Plan tortuga en Migración Colombia prende alertas en El Dorado: tenga en cuenta estas recomendaciones antes de viajar

La protesta de funcionarios de
La protesta de funcionarios de Migración Colombia genera demoras en los controles del Aeropuerto El Dorado - crédito Colprensa

Quienes tengan previsto salir del país por el Aeropuerto Internacional El Dorado harían bien en prepararse con algo más de paciencia. Aunque la operación aérea se mantiene activa, el ambiente en los puntos de control migratorio cambió y podría traducirse en tiempos de espera más largos de lo habitual.

La razón está en una protesta interna de funcionarios de Migración Colombia, quienes iniciaron un llamado “plan tortuga” como expresión de inconformidad frente al Gobierno nacional. La medida implica una reducción deliberada en el ritmo de trabajo, lo que, en escenarios de alta demanda, puede afectar la fluidez del proceso de salida de pasajeros internacionales.

El plan tortuga de Migración
El plan tortuga de Migración Colombia afecta los tiempos de espera para pasajeros con vuelos internacionales - crédito Migración Colombia

Hasta ahora, el impacto es contenido. Si bien el lunes 9 de febrero se registraron algunos episodios de desorden inicial, el paso por migración no presenta mayores traumatismos. Aun así, las autoridades aeroportuarias y las propias entidades involucradas insistieron en la importancia de anticiparse y seguir una serie de recomendaciones para evitar contratiempos.

Ante el anuncio de posibles ajustes en la operación, Migración Colombia activó un plan especial de contingencia en los principales puestos de control del país. El objetivo es claro, garantizar la continuidad del servicio migratorio y minimizar afectaciones para quienes tienen vuelos internacionales programados.

Como parte de este refuerzo, cerca de 50 funcionarios adicionales con capacidad de respuesta operativa fueron movilizados estratégicamente. Su labor se concentra en agilizar los filtros de control, especialmente en las áreas de salida del país, donde se realiza la verificación de documentos y el registro migratorio.

Migración Colombia activa un plan
Migración Colombia activa un plan de contingencia para mantener la operación aérea en El Dorado pese a la protesta - crédito EFE

Este despliegue busca mantener un flujo ordenado y constante de viajeros, en particular en terminales de alto tráfico como El Dorado, por donde cada día salen miles de personas con destino a diferentes continentes. Gracias a estas medidas, las autoridades aseguran que, pese al contexto de protesta, la operación se sostuvo sin interrupciones graves. No obstante, el llamado es a no bajar la guardia. En momentos de tensión operativa, cualquier retraso acumulado puede sentirse con mayor fuerza en horas pico o en jornadas con alta concentración de vuelos internacionales.

Recomendaciones clave para los viajeros

Si su itinerario incluye una salida del país en los próximos días, estas sugerencias pueden marcar la diferencia entre un trámite tranquilo y una carrera contra el reloj. Una de las más importantes es diligenciar el pre-registro migratorio, conocido como CheckMig. Este formulario permite adelantar parte del proceso y agilizar el paso por los controles oficiales. Puede completarse desde 72 horas antes del vuelo y hasta una hora previa a la salida, de manera virtual.

También es fundamental llegar con suficiente anticipación al aeropuerto. Aerolíneas y autoridades recomiendan presentarse al menos tres horas antes para vuelos internacionales, de modo que haya margen frente a eventuales demoras en migración, seguridad o facturación.

El pre-registro migratorio CheckMig permite
El pre-registro migratorio CheckMig permite agilizar el proceso de salida internacional desde el Aeropuerto El Dorado - crédito Migración Colombia

Tener los documentos a la mano es otro punto clave. Pasaporte vigente, visa, si el país de destino lo exige, y tarjeta de embarque deben estar listos antes de llegar al control migratorio. Conviene verificar con antelación que el pasaporte cumpla los requisitos mínimos de validez y número de páginas en blanco, según las normas del país al que se viaja. Mantenerse informado también resulta esencial. Seguir los canales oficiales de Migración Colombia y del Aeropuerto El Dorado permite conocer en tiempo real cualquier novedad operativa o recomendación adicional para los pasajeros.

Las aerolíneas no son ajenas al escenario. Avianca, por ejemplo, activó un plan de contingencia para proteger a sus pasajeros internacionales, especialmente en El Dorado, uno de sus principales centros de conexión. La estrategia incluye mayor flexibilidad en las conexiones, permitiendo a los usuarios ampliar el tiempo entre vuelos, siempre que haya disponibilidad. Además, la compañía habilitó cambios de fecha sin penalidad ni cobro por diferencia tarifaria hasta 15 días después de la fecha original del viaje, sujeto a cupos.

