Karina García reaccionó tras polémico comentario a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Karina García, influenciadora y panelista del programa de análisis sobre La casa de los famosos Colombia, reaccionó luego de que Marilyn Patiño calificara a Mariana Zapata como “plato típico” durante la gala de posicionamiento del reality, celebrada el 8 de febrero. En esa ocasión, la actriz y Sara Uribe quedaron eliminadas de la competencia.

Durante el posicionamiento, los participantes se expresaron frente a los nominados que deseaban que abandonaran la casa. Fue en ese contexto cuando Marilyn Patiño, en medio de una discusión con Mariana Zapata, le lanzó el comentario: “¿Qué siente que a uno le digan el plato típico de Medellín? Aquí lo has demostrado fielmente”. Mariana Zapata decidió no responder a la crítica y optó por ignorar el comentario en el momento.

Karina García, quien comparte panel con Roberto Velásquez y Néstor Parra, se mostró sorprendida ante la frase de Marilyn Patiño, aunque inicialmente prefirió no pronunciarse. Más tarde, con un tono relajado, compartió su propia experiencia con ese tipo de comentarios: “Prefiero no opinar porque a mí también me dicen el plato típico jajaja, a mí me han dicho así y no me ofende, el plato típico es el más rico, es depende cómo uno lo tome”.

El intercambio generó diversas reacciones entre los seguidores del programa. Algunos internautas defendieron a Mariana Zapata, mientras que otros respaldaron la postura de Marilyn Patiño. Además, varios usuarios manifestaron cuánto extrañarían a Patiño tras su eliminación del reality.

Jugador de la selección Colombia le habría propuesto tener un hijo a Mariana Zapata y ella explicó por qué no aceptó

Mariana Zapata sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al compartir una anécdota personal vinculada a un futbolista de la Selección Colombia. Durante una conversación en el reality, Zapata relató que este jugador le propuso tener un hijo juntos, una propuesta que decidió rechazar debido a sus propias expectativas sobre la maternidad y experiencias previas en sus relaciones de pareja.

La charla surgió a raíz de preguntas sobre sus planes de ser madre. Mariana respondió: “Quiero tener hijos, pero con alguien que no tenga hijos, quiero construir mi propia familia desde cero”. Respecto a su vínculo con el futbolista, fue clara: “Él quería que yo le diera un hijo, pero yo nunca acepté”. Prefirió no revelar la identidad del jugador, pero sí detalló que la relación nunca se formalizó y que en ese momento el deportista estaba casado y tenía una hija, atravesando además un proceso de divorcio que finalmente no avanzó.

Zapata también recordó su pasado con el streamer Mr. Stiven, con quien mantuvo conversaciones sobre la posibilidad de formar una familia en caso de que su relación progresara. Sin embargo, señaló que la situación con el futbolista era diferente, ya que él tenía hijos y ella había tenido una experiencia previa como madrastra que influyó en su decisión. “Fue una experiencia que no recomiendo, ahora prefiero hacerlo de otra manera”, explicó la influencer, dejando ver cómo sus vivencias personales han marcado su perspectiva sobre el amor y la maternidad.

La noche del 6 de febrero, Mariana protagonizó otro momento destacado en el reality al besar a Jay Torres durante la gala. El episodio ocurrió durante la prueba de beneficio y castigo, donde los ganadores pudieron disfrutar de una pool party e invitar a otros concursantes. Mariana, invitada por Eidevin, compartía con varios compañeros cuando, de manera imprevista, se acercó y le dio un beso a Jay Torres, quien se mostró sorprendido ante la situación. El gesto generó diversas reacciones tanto dentro de la casa como entre los seguidores en redes sociales, quienes compartieron comentarios y bromas sobre la inesperada escena.

Este tipo de confesiones y situaciones ha mantenido a Mariana Zapata como una de las figuras más comentadas de la temporada, reflejando su disposición a hablar abiertamente sobre sus decisiones personales y su dinámica con otros participantes del programa.