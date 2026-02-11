El exnarcotraficante Carlos Lehder reveló historias secretas de su vida como piloto del cartel de Medellín

El exnarco reconoció que disfrutó el tiempo que estuvo vinculado al cartel de Medellín - crédito @carloslehderescritor/Instagram

Buscando promocionar su libro, Vida y muerte del cartel de Medellín, el exnarcotraficante Carlos Lehder se ha convertido en creador de contenido en redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok.

En las publicaciones que realiza, Lehder habla sobre los años que estuvo vinculado a la mayor red criminal de la historia de Colombia, que fundó junto con capos como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.

Precisamente, en el último video que publicó en Instagram, Lehder reveló secretos del tiempo que llevó, como piloto, toneladas de cocaína desde Colombia hasta Centroamérica y Estados Unidos.

Las anécdotas de Lehder

“No hay experiencia buena sin rasguño y en mis años como piloto mi experticia fue medida en medio de varias emergencias. Aquí les cuento la historia”, es la descripción que incluyó el oriundo de Armenia en la publicación.

En su relato, Lehder sacó un espacio para enviarle un mensaje a los pilotos del país, a los que elogió por seguir con la profesión que eligió cuando era joven.

“Con los años me volví un experto piloto. Navegué por los aires por mucho tiempo y tuve muchos aviones. Eso es aplicable indudablemente a que en Colombia hoy en día convertirse en piloto es una magnífica profesión. Felicito a todos por estar cruzando los aires”.

El excapo narró varias historias sobre su tiempo como piloto del cartel de Medellín, incluyendo una ocasión en la que tuvo que aterrizar de emergencia y se vio obligado a abandonar uno de sus aviones para no ser capturado por las autoridades.

“Hay muchísimas, hay un dicho que dice que no hay paseo bueno sin rasguño. Pilotos hay muchos, pero lamentablemente, en la emergencia, en el aire, es donde los mejores pilotos, con mejor calibre instintivo, actúan o dejan de actuar. En la emergencia se ve el carácter de un piloto. Un par de veces me accidenté, llegué a partes de noche, no se veía la pista. Esto fue en La Guajira; un camión alumbró la carretera, yo iba cortico de gasolina y me tocó aterrizar en la carretera. El avión fue abandonado, pero hoy logramos contar esta historia”.

Una de las partes del libro del oriundo de Armenia que más ha destacado es en la que relata cómo se registró su extradición a Estados Unidos, tras ser capturado en febrero de 1987.

“Durante el vuelo logré estar relativamente calmado porque mis sentidos aún se negaban a dar credibilidad al hecho de haber sido secuestrado en mi patria por agentes de otro país, con toda la complicidad del alto gobierno. Aunque los pies se me entumecieron, comprimidos por los grilletes y las cadenas, mi físico no estaba extenuado y mi corazón latía sereno. Después de haber aterrizado en Estados Unidos y al ser más consciente de que estaba bajo arresto en un calabozo extranjero de una prisión sin nombre, como único detenido, un torbellino de preocupantes escenarios empezó a embestir mi mente”, escribió Lehder.

En el fragmento mencionado, que es uno de los pocos que Carlos Lehder ha publicado en redes sociales y medios de comunicación, el fundador del cartel de Medellín reconoció que, a pesar de estar preso en Norteamérica, en ese momento sintió alivio por no haber sido dado de baja por las autoridades colombianas.

“Esto no era una pesadilla transitoria, eran las consecuencias de haber fallado en mi obligación de escabullirme del enemigo. Mi profesión de narco había terminado bruscamente. Pero en medio de todo, había una cosa positiva: por lo menos, la policía no me había matado”.

