Petro afirmó que Olmedo López se robó millones en la Ungrd, y Sergio Fajardo le contestó: “Gran maestro en el arte de engañar y distraer”

Sergio Fajardo acusa a Petro de minimizar escándalos y desviar la atención durante emergencia ambiental

La emergencia ambiental provocada por lluvias intensas en Córdoba reactivó el debate político sobre responsabilidades en el manejo de los recursos destinados a desastres. La periodista Salud Hernández criticó públicamente al presidente Gustavo Petro y su administración.

“Si hay un culpable es Gustavo Petro y su gobierno corrupto que se robó la plata de los desastres. Hay que ser descarado para culpar a otros”, señaló Hernández, atribuyendo directamente la situación a presuntos actos de corrupción y mala gestión oficial.

Las palabras de la columnista generaron una rápida respuesta del mandatario, quien defendió la actuación de su administración frente al escándalo por el desvío de fondos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según Petro, “El señor Olmedo se robó parte de 26.000 millones, la mayor parte del dinero en peligro fue bloqueada por mi gobierno”.

El presidente aseguró que los desfalcos en esa entidad tienen antecedentes previos a su llegada al poder. “A la Ungrd se la han robado diez veces más desde que se creó. Olmedo solo se aprovechó de la mafia que ya existía robando dinero como en el Fomag, pero que la prensa no investiga por fin electoral”, agregó.

Petro también se refirió a las acusaciones realizadas por Olmedo, exfuncionario implicado en el desfalco, señalando: “Para salir de la cárcel ha acusado a gente inocente”.

El presidente amplió su defensa argumentando que la población afectada en Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar enfrenta problemas históricos derivados de intereses privados y violencia regional.

“Para afrontar la indemnización del pueblo de Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar, que son víctimas no de la entidad de desastres sino de los terratenientes amigos de Carlos Castaño, al que usted tanto le escribía, y de los contratistas de Urrá y de los dueños del petróleo del mundo, emanado a la atmósfera y que produjo lo nunca antes sucedido: un frente ártico en la costa Caribe colombiana”, sostuvo el mandatario.

Petro finalizó su intervención dirigiéndose a Hernández. “Aterricé, muchos de los culpables están entre sus amigos, señora periodista”, indicó, sugiriendo que parte de la responsabilidad recae sobre sectores cercanos a la periodista y figuras del poder económico y político local.

El intercambio sumó otro protagonista. Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y actual candidato presidencial, quien cuestionó la versión de Petro y lo acusó de minimizar la corrupción en su propio entorno.

“Petro sigue insistiendo en decir que el único corrupto de su gobierno es Olmedo, pero hay muchos más casos que han pasado cerca de su oficina. Está rodeado de personas cuestionadas, más de uno ya está en la cárcel, y los que faltan”, afirmó Fajardo.

El exalcalde de Medellín apuntó contra la estrategia comunicativa del presidente. “Ese cuento no se sostiene. Es un gran maestro en el arte de engañar y distraer”, expresó Fajardo, aludiendo a una supuesta intención del jefe de Estado de evitar asumir responsabilidades más amplias y desviar la atención pública.