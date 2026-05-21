Desarticulan red que expedía documentos falsos para extranjeros: seis personas fueron capturadas

Este video documental muestra una operación conjunta de Migración Colombia, CTI, Policía y Fiscalía General de la Nación. Las imágenes registran a agentes revisando documentos en oficinas, deteniendo a varios individuos en espacios interiores y exteriores, y la presentación de un grupo de personas involucradas. La acción policial está dirigida a desmantelar una red de documentación fraudulenta colombiana. Los documentos falsos eran utilizados para el tránsito irregular de migrantes hacia Estados Unidos - crédito Fiscalía

La captura de seis integrantes de una red dedicada a la expedición irregular de documentos colombianos para extranjeros, con el propósito de facilitar su llegada a Estados Unidos, se concretó tras un operativo coordinado por autoridades nacionales e internacionales.

La investigación permitió desmantelar un grupo que, desde distintas posiciones dentro de la Registraduría de Fundación, Magdalena, alteraba bases de datos para otorgar nacionalidad colombiana a ciudadanos de Venezuela, República Dominicana y países de Medio Oriente.

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El procedimiento incluyó la detención de tres personas en el municipio de Fundación, una en Santa Marta y dos en territorio estadounidense. Estas últimas fueron identificadas en colaboración con agencias internacionales y autoridades vinculadas a la Embajada de Estados Unidos, que actualmente gestionan su retorno a Colombia.

Así delinquía la red de documentación colombiana fraudulenta para intentar llegar a Estados Unidos - crédito Migración Colombia

De acuerdo con el comunicado, las personas involucradas son Milena Sanjuanelo Castiblanco, funcionaria de la Registraduría Municipal de Fundación; los exservidores Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo; y el guarda de seguridad Luis Alberto Cantillo Vizcaíno.

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Según la información oficial, el grupo operaba con una estructura que abarcaba desde vigilantes y auxiliares administrativos hasta personal de mayor rango, como un registrador encargado. Uno de los métodos consistía en modificar información en las bases de datos oficiales para documentar como nacionales a extranjeros. Además, miembros del grupo buscaban personas dispuestas a figurar como padres o madres de quienes solicitaban documentos de identidad de forma fraudulenta.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la investigación, los implicados habrían recibido pagos de entre 1.200 y 1.500 dólares por trámite.

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Los documentos oficiales se habrían conseguido a partir de la introducción de información fraudulenta en los sistemas oficiales, la autorización de modificaciones irregulares y el uso de formularios con datos falsos y cartas de respaldo de personas ya fallecidas.

Desarticulan red que expedía documentos falsos para extranjeros: seis personas fueron capturadas - crédito Fiscalía General de la Nación

La maniobra permitía que los beneficiarios obtuvieran pasaportes colombianos, con los que intentaban viajar a destinos internacionales como Europa, México y Panamá, estableciendo como objetivo final el ingreso a Estados Unidos de manera ilegal.

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Las autoridades explicaron que la intervención fue resultado del trabajo conjunto entre Migración Colombia, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos. La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, expresó que la colaboración ha permitido tanto identificar documentación apócrifa en puntos migratorios como desarticular organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes.

Durante 2026, los oficiales de Migración Colombia detectaron alrededor de 30 casos de personas que intentaban viajar con documentos alterados. Estas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes tras confirmar la irregularidad de su documentación.

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Registraduría Nacional alertó a la ciudadanía sobre creación de páginas web institucionales falsas

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia advirtió sobre la existencia de sitios web falsos que utilizan la identidad institucional de la entidad para ofrecer información o servicios relacionados con las elecciones, como la consulta de lugares de votación o la designación de jurados. Según el organismo dirigido por Hernán Penagos, estas páginas buscan engañar a los ciudadanos y recolectar datos personales de forma ilegal. Por este motivo, la Registraduría recomendó verificar siempre la fuente de la información y utilizar únicamente los canales oficiales, como su sitio web www.registraduria.gov.co, la aplicación “aVotar” y el chatbot institucional.

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique que la información provenga de los canales oficiales - crédito Registraduría

La entidad anunció que presentará denuncias ante las autoridades y continuará con acciones para identificar y solicitar el bloqueo de estos sitios fraudulentos. Además, recordó que toda información sobre procesos electorales solo se publica en los canales y redes oficiales de la Registraduría.

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Por otra parte, ante inquietudes sobre posibles fraudes en las elecciones, Penagos afirmó que existen mecanismos de control y vigilancia que hacen improbable la comisión de delitos electorales, dado el alto número de participantes, jurados, testigos y organismos de control involucrados en el proceso.

“No es razonable que en una mesa de votación, seis jurados de votación que no se conocen, 10 testigos que apenas se conocen, observación internacional... ¿existe posibilidad de alguna alteración? Claro que no, no lo hay”, afirmó Penagos.

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El organismo explicó que el sistema electoral colombiano mantiene el voto manual, lo que permite verificar la voluntad de los votantes. Los auditores partidarios pueden revisar el código fuente de los sistemas informáticos y participar en pruebas técnicas previas a los comicios. La Registraduría subrayó que los errores pueden ocurrir por la magnitud del proceso, pero insistió en que no hay riesgo de delitos por parte de la organización electoral.