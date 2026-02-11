Alianza Verde pidió revocar el aval a influencer por violencia de género: el candidato al Senado había insultado a Katherine Miranda

Juan David Gómez aparece en la lista al Senado de Alianza Verde y En Marcha en el número 90 - crédito Instagram/Colprensa

Los partidos Alianza Verde y En Marcha, pertenecientes a la coalición Alianza por Colombia para las elecciones al Congreso de 2026, solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que revoque la inscripción del candidato al Senado Juan Diego Gómez Camacho por episodios de violencia política de género.

En una misiva dirigida a la entidad electoral, las colectividades invocando la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral y la dignidad de las mujeres en el ámbito político.

La denuncia radica en que el aspirante legislativo, reconocido por ser un creador de contenido político y estar de acuerdo con el proyecto político del presidente Gustavo Petro, arremetió contra la congresista Katherine Miranda, a la que calificó violentamente y acusó de traición, y contra la representante de Cambio Radical, Lina María Garrido, hechos considerados una violación grave de los estatutos internos y de la legislación sobre equidad de género, según el comunicado emitido por la dirección del partido.

“No nos olvidemos que este proceso empezó con la demanda de la malparida traidora de Katherine Miranda (sic). Esta hijueputa que traicionó al pueblo, que hizo campaña disfrazándose de la minga y que hoy aspira a ser senadora (sic)”, se escucha en uno de los filmes difundidos por el influencer en sus redes sociales contra Miranda.

La segunda grabación, dirigida a la parlamentaria araucana, fue interpretada por la colectividad como “una vulneración a la igualdad y al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”, en palabras de los copresidentes Antonio Navarro Wolff y Rodrigo Romero Hernández en el documento oficial.

“El Partido Alianza Verde reitera que no tolera, justifica ni minimiza ningún tipo de violencia contra las mujeres, y mucho menos cuando esta se ejerce en el escenario político, donde históricamente han enfrentado barreras estructurales, estigmatización y agresiones que buscan silenciar su participación y liderazgo”, ,mencionó el partido Alianza Verde en un comunicado.

El caso ha suscitado reacciones de rechazo más allá del Partido Alianza Verde. El movimiento político En Marcha, parte de la coalición que respalda la candidatura de Gómez, también condenó las declaraciones y ordenó el retiro de los videos y la apertura de una investigación interna, según informó Juan Fernando Cristo a través de sus redes sociales.

“Rechazamos de manera categórica las expresiones del candidato Juan David Gómez Camacho, incompatibles con nuestros principios democráticos y de respeto hacia las mujeres. El respeto y la dignidad no son negociables. Ya se ordenó retirar el video y se abrió investigación conforme a nuestros estatutos”, enfatizó el candidato presidencial.

Entre tanto, la representante a la Cámara y hoy candidata al Senado de Cambio Radical, Lina Garrido, respondió a estos ataques mediante sus redes sociales, e instó al CNE para actuar conforme a la ley frente a los hechos de violencia política de género.

“Señores CNE, esto es indiscutiblemente violencia contra las mujeres en política, un delito consagrado en la Ley 2453 de 2025. Este tipo de ataques, además de vulgares, pueden desencadenar atentados como aquel en el que asesinaron a #MiguelUribe”, escribió Garrido en su cuenta de X.

Además, cuestionó al partido Alianza Verde por otorgarle el aval al creador de contenido. “Además del ataque contra Katherine Miranda, así se refiere este sujeto a mujeres candidatas como yo, el desadaptado social Juan David Gómez, candidato al Senado por Alianza Verde. ¿Dónde está la coherencia señores del Verde?”, recalcó.

El video donde cuestionaba a la representante Katherine Miranda fue retirado por el candidato al Senado de sus redes sociales. Tanto Gómez como Miranda no se han pronunciado al respecto.

Por ahora, el caso queda ahora bajo análisis de la autoridad competente, que deberá decidir sobre el futuro de la candidatura.

En caso de que la respuesta del CNE sea afirmativa, los votos que obtenga el candidato no serán tenidos en cuenta. La casilla del candidato permanecerá, debido a que la Registraduría anunciara el inicio del proceso de impresión de los tarjetones electorales para los comicios del 8 de marzo de 2026.

