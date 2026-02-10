Este es el bailarín colombiano que acompañó a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl: ha trabajado con Beyoncé, Lady Gaga y Katy Perry

Originario de Cartagena y con una trayectoria internacional, Yai Ariza consolidó su carrera al participar en el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX - crédito @yai_ariza/ Instagram

La reciente edición del Super Bowl LX, celebrada el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos, no solo fue escenario para el histórico show de Bad Bunny, sino también para el talento colombiano representado por Yai Ariza.

Este joven oriundo de Cartagena formó parte del selecto grupo de bailarines que acompañaron al puertorriqueño en el espectáculo de medio tiempo, consolidándose como uno de los momentos más destacados de la cultura latina en el evento deportivo más visto en Estados Unidos.

Yai Ariza, oriundo del barrio Paraguay en la Ciudad Amurallada, se ha forjado una carrera internacional en la industria del entretenimiento, trabajando junto a figuras de la talla de Lil Nas X, Katy Perry, Rihanna, Lisa, Doja Cat, Beyonce y la Rosalía. Sin embargo, su participación en el Super Bowl representó un logro sin precedentes, ya que el show de Bad Bunny fue el primero en la historia del evento en presentarse completamente en español y con una marcada presencia de símbolos latinoamericanos.

Desde sus inicios, Ariza mostró una fuerte vocación por la danza. Creció en un entorno modesto y comenzó a formarse en la escuela Latin Dance, donde pasaba largas horas perfeccionando su técnica.

La participación de Yai Ariza en el show de medio tiempo del Super Bowl no fue su primer gran escenario: el cartagenero suma en su trayectoria colaboraciones con artistas de la talla de Beyoncé, Doja Cat, Lisa, Rihanna y la Rosalía - crédito @yai_ariza/ Instagram

Su pasión lo llevó a cruzar fronteras y enfrentarse a procesos de selección exigentes en la industria, destacándose por su autenticidad en redes sociales. El propio bailarín ha resaltado en entrevistas que la perseverancia, el entrenamiento constante y mantener la esencia latinoamericana han sido claves para su éxito en escenarios de alto nivel.

A través de sus redes sociales, Yai Ariza compartió su emoción tras la presentación, agradeciendo los mensajes de apoyo recibidos por su paso en el escenario del Super Bowl: “Quería pasar por aquí… Oh my god estaba llorando de nuevo, pero agradecerles a todos, de verdad, por los mensajes y todas las cosas. Estoy muy feliz, la verdad, estoy muy feliz de todo y le mando muchos besos”. El bailarín también ha dedicado sus logros a los artistas y bailarines colombianos, animándolos a seguir soñando y creyendo en el talento y la autenticidad que caracteriza a quienes representan el país en escenarios internacionales.

Antes de brillar en el Super Bowl LX junto a Bad Bunny, Yai Ariza ya se había destacado como bailarín internacional acompañando a reconocidas figuras de la música como Beyoncé, Rihanna, Katy Perry y la Rosalía - crédito @yai_ariza/ Instagram

Ante la participación de Ariza, cientos de personas le dejaron comentarios celebrando su participación junto a Bad Bunny. “Puro orgullo latino nada más!!!”, “Por todas las generaciones que soñaron con este momento 🙌“, ”de Cartagena para el mundooooooo", “El niño de Cartagena 😍brillando en el mundo", “Nivel de niveles 🔥“, ”Excelente mi hermano Cartagena Colombia represent 🙌“, (Sic), dicen algunas de las reacciones.

La actuación, que también contó con la participación de artistas como Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, Lady Gaga y Ricky Martin, fue seguida por millones de personas en todo el mundo. El espectáculo no solo destacó por su diversidad de invitados, sino por la importancia que se dio a la cultura latina y a la inclusión de artistas hispanohablantes en el escenario principal.

Yainer Ariza baila junto a artistas consagradas como Beyoncé - crédito Fotocomposición Infobae (@Yai_Ariza/Instagram-AP)

Yai Ariza ha construido una destacada trayectoria internacional y uno de sus grandes logros ocurrió cuando fue seleccionado para participar como bailarín en el espectáculo de medio tiempo en el que se presentó Beyoncé en enero del 2025 llamado Beyoncé Bowl.

En esa ocasión, Ariza formó parte del equipo coreográfico que acompañó a la artista estadounidense durante el show, presentación que no estaba relacionada con el final de la temporada de futbol americano, sino con la promoción del álbum Cowboy Carter de la cantante.

María Díaz, la bailarina colombiana que también llevó su talento al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Además de Yai, otro talento colombiano también estuvo representado en el show de medio tiempo del Super Bowl LX por María Díaz, una bailarina bogotana de 33 años que formó parte del elenco internacional que acompañó a Bad Bunny y Lady Gaga en el escenario del Levi’s Stadium.

La bogotana participó en el cuerpo de baile del show de medio tiempo, representando la diversidad latinoamericana. - crédito @mdiazdance/Instagram

Díaz, quien emigró a California desde pequeña, destacó el proceso riguroso para ser seleccionada entre más de 150 bailarines de diversas nacionalidades, y relató que su preparación incluyó semanas intensivas de ensayos para lograr la precisión requerida en la coreografía.