Colombia

Alianza Verde pidió revocar el aval a influencer por violencia de género: el candidato al Senado había insultado a Katherine Miranda

La colectividad elevó su pedido sustentado en la divulgación de videos donde el candidato dirigió discursos contra dos legisladoras, situación que según el partido vulnera los principios de equidad de género y la normativa vigente en materia electoral

Guardar
Juan David Gómez aparece en
Juan David Gómez aparece en la lista al Senado de Alianza Verde y En Marcha en el número 90 - crédito Instagram/Colprensa

Los partidos Alianza Verde y En Marcha, pertenecientes a la coalición Alianza por Colombia para las elecciones al Congreso de 2026, solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que revoque la inscripción del candidato al Senado Juan Diego Gómez Camacho por episodios de violencia política de género.

En una misiva dirigida a la entidad electoral, las colectividades invocando la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral y la dignidad de las mujeres en el ámbito político.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia radica en que el aspirante legislativo, reconocido por ser un creador de contenido político y estar de acuerdo con el proyecto político del presidente Gustavo Petro, arremetió contra la congresista Katherine Miranda, a la que calificó violentamente y acusó de traición, y contra la representante de Cambio Radical, Lina María Garrido, hechos considerados una violación grave de los estatutos internos y de la legislación sobre equidad de género, según el comunicado emitido por la dirección del partido.

“No nos olvidemos que este proceso empezó con la demanda de la malparida traidora de Katherine Miranda (sic). Esta hijueputa que traicionó al pueblo, que hizo campaña disfrazándose de la minga y que hoy aspira a ser senadora (sic)”, se escucha en uno de los filmes difundidos por el influencer en sus redes sociales contra Miranda.

- crédito Alianza Verde
- crédito Alianza Verde

La segunda grabación, dirigida a la parlamentaria araucana, fue interpretada por la colectividad como “una vulneración a la igualdad y al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”, en palabras de los copresidentes Antonio Navarro Wolff y Rodrigo Romero Hernández en el documento oficial.

“El Partido Alianza Verde reitera que no tolera, justifica ni minimiza ningún tipo de violencia contra las mujeres, y mucho menos cuando esta se ejerce en el escenario político, donde históricamente han enfrentado barreras estructurales, estigmatización y agresiones que buscan silenciar su participación y liderazgo”, ,mencionó el partido Alianza Verde en un comunicado.

El caso ha suscitado reacciones de rechazo más allá del Partido Alianza Verde. El movimiento político En Marcha, parte de la coalición que respalda la candidatura de Gómez, también condenó las declaraciones y ordenó el retiro de los videos y la apertura de una investigación interna, según informó Juan Fernando Cristo a través de sus redes sociales.

- crédito @CristoBustos/X
- crédito @CristoBustos/X

“Rechazamos de manera categórica las expresiones del candidato Juan David Gómez Camacho, incompatibles con nuestros principios democráticos y de respeto hacia las mujeres. El respeto y la dignidad no son negociables. Ya se ordenó retirar el video y se abrió investigación conforme a nuestros estatutos”, enfatizó el candidato presidencial.

Entre tanto, la representante a la Cámara y hoy candidata al Senado de Cambio Radical, Lina Garrido, respondió a estos ataques mediante sus redes sociales, e instó al CNE para actuar conforme a la ley frente a los hechos de violencia política de género.

“Señores CNE, esto es indiscutiblemente violencia contra las mujeres en política, un delito consagrado en la Ley 2453 de 2025. Este tipo de ataques, además de vulgares, pueden desencadenar atentados como aquel en el que asesinaron a #MiguelUribe”, escribió Garrido en su cuenta de X.

Además, cuestionó al partido Alianza Verde por otorgarle el aval al creador de contenido. “Además del ataque contra Katherine Miranda, así se refiere este sujeto a mujeres candidatas como yo, el desadaptado social Juan David Gómez, candidato al Senado por Alianza Verde. ¿Dónde está la coherencia señores del Verde?”, recalcó.

- crédito @linamariagarri1/X
- crédito @linamariagarri1/X

El video donde cuestionaba a la representante Katherine Miranda fue retirado por el candidato al Senado de sus redes sociales. Tanto Gómez como Miranda no se han pronunciado al respecto.

Por ahora, el caso queda ahora bajo análisis de la autoridad competente, que deberá decidir sobre el futuro de la candidatura.

En caso de que la respuesta del CNE sea afirmativa, los votos que obtenga el candidato no serán tenidos en cuenta. La casilla del candidato permanecerá, debido a que la Registraduría anunciara el inicio del proceso de impresión de los tarjetones electorales para los comicios del 8 de marzo de 2026.

Sede del Consejo Nacional Electoral
Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa

Temas Relacionados

Katherine MirandaJuan Diego Gomez CamachoAlianza VerdeViolencia política de géneroViolencia contra la mujerInfluencerElecciones Congreso 2026Candidato al SenadoEn MarchaColombia-Noticias

Más Noticias

Integrantes del ELN hicieron presencia en el caso urbano del Catatumbo, tras hostigamientos

Una serie de combates y la intervención de fuerzas militares mantuvieron a la población bajo alerta, mientras operaciones de patrullaje aéreo buscaban controlar la crisis en el municipio

Integrantes del ELN hicieron presencia

La revaluación del peso pone en jaque 200.000 empleos del sector floricultor, según Anif

Un informe de la entidad advierte que la apreciación de 15,5% del peso frente al dólar en el último año reduce los ingresos en moneda local del sector floricultor

La revaluación del peso pone

Desde la Gobernación de Córdoba dieron orden urgente de evacuar a las poblaciones ribereñas por creciente súbita del río Sinú

El llamado se produce tras semanas de fuertes lluvias que provocaron estragos en la región y mantienen en riesgo a los habitantes asentados en las zonas más vulnerables

Desde la Gobernación de Córdoba

La Dian detectó en El Dorado de Bogotá contrabando de partes para fusil provenientes de Estados Unidos

Las acciones de control permitieron identificar encomiendas y equipaje con piezas ocultas, en el marco de las medidas implementadas por las autoridades para combatir el tráfico ilegal de armamento en los puntos fronterizos del país

La Dian detectó en El

La oración para afrontar momentos de crisis por la falta de dinero y de empleo

Los católicos suelen recurrir a Santa Isabel de Hungría para pedir ayuda en situaciones económicas difíciles. Fue una mujer reconocida por dedicar su vida a los pobres y los enfermos

La oración para afrontar momentos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Shakira es la artista confirmada

Shakira es la artista confirmada para presentarse en la playa de Copacabana: el show será gratuito como el de Madonna y Lady Gaga

Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores una anécdota espiritual luego de realizar el santo rosario

Erick Pabón confesó a Dímelo King que tuvo importante cambio en su vida por amor: “Uno evoluciona”

Lina Tejeiro habló de cómo fue “su primera vez” y mencionó al actor Carlos Torres: “No lo hice por gusto”

Manuela Gómez rompe en llanto durante el “congelado” tras la visita de su hija y una inesperada propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Independiente Santa Fe quiere ‘ir

Independiente Santa Fe quiere ‘ir a la carga’ por fichaje internacional para la Copa Libertadores

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Esto es lo que se necesita para jugar en la selección Colombia, según James Rodríguez: “Por eso he durado tanto”

James Rodríguez habló sobre su futuro en una ciudad más fría que Múnich y arremetió contra los periodistas colombianos: “Yo digo una cosa y publican otra”

Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó convocatoria del jugador del Zenit para la selección Colombia: “Es un adelantado”