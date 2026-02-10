Colombia

Petro plantea reubicación de poblaciones en zonas de riesgo y recuperación de ciénagas tras inundaciones en Córdoba

El presidente instruyó a la fuerza pública para supervisar el desalojo de ocupaciones ilegales en humedales. El gobierno dará prioridad al uso de mapas satelitales y sobrevuelos con el fin de delimitar las áreas inundadas y coordinar la intervención estatal en los territorios afectados

Guardar
El presidente Gustavo Petro instruye la reubicación de comunidades en zonas de alto riesgo y el desalojo de ocupaciones ilegales en humedales tras las recientes inundaciones. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro encabezó, en la noche del lunes 9 de febrero en Montería, un Consejo de Ministros extraordinario tras la emergencia ocasionada por las intensas inundaciones en Córdoba. Durante la sesión, el mandatario anunció la necesidad de reubicar a las poblaciones asentadas en zonas de alto riesgo y priorizar la recuperación de ciénagas ocupadas ilegalmente. La decisión involucra tanto áreas urbanas como rurales y busca mitigar el impacto de futuros eventos climáticos.

Petro subrayó que ninguna persona debe vivir en condiciones de alto riesgo. El presidente explicó que la estrategia contempla la reubicación urbana, suburbana y rural, y que la fuerza pública tiene la instrucción de supervisar el cumplimiento de estas medidas. En palabras del mandatario: “Es reubicación urbana, reubicación suburbana, reubicación rural, recuperación del agua y los espacios del agua ya”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario remarcó que los terrenos de ciénagas y humedales ocupados de forma irregular deben ser desalojados, ya que pertenecen al agua y al Estado. Petro enfatizó que la intervención estatal buscará alternativas habitacionales para las familias afectadas, sin imponer desalojos forzados, pero con el objetivo de salvaguardar vidas y restaurar los ecosistemas.

Durante el Consejo de Ministros
Durante el Consejo de Ministros en Montería, Petro insistió en la protección de las zonas vulnerables ante futuras inundaciones - crédito Presidencia

Aplicación de la Ley para la gestión del riesgo

En su discurso, Petro hizo referencia a lo que parece ser la Ley 1523 de 2012, que organiza la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta ley establece el marco legal para identificar, reducir y manejar los riesgos asociados a desastres, y permite la reubicación de comunidades cuando su permanencia representa una amenaza para la vida. La norma también faculta a las autoridades a adquirir o expropiar terrenos en zonas de peligro.

El presidente propuso el uso de mapas satelitales y sobrevuelos para delimitar con precisión las áreas inundadas y los asentamientos irregulares. Petro señaló: “Hay que mirar los mapas satelitales o aéreos. Si podemos, volar mañana, porque hoy no pude”. De este modo, se pretende obtener información actualizada que permita planificar mejor las intervenciones y acelerar la respuesta institucional.

Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, explica el avance en la delimitación de ciénagas y la protección de humedales en Córdoba y Sucre. - crédito Presidencia

Recuperación de ciénagas: ecosistemas clave y territorio protegido

El director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, detalló que entre Córdoba y Sucre existen 112 ciénagas y playones, y que se han deslindado estructuralmente 35.319 hectáreas, con 13.521 hectáreas adicionales en trámite, incluyendo la Ciénaga Grande.

Harman Ortiz puntualizó que la delimitación legal de la Ciénaga Grande data de 1985 y que una sentencia de la Corte Constitucional en 1999 prohibió la titulación de bienes baldíos en ese polígono. Según el director de la ANT, “las hectáreas a partir de la reconstrucción del expediente que salió hasta el 2023 en su gobierno, fue de cuarenta y seis mil hectáreas, presidente”. Esta extensión evidencia el alcance de los espacios que el Estado busca proteger y recuperar.

Petro advirtió que los hacendados asentados ilegalmente en zonas de ciénaga serán desalojados: “La tierra es del agua y del pueblo de Colombia”. La fuerza pública recibió la instrucción de garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, conforme a la Constitución.

