Gobierno Petro adquirió una boya de última tecnología para la detección de tsunamis: permitirá advertir sobre eventos naturales extremos

Las recientes emergencias generadas por fuertes precipitaciones en distintos puntos de Colombia desde hace varias semanas, han impulsado a la administración del presidente Gustavo Petro a reforzar las estrategias de prevención.

En ese contexto, la Presidencia, a través de su cuenta de X informó sobre una nueva tecnología: “El Gobierno del Presidente @petrogustavo adquirió una boya de última tecnología para la detección de tsunamis, una herramienta que permitirá tener información en tiempo real sobre posibles eventos extremos y salvar vidas en zonas altamente vulnerables como Tumaco, Nariño”, se detalló desde la cuenta oficial.

El anuncio oficial preciso que la operación y vigilancia de este sistema correrán a cargo de la Dirección General Marítima (Dimar). De acuerdo con la explicación difundida, “este sistema de alerta temprana, operado por la @Dimarcolombia, no solo mejorará la seguridad del Pacífico, sino también permitirá que las comunidades estén preparadas ante una posible emergencia”.

Además de la compra de la boya, otras recientes medidas han buscado responder a la situación de riesgo en diferentes departamentos del territorio nacional. La estrategia apunta a consolidar un enfoque preventivo con herramientas que brinden información en tiempo real y garanticen la preparación comunitaria en regiones como Tumaco y Nariño.

Cierres y daños en vías por lluvias afectan la movilidad en varias regiones del país

El Ministerio de Transporte de Colombia mantiene monitoreo permanente sobre la red vial nacional tras las intensas lluvias que han generado severos daños en la infraestructura y cierres en vías principales, especialmente en el departamento de Córdoba y otras regiones del país.

El impacto más grave se registra en el Puente Jalisco, localizado entre Montería y Puerto Rey, donde se ordenó un cierre total por daños en la estructura. Equipos de la concesión Ruta al Mar permanecen en la zona para evaluar daños y realizar tareas de remoción con el fin de restablecer el tránsito seguro. Esta vía es considerada clave para la conexión entre Montería y la costa Caribe, y su interrupción afecta directamente la movilidad regional.

El despliegue oficial responde a una política nacional de refuerzo ante emergencias ocurridas por deslizamientos, crecientes súbitas y afectaciones en infraestructuras críticas. Entre las acciones principales, el Gobierno nacional activó entidades de atención de riesgos, aumentando la presencia institucional en áreas afectadas y coordinando labores con autoridades locales y regionales para priorizar la protección de las comunidades.

En Cundinamarca, los proyectos viales presentan restricciones. El tercer carril de la vía Bogotá-Girardot mantiene cerrado un carril en los puntos PR88+560 y PR78+450 debido a deslizamientos, mientras que en Huila se reportan daños en puentes de Hobo y pérdidas de banca en los tramos Santana-Mocoa-Neiva, en sectores como Gigante, Timaná y Garzón.

El departamento de Magdalena reporta cuarenta y cinco afectaciones, incluyendo la caída de árboles y deslizamientos en la vía Santa Marta-Paraguachón, específicos entre los kilómetros 13+000 y 70+000.

En Santander, las lluvias provocaron el cierre preventivo en Girón y afectaciones en Bucaramanga, Barrancabermeja y Yondó, requiriendo intervenciones de emergencia. Más de cinco concesiones carreteras ejecutan tareas de remoción de escombros, árboles y deslizamientos, además de adecuar la infraestructura para restablecer la movilidad.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, reiteró: "Desde el sector transporte mantenemos monitoreo permanente de las vías y los puentes del país, porque nuestra prioridad es proteger la vida y garantizar la conectividad de Colombia“. Rojas participó junto al presidente Gustavo Petro en un Consejo de Ministros en Montería para coordinar la respuesta inmediata.

El Gobierno recomienda a los conductores no transitar por zonas restringidas y seguir las instrucciones de las autoridades para preservar la seguridad.