Aumentó recompensa hasta $100 millones por dar con los responsables del asesinato y desaparción de turistas en Buenaventura

La Gobernación del Valle ofrece una recompensa de hasta $100 millones por información que permita encontrar a Nicolás Valencia y capturar a los responsables - crédito Reuters/Facebook

El hallazgo del cuerpo de Alexander Valencia Hernández en Buenaventura (Valle del Cauca) confirmó la muerte de uno de los dos turistas desaparecidos desde el lunes 18 de mayo en el sector de La Bocana, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de su hijo Nicolás Valencia Ducuara y ofrecen una recompensa para ubicar a los responsables del caso.

De acuerdo con información oficial, padre e hijo habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares después de perderse todo rastro de su paradero durante un viaje de descanso en esa zona del Pacífico colombiano.

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Las autoridades del Valle del Cauca ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones por información que permita encontrar a Nicolás Valencia y capturar a quienes participaron en los hechos.

La decisión fue anunciada por Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, quien enfatizó: “Desde la Gobernación del Valle ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que nos permita ubicar a los responsables de este hecho atroz. Todas las capacidades institucionales han sido desplegadas para esa tarea”.

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Padre e hijo provenientes del Tolima fueron interceptados por hombres armados mientras disfrutaban un viaje en el Pacífico colombiano - crédito Red Social Facebook

El caso ha generado preocupación en el puerto sobre el Pacífico colombiano, luego de que padre e hijo, turistas procedentes del Tolima, fueran interceptados por hombres armados mientras disfrutaban del fin de semana en una zona turística de Buenaventura.

Desde el lunes 18 de mayo, familiares y allegados alertaron a las autoridades sobre la desaparición, activando una intensa búsqueda en la región.

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El miércoles 20 de mayo, la Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo de Alexander Valencia Hernández en una zona rural del municipio de Bazán. La comandante de la Policía en el Valle del Cauca, general Sandra Rodríguez, relató: “La Policía del Valle del Cauca se permite informar que en el corregimiento La Bocana, en la zona rural del Bazán del municipio de Buenaventura, se desaparecen dos personas. En ese momento, la Policía Nacional en conjunto con los guardacostas inicia la búsqueda de estas personas, siendo así que hoy en horas de la tarde se encuentra un cuerpo”.

El incidente ocurrió cuando uno de los desaparecidos habría ingresado por error a una zona prohibida y recibió disparos - crédito buenaventuraenlinea/Instagram

La principal línea de investigación apunta a los integrantes de la estructura criminal conocida como Los Shottas, grupo señalado de mantener control en sectores de Buenaventura y vinculado por las autoridades a homicidios, desapariciones y extorsiones en el distrito portuario.

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Las operaciones de búsqueda para encontrar a Nicolás Valencia, de 22 años, continúan. La general Rodríguez insistió en la necesidad de colaboración ciudadana: “La búsqueda sigue para dar con el paradero del otro joven que está desaparecido. Reiteramos a la ciudadanía que cualquier información que nos permita identificar e ir por estos delincuentes que cometieron este hecho es de vital importancia, por eso los invitamos a informar y denunciar”.

La Policía Nacional ratificó su rechazo al crimen ocurrido en la zona rural de La Bocana. En palabras de la general Rodríguez: “La Policía Nacional en el Departamento del Valle del Cauca rechaza rotundamente el homicidio y el secuestro presentado en la zona rural de La Bocana. Hoy más que nunca invitamos a la comunidad bonaverense y a los habitantes de este corregimiento a colaborar con información que permita capturar a estos delincuentes de la organización ‘Los Shottas’, quienes habrían cometido este atroz crimen”.

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