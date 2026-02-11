Karen Sevillano reaccionó a la pedida de mano a Manuela Gómez en ‘La casa de los famosos’: “La cabeza le está bailando”

La creadora de contenido sacó risas entre sus seguidores por el comportamiento de la participante en el congelado - crédito @karensevillano/IG

La noche del 10 de febrero tuvo como epicentro de atención el primer congelado de La casa de los famosos Colombia 3, donde una inesperada propuesta matrimonial marcó la jornada.

En plena dinámica, Manuela Gómez fue sorprendida cuando el padre de su hija apareció cargando a la menor para pedirle matrimonio, una escena que desató inmediato revuelo fuera del set.

Al observar el momento desde el camerino, Karen Sevillano expresó su asombro: “Le pidieron matrimonio a Manuela en el congelado, Dios mío bendito. Hija, anillo, prometido. Guau”.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

Manuela Gómez conmueve en La casa de los famosos Colombia al hablar de su hija y desata un debate sobre maternidad - crédito @manugomezfranco1

La reacción de Karen Sevillano no solo se limitó a la sorpresa inicial, sino que también apuntó sus críticas hacia la actitud de Manuela durante la dinámica que permite el Jefe de la casa.

Mientras veía la escena en su camerino, Sevillano cuestionó el comportamiento de la concursante, intercalando humor y sorpresa. “Ve, y Manuela está más movida. Manuela, Manuela la cabeza le está bailando es un merecumbé...”, comentó la vallecaucana, haciendo movimientos con su cabeza explicando lo que pasaba con la participante, al notar que Gómez no se mantuvo inmóvil como suele esperarse.

Después, la creadora de contenido profundizó en sus observaciones al detallar que la paisa no dudó en interactuar con su hija y con su pareja en medio de la actividad:

“Bueno, ¿y Manuela ya no cargó a su hija? ¡Bueno! Ella se descongeló, cogió a su hija. Eso no es un compartir familiar que hiciera. Ay, Manuela, mami, pero tú hiciste fue una convivencia en esa sala, mi reina”.

Así fue el emotivo encuentro entre Manuela, Juan Pablo Restrepo y su hija Samantha - crédito @manugomezfranko1/IG

Entre risas, Sevillano ironizó sobre la flexibilidad de las reglas y el clima familiar que se apoderó del set.

No faltaron los comentarios sobre la hija de Manuela, a quien Karen consideró especialmente especial, teniendo en cuenta que la menor se portó inquieta al ingresar a la casa estudio: “Ay, Dios mío bendito. Y esa hija de Manuela sí es linda, ¿oyó? Linda, linda esa niña. Mirala. Ay, Karla, mami.”

Mientras tanto, la presentadora resaltó el carácter excepcional de la noche, marcando distancia entre la dinámica del programa y un encuentro familiar habitual: “Eso no es un compartir familiar Manuela”, recalcó entre carcajadas.

El mensaje de Manuela a su hija

Manuela Gómez, participante de la tercera temporada de La casa de los famosos, compartió un testimonio íntimo en el programa sobre su proceso de recuperación personal y los desafíos que ha enfrentado desde su infancia.

Durante la dinámica llamada “línea de la vida”, la empresaria y creadora de contenido relató que, tras salir de Protagonistas de Nuestra Tele, atravesó un periodo crítico marcado por las adicciones, llegando a afirmar que “es un milagro estar viva”.

Explicó que buscar ayuda profesional fue fundamental para iniciar su proceso de recuperación y que el tratamiento médico, junto con el respaldo de su familia, tuvo un papel determinante para dejar las drogas.

Los clips se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales y muchos internautas se mostraron empáticos con la empresaria - crédito Facebook

La relación con sus padres adoptivos, Mercedes y Javier, fue un punto clave en su relato. Gómez indicó que, aunque existieron conflictos importantes, la reconciliación familiar fortaleció su motivación para mantener una vida estable y alejarse de las adicciones. Destacó que este proceso ha sido reciente y que su prioridad ahora es ofrecerle a su hija un entorno más sano y estable.

Uno de los momentos más conmovedores de su intervención fue cuando abordó la maternidad y el impacto de sus experiencias tempranas.

Reconoció que el abandono que vivió al nacer y ser adoptada a los nueve meses dejó una huella profunda: “Siento que estoy todavía muy herida y a veces me cuesta amarla”, confesó sobre el vínculo con su hija. Además, recordó episodios de acoso escolar y una relación sentimental abusiva que marcaron su desarrollo emocional.

Gómez también mencionó la pérdida de su perrita, un episodio que reforzó sus dificultades para establecer lazos afectivos.