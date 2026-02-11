Colombia

El ‘Bukele colombiano’ defendió a Abelardo de la Espriella ante señalamientos de presunta falsificación de firmas, aunque luego borró el mensaje

Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y hoy candidato al Senado por Salvación Nacional, respaldó en sus redes sociales al aspirante presidencial frente a las acusaciones por supuesto fraude en la radicación

El exalcalde Jaime Andrés Beltrán
El exalcalde Jaime Andrés Beltrán ha sido uno de los políticos locales que respalda la campaña del abogado Abelardo de la Espriella - crédito @soyjaimeandres/Instagram

La discusión por la recolección de firmas en la carrera presidencial no ha estado exenta de controversias. Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y actual candidato al Senado por Salvación Nacional, que es conocido en las redes sociales como el “Bukele colombiano”, salió en respaldo del aspirante Abelardo de la Espriella, frente a los señalamientos sobre presunta falsificación y fraude en la radicación de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En un mensaje publicado en su perfil de X, que luego eliminó, Beltrán defendió el proceso con el que autodenominado ‘Tigre’ presentó más de 5.000.0000 de rúbricas. “El informe de la @Registraduria es claro: Abelardo de la Espriella es el candidato avalado por firmas con más apoyo ciudadano en toda Colombia. No se dejen engañar; las firmas invalidadas no son firmas falsas, los bodegueros afines al gobierno amanecieron con la orden clara de atacar”, dijo.

Con este mensaje en su
Con este mensaje en su perfil de X, que eliminó posteriormente, Jaime Andrés Beltrán intentó defender a Abelardo de la Espriella - crédito @soyjaimeandres/X

Esta publicación, que duró en línea por algunos minutos, pero que luego fue retirada de la plataforma digital, desató una serie de comentarios: algunos de ellos, en contra del candidato independiente, que sigue corrientes de la derecha. Este hecho se conoció en medio del creciente escrutinio que enfrenta la campaña presidencial de De la Espriella, tras saberse que la Registraduría invalidó cerca del 62% de las firmas radicadas por su equipo, lo que sin duda desató comentarios.

De acuerdo con un reporte público, De la Espriella radicó 5.079.000 rúbricas, muy por encima del umbral requerido de 650.000 para formalizar su inscripción, aunque solo 1.978.108 superaron la revisión. Por ello, en otro de los mensajes en las plataformas digitales, Beltrán enfatizó que “el fenómeno de Abelardo de la Espriella en todo el país tiene asustado a más de uno”; lo que explicaría la necesidad de poner en duda que es el aspirante que más firmas válidas tiene.

Abelardo de la Espriella fue
Abelardo de la Espriella fue avalado por más de 1,9 millones de firmas, según aval de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Luisa González/REUTERS

Según Jaime Andrés Beltrán, opositores a De la Espriella tienen “miedo”

A su juicio, el crecimiento de la campaña, reflejado en eventos masivos en ciudades como Cali, Neiva, Cartagena, Cúcuta y Chía, también ha alimentado críticas. “Sus multitudinarias concentraciones los obligó a desempolvar casos rebuscados y a levantar falsas acusaciones para debilitar un movimiento que sigue creciendo”, escribió el exalcalde, que con ello cerró filas en respaldo del abogado, uno de los principales opcionados según las diferentes mediciones.

Es válido destacar que la propia Registraduría Nacional ha explicado que las firmas pueden ser invalidadas por errores técnicos, duplicidades o inconsistencias de forma, sin que necesariamente impliquen falsificación o suplantación, un punto clave para entender el alto número de rúbricas que no pasaron la revisión. Pese a esto, las denuncias sobre posibles irregularidades han ocupado la agenda política, en contra del candidato opositor de Petro.

En otro de los mensajes,
En otro de los mensajes, el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán reafirmó su respaldo a Abelardo de la Espriella, frente a los señalamientos contra el candidato de parte de David Murcia Guzmán - crédito @soyjaimeandres/X

Ante este escenario, De la Espriella remarcó que se han hecho auditorías internas para verificar la autenticidad de los apoyos. El candidato calificó las denuncias de “cuentos inventados” y acusó a los medios públicos de sumarse a una campaña de desprestigio en su contra. “Sin buses, sin burocracia, sin obligar a contratistas para que vayan a escucharlo, Abelardo es el único candidato que conecta con las necesidades de los colombianos”, dijo Beltrán.

Estas acusaciones se suman a los señalamientos de que el abogado enfrenta procesos por presunto acoso judicial a periodistas que investigan sus finanzas y vínculos empresariales y, del mismo modo, el polémico David Murcia Guzmán, exdirector de la pirámide DMG, sacó a la luz cuestionamientos sobre su pasado profesional, pues lo denunció por presunta violación de deberes profesionales, deslealtad, faltas a la ética y la apropiación de $5.000 millones.

Las firmas avaladas por cada candidato a la presidencia (según datos de Jaime Andrés Beltrán):

  • Abelardo De La Espriella: 1.978.108
  • David Luna: 828.003
  • Santiago Botero: 815.395
  • Carlos Caicedo: 739.602
  • Aníbal Gaviria: 737.945
  • Mauricio Lizcano: 726.520
  • Mauricio Cárdenas Santamaría: 719.451
  • Vicky Dávila: 686.768
  • Juan Daniel Oviedo: 683.854
  • Carlos Felipe Córdoba: 679.220
  • Daniel Palacios: 673.428
  • Luis Gilberto Murillo: 668.857
  • Claudia López: 651.943
  • Sondra Macollins: 645.187
  • Leonardo Huerta: 637.830

