ELN asumió responsabilidad en atentado contra esquema del senador Jairo Castellanos en el que murieron dos escoltas: “No fue nuestro objetivo”

El Frente de Guerra Oriental, cuyo comandante en jefe es Manuel Vásquez Castaño, aseguró que no busca interferir ni en el proceso electoral de marzo ni en las próximas elecciones presidenciales

ELN asumió responsabilidad en atentado
ELN asumió responsabilidad en atentado contra esquema del senador Jairo Castellanos en el que murieron dos escoltas - crédito Reuters/EFE/Congreso de la República

Dos integrantes del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), murieron asesinados el jueves 5 de febrero de 2025 en un ataque armado ocurrido en la carretera entre Fortul y Tame, en el departamento de Arauca.

El vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se dirigía hacia Yopal, Casanare, donde recogería al parlamentario para incorporarse a su agenda política en la región del Sarare Araucano. En el trayecto, desconocidos interceptaron la camioneta y efectuaron múltiples disparos, ocasionando la muerte en el lugar del conductor y de un escolta.

El ataque ocurrido en la
El ataque ocurrido en la vía entre Fortul y Tame, Arauca, dejó dos escoltas muertos y tres miembros del esquema de seguridad desaparecidos, según las autoridades nacionales - crédito X

“Ustedes saben lo que significaban para nosotros. Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia, para tratar de levantar la voz en las regiones (…) vamos a acompañarlos en estos momentos difíciles”, expresó el congresista sobre Esmely Manrique y Wilmer Leal, escoltas fallecidos en rueda de prensa.

El mensaje del ELN sobre el atentado contra el esquema de Jairo Castellanos

El Frente de Guerra Oriental,
El Frente de Guerra Oriental, Comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, sostuvo que se propone alterar, el proceso electoral de marzo, ni las próximas elecciones presidenciales - crédito ELN

El Frente de Guerra Oriental, Comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), asumió la responsabilidad del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos ocurrido en el departamento de Arauca. El ataque resultó en la muerte de dos escoltas al servicio del parlamentario.

Mediante un comunicado, la facción guerrillera afirmó: “No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región”, y subrayó: “No nos proponemos impedir o alterar, el proceso electoral de marzo, ni las elecciones presidenciales próximas”.

En desarrollo...

