Encontraron cultivo hidropónico de marihuana exótica en una vivienda en Bogotá: producía 45 kilos al mes

En una operación en la localidad de San Cristóbal Sur, en Bogotá, la Policía Nacional desmanteló una sofisticada cámara de cultivo hidropónico de marihuana en una vivienda del barrio La Gloria.

El operativo concluyó con la captura de un hombre de 30 años, acusado de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Así como lo explicó el mayor Jhon Barrera, comandante de la estación de Policía San Cristóbal: “Gracias a una fuente humana y luego de veinte días de investigación, permitió a nuestros investigadores seguir el paso a esta persona, que se dedicaría a la comercialización de superficientes en varias localidades de la capital”.

Las investigaciones, que se extendieron por 20 días y contaron con información aportada por una fuente humana, permitieron a los agentes identificar el inmueble donde se producía la marihuana. Dentro de la vivienda, los investigadores hallaron 11.305 gramos de marihuana listos para su distribución.

“Además, fue encontrada en una habitación una cámara de cultivo hidropónico, donde se producía mensualmente cuarenta y cinco kilogramos de marihuana exótica. Es de resaltar que esta droga era distribuida bajo la modalidad de domicilio y así evitar el control de las autoridades”, agregó el oficial.

Llamó la atención la existencia de una cámara hidropónica en una de las habitaciones, espacio en el que, según el reporte policial, se lograba una producción mensual de 45 kilogramos de marihuana exótica.

Este tipo de cultivo, que requiere condiciones ambientales controladas por tratarse de una especie no nativa del entorno, es conocido por generar flores con efectos potencialmente más potentes.

La distribución de esta droga se realizaba mediante entregas a domicilio para eludir los controles de las autoridades, y también se vendía por libras en diferentes bares y discotecas de las localidades de Chapinero y Rafael Uribe, “con un valor aproximadamente entre 600.000 y 800.000 pesos por libra”, confirmó el mayor Jhon Barrera.

Durante lo que va de 2026, la Policía Nacional en Bogotá ha intensificado los controles preventivos y operativos, logrando incautar más de 354 kilogramos de marihuana en diferentes procedimientos.

Estas cifras reflejan tanto el alcance del mercado ilegal en la ciudad como la capacidad de adaptación de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, que recurren a tecnologías avanzadas como la hidroponía para aumentar la productividad y dificultar la detección.

La operación en San Cristóbal resalta el papel de la inteligencia y el seguimiento continuado como herramientas clave en la lucha contra el narcotráfico urbano.

Incautaron un cargamento de marihuana escondido en transformadores de energía en el aeropuerto El Dorado

Un operativo en el aeropuerto internacional El Dorado resultó en la incautación de más de 84 kilos de marihuana que estaban ocultos en transformadores de energía.

La intervención, según datos de la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá, forma parte de una serie de inspecciones que buscan frenar el tráfico de drogas en rutas nacionales clave.

La carga, cuyo origen era Barranquilla y que tenía como destino la isla de San Andrés, fue detectada durante una inspección rutinaria en el área de envíos nacionales. En este contexto, la Policía de la terminal contó con el apoyo del canino antinarcóticos Runy, quien alertó sobre una caja sospechosa.

La Policía Nacional informó que, al revisar la caja, encontraron dos transformadores de energía que ocultaban 71 paquetes envueltos en cinta vinipel. El peso total del cargamento ascendía a 84.225 gramos y, según los uniformados, presentaba olor y características propias de la marihuana.

El procedimiento evidenció la modalidad de camuflaje empleada por las redes de tráfico: el uso de objetos comunes, como electrodomésticos, muebles y transformadores, para esconder sustancias ilícitas.

Esta estrategia, según la Policía Metropolitana de Bogotá, tiende a intensificarse durante los periodos de alta y baja afluencia en las terminales aéreas, lo que obliga a reforzar los controles en todas las temporadas.