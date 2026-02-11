Colombia

Erick Pabón confesó a Dímelo King que tuvo importante cambio en su vida por un amor: esta es la historia

El creador de contenido sorprendió al contar que encontrar una relación significativa lo impulsó a revisar y transformar sus hábitos, demostrando que el amor puede ser el motor perfecto para el crecimiento auténtico

Guardar
Erick Pabón confesó que el
Erick Pabón confesó que el amor fue el motor del cambio más importante de su vida - crédito @erick_pabon/IG

Durante una reciente emisión del programa Tamo en vivo, el creador de contenido Erick Pabón abrió su corazón al hablar, sin filtros, sobre el profundo cambio personal que ha experimentado en los últimos años, un proceso que —según él mismo confesó— estuvo directamente relacionado con la llegada de un amor que lo llevó a replantear su forma de vivir.

La conversación se dio cuando Dímelo King lo interrogó de manera directa sobre un tema que ha sido motivo de comentarios y especulaciones entre sus seguidores: el notorio giro que dio su vida. “¿Por qué cambió tanto por una mujer?”, preguntó el presentador, dando pie a una reflexión que fue mucho más allá de una simple historia romántica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lejos de aceptar la idea de que se trató de un cambio forzado o superficial, Erick Pabón fue enfático en aclarar que, en su caso, no se trató de “cambiar”, sino de evolucionar. Para él, existe una diferencia clara entre ambas cosas, especialmente cuando se habla de crecimiento personal.

Erick Pabón revela cómo el
Erick Pabón revela cómo el amor lo llevó a una evolución personal inesperada - crédito @erick_pabon/IG

Uno cambia y uno evoluciona. Más que cambiar, porque conozco mucha gente que ha cambiado para mal, uno evoluciona”, explicó el influenciador, dejando claro que su transformación no estuvo ligada a perder su esencia, sino a mejorar aspectos de su vida que, aunque él creía que estaban bien, en realidad no lo estaban.

Pabón profundizó en su reflexión y aseguró que, en muchos casos, las personas solo reaccionan y deciden cambiar cuando atraviesan situaciones extremas o dolorosas. Accidentes, pérdidas familiares o eventos traumáticos suelen ser, según él, los detonantes más comunes para que alguien replantee su rumbo. Sin embargo, en su historia, el punto de quiebre fue muy distinto.

Muchas personas les pasa esto después de un accidente, después de la pérdida de un familiar, después de algo grave, algo malo. Ahí sí reaccionan y cambian”, señaló. En contraste, explicó que su despertar personal llegó a partir de algo positivo: el amor.

El creador de contenido confesó que encontrar una relación significativa fue lo que lo llevó a mirarse con otros ojos y a cuestionarse hábitos, actitudes y formas de ser que durante mucho tiempo normalizó.

La inspiradora confesión de Erick Pabón: “Yo no cambié, evolucioné gracias al amor” - crédito @erick_pabon/IG

Yo considero que encontré el amor y eso, un motivo lindo, un motivo bonito, me hizo evolucionar como persona”, afirmó.

Según relató, ese sentimiento se convirtió en un espejo que lo obligó a reconocer que no todo en su vida estaba funcionando como él pensaba. A partir de allí, tomó la decisión de modificar comportamientos, rutinas y maneras de relacionarse, no solo con su pareja, sino con su entorno en general.

Me hizo cambiar muchos aspectos de mi vida, hábitos, formas de ser, que yo pensaba que estaban bien y realmente no estaban bien”, añadió, destacando que el proceso no fue inmediato, sino fruto de una reflexión constante y consciente.

Para Erick Pabón, el amor no solo transforma las relaciones sentimentales, sino que tiene la capacidad de impulsar cambios profundos en la manera en la que una persona se enfrenta a la vida. En ese sentido, defendió la idea de que el amor es una fuerza poderosa, capaz de generar movimientos reales y duraderos.

El amor que inspiró el
El amor que inspiró el nuevo rumbo de Erick Pabón - crédito @erick_pabon/IG

Entonces, siento que es positivo y el amor siento que es algo que mueve al mundo”, expresó, antes de cerrar su intervención con una frase que despertó sonrisas entre los presentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales: “¿Por qué no va a mover a este cucuteño hermoso?”.

Las declaraciones del influenciador generaron múltiples reacciones entre los internautas, muchos de los cuales destacaron su madurez al hablar del tema y aplaudieron que asociara el cambio personal con un proceso de evolución y no de imposición. Otros, por su parte, se sintieron identificados con su historia, señalando que el amor también les ha servido como impulso para mejorar distintos aspectos de sus vidas.

Temas Relacionados

Erick PabónDímelo KingTamo en vivoNovia Erick PabónPareja Erick PabónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó al delantero del Zenit para la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia: “Es un adelantado”

El atacante colombiano asume el reto del fútbol ruso convencido de que la adversidad y las expectativas lo impulsan hacia un nuevo nivel competitivo, manteniendo viva su esperanza de Mundial

Técnico que formó a Jhon

Indignación por un video en el que dos perros fueron transportados en la parrilla de una camioneta dentro de un costal en vía Panamericana

Las imágenes viralizadas muestra cómo dos animales fueron llevados en condiciones vulnerables sobre una camioneta durante un trayecto entre Nariño y Cauca

Indignación por un video en

Gustavo Petro negó que el Gobierno haya firmado contratos de propaganda política por $70.000 millones: “Eso está prohibido”

La denuncia fue hecha por la representanta de la Alianza Verde, Katherine Miranda, y se habrían firmado cuatro días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías

Gustavo Petro negó que el

A pesar de las críticas al manejo económico de Petro, casi el 80 de las Pymes aseguran que aumentarían sus ventas en el 2026

El Índice de Confianza Empresarial de Vistage revela que, aunque crece la cautela frente al entorno económico, los líderes mantienen optimismo en facturación, rentabilidad e inversión

A pesar de las críticas

Francés que vivía en Colombia relató el infierno que vivió en una cárcel venezolana: lo acusaron de ser agente de la CIA y de la DEA

Camilo Pierre Castro aseguró que “soldados y también los directores participaban con un cierto placer en esas torturas” en la cárcel El Rodeo I

Francés que vivía en Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro habló de cómo

Lina Tejeiro habló de cómo fue “su primera vez” y mencionó al actor Carlos Torres: “No lo hice por gusto”

Manuela Gómez rompe en llanto durante el “congelado” tras la visita de su hija y una inesperada propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’

Westcol reaccionó al Super Bowl de Bad Bunny y lanzó contundente crítica: “Estaba nervioso”

Influenciadora Issa Vásquez reveló el secreto en su pareja para separarse y luego jurarse amor eterno: “Si no hubieramos terminado no estaríamos juntos”

Karen Sevillano reaccionó a la pedida de mano a Manuela Gómez en ‘La casa de los famosos’: “La cabeza le está bailando”

Deportes

Técnico que formó a Jhon

Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó al delantero del Zenit para la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia: “Es un adelantado”

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Tras recibir amenazas de muerte, así fue la celebración de los jugadores del DIM con el entrenador Alejandro Restrepo

Miguel Borja se destapó en Emiratos Árabes Unidos: así fue su doblete con el Al Wasl

Dimayor y clubes dieron luz verde para que el fútbol vuelva a El Campín: esto fue lo que le hicieron a la grama del estadio