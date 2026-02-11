Colombia

El exnarcotraficante Carlos Lehder reveló historias secretas de su vida como piloto del cartel de Medellín

El armenio aseguró que en más de una ocasión tuvo que demostrar su carácter en medio de emergencias aéreas

Guardar
El exnarco reconoció que disfrutó el tiempo que estuvo vinculado al cartel de Medellín - crédito @carloslehderescritor/Instagram

Buscando promocionar su libro, Vida y muerte del cartel de Medellín, el exnarcotraficante Carlos Lehder se ha convertido en creador de contenido en redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok.

En las publicaciones que realiza, Lehder habla sobre los años que estuvo vinculado a la mayor red criminal de la historia de Colombia, que fundó junto con capos como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Precisamente, en el último video que publicó en Instagram, Lehder reveló secretos del tiempo que llevó, como piloto, toneladas de cocaína desde Colombia hasta Centroamérica y Estados Unidos.

Las anécdotas de Lehder

Lehder se encargó de enviar
Lehder se encargó de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos durante los 70 y 80 - crédito @carloslehderescritor/Instagram

“No hay experiencia buena sin rasguño y en mis años como piloto mi experticia fue medida en medio de varias emergencias. Aquí les cuento la historia”, es la descripción que incluyó el oriundo de Armenia en la publicación.

En su relato, Lehder sacó un espacio para enviarle un mensaje a los pilotos del país, a los que elogió por seguir con la profesión que eligió cuando era joven.

Con los años me volví un experto piloto. Navegué por los aires por mucho tiempo y tuve muchos aviones. Eso es aplicable indudablemente a que en Colombia hoy en día convertirse en piloto es una magnífica profesión. Felicito a todos por estar cruzando los aires”.

El excapo narró varias historias sobre su tiempo como piloto del cartel de Medellín, incluyendo una ocasión en la que tuvo que aterrizar de emergencia y se vio obligado a abandonar uno de sus aviones para no ser capturado por las autoridades.

“Hay muchísimas, hay un dicho que dice que no hay paseo bueno sin rasguño. Pilotos hay muchos, pero lamentablemente, en la emergencia, en el aire, es donde los mejores pilotos, con mejor calibre instintivo, actúan o dejan de actuar. En la emergencia se ve el carácter de un piloto. Un par de veces me accidenté, llegué a partes de noche, no se veía la pista. Esto fue en La Guajira; un camión alumbró la carretera, yo iba cortico de gasolina y me tocó aterrizar en la carretera. El avión fue abandonado, pero hoy logramos contar esta historia”.

El excapo cuenta sus secretos
El excapo cuenta sus secretos sobre el tiempo que estuvo vinculado al cartel de Medellín - crédito @carloslehderescritor/Instagram

Una de las partes del libro del oriundo de Armenia que más ha destacado es en la que relata cómo se registró su extradición a Estados Unidos, tras ser capturado en febrero de 1987.

“Durante el vuelo logré estar relativamente calmado porque mis sentidos aún se negaban a dar credibilidad al hecho de haber sido secuestrado en mi patria por agentes de otro país, con toda la complicidad del alto gobierno. Aunque los pies se me entumecieron, comprimidos por los grilletes y las cadenas, mi físico no estaba extenuado y mi corazón latía sereno. Después de haber aterrizado en Estados Unidos y al ser más consciente de que estaba bajo arresto en un calabozo extranjero de una prisión sin nombre, como único detenido, un torbellino de preocupantes escenarios empezó a embestir mi mente”, escribió Lehder.

En el fragmento mencionado, que es uno de los pocos que Carlos Lehder ha publicado en redes sociales y medios de comunicación, el fundador del cartel de Medellín reconoció que, a pesar de estar preso en Norteamérica, en ese momento sintió alivio por no haber sido dado de baja por las autoridades colombianas.

“Esto no era una pesadilla transitoria, eran las consecuencias de haber fallado en mi obligación de escabullirme del enemigo. Mi profesión de narco había terminado bruscamente. Pero en medio de todo, había una cosa positiva: por lo menos, la policía no me había matado”.

Lehder fue el primer cabecilla
Lehder fue el primer cabecilla del cartel de Medellín que fue extraditado a Estados Unidos - crédito Colprensa

Temas Relacionados

Carlos LehderCartel de MedellínExnarcotraficantePilotoNarcotráficoRedes SocialesInstagramColombia-Noticias

Más Noticias

Se le cayó otro delantero al América de Cali: esta fue la razón por la que no firmó a atacante del fútbol argentino

El cuadro rojo ha presentado muchos problemas para conseguir los atacantes que necesita para el primer semestre, pues hasta ahora solo cuenta con el recién llegado Daniel Valencia y el veterano Adrián Ramos

Se le cayó otro delantero

La inflación que más mira el Banco de la República volvió a subir y complica el rumbo de las tasas en 2026

El arranque del año mostró un repunte en las inflaciones básicas, un conjunto de indicadores clave porque reflejan presiones persistentes de precios

La inflación que más mira

Petro protagonizó encontrón en redes con Carlos Meisel por declaraciones sobre Urrá: “¿No te alcanza el cerebro?”

La discusión empezó por afirmaciones del presidente sobre el manejo de la hidroeléctrica y la crisis ambiental en Córdoba

Petro protagonizó encontrón en redes

“Se encuentra bajo amenaza”: la dura realidad que vivirán los colombianos con los bancos debido al salario mínimo y la inflación

Brasil cede el liderazgo regional y la política de ajustes busca resguardar la confianza de los mercados ante una presión de precios que pone en alerta a los sectores más expuestos

“Se encuentra bajo amenaza”: la

María Fernanda Cabal exigió atención a la emergencia en Córdoba y cuestioLa senadora le sugirió al presidente que se concentre en la emergencia climática que golpea al departamento nó a Petro por dedicarse a negar la violación de topes electorales

La senadora pidió que el Gobierno priorice la crisis por inundaciones, que ha dejado más de 14 muertos, en vez de centrarse en los procesos que cursan en la Fiscalía General de la Nación

María Fernanda Cabal exigió atención
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

El conmovedor mensaje que le

El conmovedor mensaje que le dedicó la hermana de Yeison Jiménez al cantante al cumplirse un mes de la tragedia: “Te extraño todos los días”

Mamá de Miryam rechazó su relación con Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Me tiene más aburrida esta situación”

Dos actores fueron confirmados como los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Deportes

Se le cayó otro delantero

Se le cayó otro delantero al América de Cali: esta fue la razón por la que no firmó a atacante del fútbol argentino

El debut de Jhon Arias en Palmeiras genera expectativa en Brasil

Poderoso club de Brasil se quedó con joven promesa de Millonarios: el azul hizo un importante negocio

Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España

Este es el ranking UCI 2026: Egan Bernal lidera a los colombianos en la clasificación mundial