Petro plantea reubicación de poblaciones en zonas de riesgo y recuperación de ciénagas tras inundaciones en Córdoba

El presidente Gustavo Petro encabezó, en la noche del lunes 9 de febrero en Montería, un Consejo de Ministros extraordinario tras la emergencia ocasionada por las intensas inundaciones en Córdoba. Durante la sesión, el mandatario anunció la necesidad de reubicar a las poblaciones asentadas en zonas de alto riesgo y priorizar la recuperación de ciénagas ocupadas ilegalmente. La decisión involucra tanto áreas urbanas como rurales y busca mitigar el impacto de futuros eventos climáticos.

Petro subrayó que ninguna persona debe vivir en condiciones de alto riesgo. El presidente explicó que la estrategia contempla la reubicación urbana, suburbana y rural, y que la fuerza pública tiene la instrucción de supervisar el cumplimiento de estas medidas. En palabras del mandatario: “Es reubicación urbana, reubicación suburbana, reubicación rural, recuperación del agua y los espacios del agua ya”.

El mandatario remarcó que los terrenos de ciénagas y humedales ocupados de forma irregular deben ser desalojados, ya que pertenecen al agua y al Estado. Petro enfatizó que la intervención estatal buscará alternativas habitacionales para las familias afectadas, sin imponer desalojos forzados, pero con el objetivo de salvaguardar vidas y restaurar los ecosistemas.

Aplicación de la Ley para la gestión del riesgo

En su discurso, Petro hizo referencia a lo que parece ser la Ley 1523 de 2012, que organiza la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta ley establece el marco legal para identificar, reducir y manejar los riesgos asociados a desastres, y permite la reubicación de comunidades cuando su permanencia representa una amenaza para la vida. La norma también faculta a las autoridades a adquirir o expropiar terrenos en zonas de peligro.

El presidente propuso el uso de mapas satelitales y sobrevuelos para delimitar con precisión las áreas inundadas y los asentamientos irregulares. Petro señaló: “Hay que mirar los mapas satelitales o aéreos. Si podemos, volar mañana, porque hoy no pude”. De este modo, se pretende obtener información actualizada que permita planificar mejor las intervenciones y acelerar la respuesta institucional.

Recuperación de ciénagas: ecosistemas clave y territorio protegido

El director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, detalló que entre Córdoba y Sucre existen 112 ciénagas y playones, y que se han deslindado estructuralmente 35.319 hectáreas, con 13.521 hectáreas adicionales en trámite, incluyendo la Ciénaga Grande.

Harman Ortiz puntualizó que la delimitación legal de la Ciénaga Grande data de 1985 y que una sentencia de la Corte Constitucional en 1999 prohibió la titulación de bienes baldíos en ese polígono. Según el director de la ANT, “las hectáreas a partir de la reconstrucción del expediente que salió hasta el 2023 en su gobierno, fue de cuarenta y seis mil hectáreas, presidente”. Esta extensión evidencia el alcance de los espacios que el Estado busca proteger y recuperar.

Petro advirtió que los hacendados asentados ilegalmente en zonas de ciénaga serán desalojados: “La tierra es del agua y del pueblo de Colombia”. La fuerza pública recibió la instrucción de garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, conforme a la Constitución.

¿Qué son las ciénagas y cuál es su importancia ambiental?

Las ciénagas son humedales de agua dulce, generalmente poco profundos, que se encuentran en llanuras, márgenes de ríos o zonas inundables. Estos ecosistemas mantienen agua de manera permanente o estacional y presentan vegetación adaptada a suelos saturados.

Su función ecológica es fundamental, ya que regulan inundaciones, filtran sedimentos y nutrientes, recargan acuíferos y sirven de hábitat para diversas especies. En Colombia, las ciénagas son consideradas de uso público y están protegidas por la ley. La ocupación ilegal compromete su integridad y la seguridad de las comunidades cercanas.