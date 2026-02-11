Colombia

Ejército no pudo desactivar explosivo en Antioquia porque la población lo impidió: no se puede operar en la presencia de civiles

La unidad especializada que pretendía neutralizar el artefacto denunció que habitantes del sector fueron llevados hasta el lugar, lo que impidió realizar el procedimiento de manera segura

Guardar
El artefacto explosivo fue ubicado
El artefacto explosivo fue ubicado en un camino de uso frecuente por campesinos y menores de edad en zona rural de Briceño, Antioquia- crédito Ejército Nacional

En una vereda del norte de Antioquia, una operación militar destinada a evitar una tragedia terminó en un procedimiento suspendido.

Soldados que habían ubicado un artefacto explosivo improvisado en un camino de tránsito frecuente no pudieron avanzar con su neutralización debido a la llegada de un grupo de civiles al punto exacto donde se realizaría la maniobra técnica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho ocurrió en zona rural del municipio de Briceño, donde unidades del Ejército adelantaban labores de registro y control territorial. Según la información oficial, el explosivo estaba instalado en un sendero utilizado a diario por campesinos, así como por menores de edad que se desplazan entre sus viviendas y centros educativos.

La situación encendió las alertas de las autoridades, no solo por el riesgo que representaba el artefacto, sino porque el procedimiento para desactivarlo no pudo concretarse ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de la población presente.

Un artefacto en un camino de uso comunitario

Soldados especializados en explosivos suspendieron
Soldados especializados en explosivos suspendieron el procedimiento al no contar con condiciones de seguridad por la presencia de civiles en el área- crédito X

De acuerdo con el reporte entregado por la institución, el dispositivo fue detectado durante patrullajes de rutina en la vereda El Roblal. Expertos en explosivos fueron alertados de inmediato para evaluar el tipo de mecanismo, su alcance y el protocolo necesario para su destrucción controlada.

Las primeras verificaciones indicaron que se trataba de un artefacto de fabricación no convencional, acondicionado para detonar al paso de personas o vehículos. Su ubicación, en medio de un tramo destapado utilizado por la comunidad, incrementaba el nivel de amenaza.

Fuentes militares señalaron que la carga tenía la capacidad de causar heridas graves o la muerte a quien transitara por el lugar en el momento de una eventual activación. Por esta razón, se delimitó un perímetro de seguridad y se inició el procedimiento técnico habitual para estos casos.

Sin embargo, cuando el equipo especializado se preparaba para realizar la detonación controlada, la operación tuvo que detenerse.

El procedimiento quedó en pausa

La institución militar aseguró que
La institución militar aseguró que el dispositivo representaba un alto riesgo para la comunidad que transita diariamente por el sector- crédito Ejército Nacional

Según la denuncia formulada por el Ejército, un grupo numeroso de habitantes llegó hasta el punto donde estaba instalado el explosivo. La presencia de civiles en el área impidió continuar con la intervención, ya que el protocolo establece que no puede ejecutarse ninguna acción de destrucción mientras existan personas en el radio de riesgo.

La institución indicó que, de acuerdo con información preliminar recopilada en el terreno, los pobladores habrían sido presionados por integrantes de un grupo armado ilegal que opera en la zona para acercarse al sitio y evitar la desactivación.

Ante el escenario, los uniformados optaron por replegarse temporalmente y mantener vigilancia en el área, mientras se evaluaban alternativas que permitieran retirar a los civiles sin generar confrontaciones ni incrementar el riesgo.

Señalamientos por instrumentalización de la población

El operativo de destrucción controlada
El operativo de destrucción controlada no pudo realizarse, por lo que las autoridades mantienen vigilancia en la zona mientras evalúan nuevas acciones - crédito Colprensa

El Ejército rechazó lo ocurrido y sostuvo que involucrar a la población en este tipo de situaciones constituye una vulneración a las normas que protegen a los civiles en contextos de conflicto armado.

Briceño ha sido uno de los municipios del norte antioqueño donde persiste la disputa entre estructuras armadas ilegales por el control territorial y las economías ilícitas. En los últimos años, organizaciones sociales han alertado sobre episodios de confinamiento, amenazas y desplazamientos forzados que afectan a familias campesinas.

Mientras tanto, la comunidad permanece en medio de la incertidumbre. El artefacto, según se indicó, continúa representando un riesgo hasta que pueda ser neutralizado bajo condiciones de seguridad adecuadas.

Las operaciones en el área seguirán en desarrollo con el objetivo de garantizar que el dispositivo sea destruido sin que se registren víctimas. Entretanto, las autoridades reiteraron su llamado a la población para que se mantenga alejada de cualquier objeto sospechoso y reporte de inmediato a las líneas oficiales cualquier situación que pueda comprometer su integridad.

Temas Relacionados

Ejército de ColombiaBriceñoAntioquiaExplosivoColombia-Noticias

Más Noticias

El papa León XIV pidió apoyo solidario y oraciones por Colombia tras las graves inundaciones: “Que Dios los bendiga”

Durante la Audiencia General en el Vaticano, el pontífice encomendó a las víctimas a la protección de la virgen María y llamó a la ayuda espiritual y material para las comunidades afectadas

El papa León XIV pidió

Corte Suprema negó tutela al general (r) Rodolfo Palomino, condenado por tráfico de influencias: la defensa pretendía tumbar su orden de captura

En uno de los argumentos principales expuestos por la Corte Suprema se resaltó que Palomino contaba con vías judiciales adicionales para elevar sus reclamaciones antes de acudir a la tutela

Corte Suprema negó tutela al general

Resultados Lotería de la Cruz Roja: último sorteo y números ganadores actualizados

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 recompensas principales

Resultados Lotería de la Cruz

Director de la Policía Nacional justificó el envío de casi 40 oficiales a áreas de alto riesgo: “No existen destinos menores o sin importancia”

Un contingente de agentes fue enviado a departamentos en los que la situación de orden público resulta especialmente delicada, como Norte de Santander, Cesar y Cauca, en respuesta a diversas amenazas persistentes de violencia

Director de la Policía Nacional

Por esta razón renunció la reina del carnaval del Atlántico, Stefanny Martínez Barceló: “Se convirtió en una pesadilla”

La joven denunció públicamente incumplimientos y falta de apoyo institucional por parte de la Gobernación del Atlántico

Por esta razón renunció la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Pareja de Manuela Gómez reveló

Pareja de Manuela Gómez reveló cómo planeó pedirle la mano a la participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Cami Pulgarín vivió incómodo momento con un policía en las calles de Medellín: pensaron que era una trabajadora sexual

Falleció Lucía Angulo, madre del periodista Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol

Maluma confirma fecha de “Con el corazón”, la canción inédita que grabó con Yeison Jiménez antes de su muerte

Revelan el pasado de Karola y Valentino Lázaro antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Bayern Múnich vs. Leipzig EN

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Dimayor y clubes visitaron el estadio El Campín: el estadio recibió visto bueno para volver a acoger partidos de fútbol

Arne Slot explicó el motivo por el cual Liverpool vendió a Luis Díaz al Bayern Múnich: “Otro ejemplo de cómo se gestiona el club”

Este será el rival del Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026: viene de la primera fase previa

Millonarios vs. Águilas Doradas: fecha, hora y cómo ver el partido en El Campín