá y en los departamentos de Amazonas, Boyacá, Cesar, Nariño, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca, abriendo nuevas oportunidades laborales para ciudadanos en distintas regiones del país.

Dentro de esta convocatoria, se destacan plazas en entidades como:

La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender en Bogotá

La Gobernación del Amazonas

La Alcaldía de Tunja

La Secretaría de Educación de Duitama y Sogamoso

La Gobernación del Tolima

La Alcaldía de Ibagué

La Asamblea Departamental del Tolima

La Alcaldía de Bucaramanga

La Personería de Armenia

El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, entre otras.

La modalidad de inscripción abierta con reserva destina más de 90 vacantes para personas con discapacidad, conforme a la Ley 2418 de 2024 - crédito Freepik

De acuerdo con la Cnsc, estas instituciones buscan suplir necesidades en áreas clave de la administración pública, garantizando el acceso transparente y meritocrático a los empleos estatales.

El proceso contempla dos modalidades principales: abierto para ciudadanía en general y abierto con reserva para personas con discapacidad. En este último caso, del 9 al 16 de febrero se realizarán las inscripciones para más de 90 vacantes reservadas, en cumplimiento de la Ley 2418 de 2024, que estipula que al menos el 7 % de los empleos ofertados deben estar destinados a personas con discapacidad.

Los aspirantes que apliquen por esta modalidad estarán exentos del pago de derechos de participación, siempre que cuenten con el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social.

Para participar, es indispensable consultar el acuerdo y el anexo que establecen las reglas del proceso de selección, disponibles en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), sección Procesos en desarrollo.

Los interesados deben registrarse en el aplicativo SIMO (https://simo.cnsc.gov.co/), crear un usuario o acceder con credenciales existentes, y buscar los empleos que cuenten con reserva de vacantes para personas con discapacidad. Es fundamental revisar cuidadosamente los requisitos y condiciones de cada empleo, de acuerdo con el perfil educativo y la experiencia.

El proceso de registro, aplicación y consulta de requisitos se realiza exclusivamente a través de la plataforma Simo de la Comisión Nacional del Servicio Civil - crédito Infobae

Un aspecto clave para quienes apliquen a vacantes reservadas es cargar el certificado de discapacidad en el aplicativo Simo, ya que este documento es obligatorio para completar la inscripción. Tras llenar la información requerida, los aspirantes deben confirmar su inscripción y validar que los datos estén correctos, recordando que solo es posible aplicar a un empleo.

A finales de febrero se abrirán las inscripciones para la modalidad abierto, dirigida a la ciudadanía en general, en la que se ofertarán más de 1.000 vacantes. Para esta fase, cada aspirante debe inscribirse únicamente a través del aplicativo Simo y pagar los derechos de participación.

Los valores para 2026 son: $58.400 para los niveles técnico y asistencial, y de $87.550 para empleos profesionales y niveles jerárquicos superiores. El pago puede realizarse en sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE o mediante el portal Bancolombia.

La inscripción requiere que el participante consulte el acuerdo y el anexo de la convocatoria, identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec) correspondiente, y revise el manual de funciones y requisitos específicos del cargo. A través de Simo, pueden seleccionar la vacante de interés, acceder al formulario de inscripción y formalizar su aspiración tras el pago de derechos.

Para la modalidad abierta, el costo de participación es de $58.400 para niveles técnico y asistencial, y de $87.550 para niveles profesionales y superiores - crédito Freepik

Cada aspirante puede inscribirse a un solo empleo y debe hacerlo dentro de los plazos establecidos. No se permite la doble postulación, ni a la modalidad ascenso, ni a varias vacantes en paralelo. Es recomendable revisar detalladamente el manual de funciones y los requisitos antes de completar la inscripción.