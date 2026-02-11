Erick Pabón confesó a Dímelo King que tuvo importante cambio en su vida por un amor: esta es la historia

Erick Pabón confesó que el amor fue el motor del cambio más importante de su vida - crédito @erick_pabon/IG

Durante una reciente emisión del programa Tamo en vivo, el creador de contenido Erick Pabón abrió su corazón al hablar, sin filtros, sobre el profundo cambio personal que ha experimentado en los últimos años, un proceso que —según él mismo confesó— estuvo directamente relacionado con la llegada de un amor que lo llevó a replantear su forma de vivir.

La conversación se dio cuando Dímelo King lo interrogó de manera directa sobre un tema que ha sido motivo de comentarios y especulaciones entre sus seguidores: el notorio giro que dio su vida. “¿Por qué cambió tanto por una mujer?”, preguntó el presentador, dando pie a una reflexión que fue mucho más allá de una simple historia romántica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lejos de aceptar la idea de que se trató de un cambio forzado o superficial, Erick Pabón fue enfático en aclarar que, en su caso, no se trató de “cambiar”, sino de evolucionar. Para él, existe una diferencia clara entre ambas cosas, especialmente cuando se habla de crecimiento personal.

Erick Pabón revela cómo el amor lo llevó a una evolución personal inesperada - crédito @erick_pabon/IG

“Uno cambia y uno evoluciona. Más que cambiar, porque conozco mucha gente que ha cambiado para mal, uno evoluciona”, explicó el influenciador, dejando claro que su transformación no estuvo ligada a perder su esencia, sino a mejorar aspectos de su vida que, aunque él creía que estaban bien, en realidad no lo estaban.

Pabón profundizó en su reflexión y aseguró que, en muchos casos, las personas solo reaccionan y deciden cambiar cuando atraviesan situaciones extremas o dolorosas. Accidentes, pérdidas familiares o eventos traumáticos suelen ser, según él, los detonantes más comunes para que alguien replantee su rumbo. Sin embargo, en su historia, el punto de quiebre fue muy distinto.

“Muchas personas les pasa esto después de un accidente, después de la pérdida de un familiar, después de algo grave, algo malo. Ahí sí reaccionan y cambian”, señaló. En contraste, explicó que su despertar personal llegó a partir de algo positivo: el amor.

El creador de contenido confesó que encontrar una relación significativa fue lo que lo llevó a mirarse con otros ojos y a cuestionarse hábitos, actitudes y formas de ser que durante mucho tiempo normalizó.

La inspiradora confesión de Erick Pabón: “Yo no cambié, evolucioné gracias al amor” - crédito @erick_pabon/IG

“Yo considero que encontré el amor y eso, un motivo lindo, un motivo bonito, me hizo evolucionar como persona”, afirmó.

Según relató, ese sentimiento se convirtió en un espejo que lo obligó a reconocer que no todo en su vida estaba funcionando como él pensaba. A partir de allí, tomó la decisión de modificar comportamientos, rutinas y maneras de relacionarse, no solo con su pareja, sino con su entorno en general.

“Me hizo cambiar muchos aspectos de mi vida, hábitos, formas de ser, que yo pensaba que estaban bien y realmente no estaban bien”, añadió, destacando que el proceso no fue inmediato, sino fruto de una reflexión constante y consciente.

Para Erick Pabón, el amor no solo transforma las relaciones sentimentales, sino que tiene la capacidad de impulsar cambios profundos en la manera en la que una persona se enfrenta a la vida. En ese sentido, defendió la idea de que el amor es una fuerza poderosa, capaz de generar movimientos reales y duraderos.

El amor que inspiró el nuevo rumbo de Erick Pabón - crédito @erick_pabon/IG

“Entonces, siento que es positivo y el amor siento que es algo que mueve al mundo”, expresó, antes de cerrar su intervención con una frase que despertó sonrisas entre los presentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales: “¿Por qué no va a mover a este cucuteño hermoso?”.

Las declaraciones del influenciador generaron múltiples reacciones entre los internautas, muchos de los cuales destacaron su madurez al hablar del tema y aplaudieron que asociara el cambio personal con un proceso de evolución y no de imposición. Otros, por su parte, se sintieron identificados con su historia, señalando que el amor también les ha servido como impulso para mejorar distintos aspectos de sus vidas.