Harman explicó los pasos legales
Harman explicó los pasos legales y técnicos para proteger las ciénagas y garantizar su uso adecuado. - crédito Presidencia

¿Qué son las ciénagas y cuál es su importancia ambiental?

Las ciénagas son humedales de agua dulce, generalmente poco profundos, que se encuentran en llanuras, márgenes de ríos o zonas inundables. Estos ecosistemas mantienen agua de manera permanente o estacional y presentan vegetación adaptada a suelos saturados.

Su función ecológica es fundamental, ya que regulan inundaciones, filtran sedimentos y nutrientes, recargan acuíferos y sirven de hábitat para diversas especies. En Colombia, las ciénagas son consideradas de uso público y están protegidas por la ley. La ocupación ilegal compromete su integridad y la seguridad de las comunidades cercanas.

Temas Relacionados

Gustavo Petroreubicación de poblacioneszonas de alto riesgoinundaciones en Córdobarecuperación de ciénagasocupaciones ilegalesAgencia Nacional de TierrasColombia-Noticias

Más Noticias

Cruce Petro–Restrepo por la falta de recursos públicos tras freno a emergencia económica y debate sobre el rumbo fiscal

La suspensión de la Emergencia Económica por parte de la Corte abrió un intercambio público entre Gustavo Petro y Juan Camilo Restrepo, centrado en el déficit fiscal, el gasto público y las reformas tributarias fallidas, en un contexto de estrechez financiera y tensiones institucionales

Cruce Petro–Restrepo por la falta

Quién es María Díaz, la bogotana que bailó con Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

La bogotana integró un elenco de más de 150 bailarines de distintos países latinoamericanos, tras superar audiciones y varias semanas de ensayos, en una puesta en escena que resaltó la diversidad cultural de la región ante una audiencia global

Quién es María Díaz, la

Resultados del Baloto lunes 9 de febrero de 2026: números ganadores del último sorteo

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados del Baloto lunes 9

Renunció presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá tras señalamientos de Petro por crisis ambiental en Córdoba

Juan Acevedo Rocha dejó el cargo luego de que el Gobierno cuestionara el manejo del embalse en medio de la emergencia invernal que afecta a comunidades del departamento. La decisión coincide con reportes técnicos de la Anla que advierten sobre sobrepasos en las reglas de operación del proyecto

Renunció presidente encargado de la

Colsubsidio retomará la entrega de medicamentos a afiliados de la Nueva EPS tras acuerdo con el Gobierno por deudas pendientes

Un acuerdo entre el Gobierno nacional, la Nueva EPS y Colsubsidio permitirá reactivar desde el 10 de febrero la dispensación de medicamentos, luego del pago de al menos $160.000 millones que buscó destrabar la prestación del servicio, principalmente en Bogotá

Colsubsidio retomará la entrega de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara desmintió rumores de

Sofía Vergara desmintió rumores de romance y aclaró sus situación sentimental: “Es muy divertido estar soltera a esta edad”

Sofía Vergara sorprendió relatando un gol en medio del Super Bowl LX: así le fue

Exmánager de Jessi Uribe respondió a las acusaciones del cantante y reveló detalles inéditos sobre su trabajo: “Él no ponía un peso”

Sara Uribe dejó emotivo mensaje para Manuela Gómez tras su salida de ‘La casa de los famosos’: “No tiene maldad”

Marilyn Patiño se despachó contra los habitantes de ‘La casa de los famosos’: “Son el reinado del ‘bullying’ y la verdulería”

Deportes

Preocupación en Colombia: la lesión

Preocupación en Colombia: la lesión de Yerry Mina pondría en riesgo su presencia en el Mundial FIFA 2026

Alejandro Restrepo está en la mira: la continuidad del técnico en Medellín se complica tras los últimos resultados

Luis Díaz superó los registros de Ribéry y Robben en su primera temporada con el Bayern Múnich

Iván René Valenciano fue tajante con sus elogios a Muriel: “No hay un jugador mejor”

El héroe del clásico: Luis Suárez marcó en el último suspiro y evitó la caída del Sporting ante Porto