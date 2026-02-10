Colombia

Conductor de ‘app’ boleteó a una pasajera en Bogotá porque le quería pagar “de otra forma”: “¡Necesita colágeno, ‘Fercho’!”

Fernando Arbeláez, creador de contenido que trabaja en varias plataformas de transporte, difundió las grabaciones que evidencian la actitud inapropiada de una ciudadana

Guardar
Arbeláez fue respaldado por los
Arbeláez fue respaldado por los usuarios en redes debido a la forma en la que supo manejar la situación - crédito @fernandoarbelaezz/IG

En un episodio que desató polémica en redes sociales sobre los límites del acoso hacia conductores de plataformas, el creador de contenido y conductor de aplicación en Bogotá, Fernando Arbeláez, expuso en su cuenta de Instagram un incidente ocurrido durante una de sus carreras.

Todo luego de que una pasajera, en aparente estado de embriaguez, se negó a pagar el servicio y ofreció como forma de pago un beso.

Arbeláez rechazó de manera tajante la propuesta y documentó la situación con fragmentos de audio y video que rápidamente ganaron repercusión.

El trayecto: una pasajera alterada y el inicio del desencuentro

El domingo 8 de febrero de 2026, Fernando Arbeláez relató en su cuenta de Instagram @fernandoarbelaezz el momento incómodo que vivió al recoger a una pasajera que, según sus palabras, ya mostraba signos evidentes de haber consumido alcohol.

“Aquí la recogí y noté que estaba borracha”, se escucha en la voz en off del conductor mientras inicia la grabación del trayecto.

A lo largo del viaje, la pasajera realiza comentarios incoherentes y muestra dificultades para gestionar la información básica del servicio.

Al ser consultada por el código de verificación, responde entre titubeos: “Veinticuatro, ceros, seis”.

La comunicación se torna caótica y la interacción revela el nivel de confusión de la usuaria.

Durante la carrera, la mujer mantiene una actitud desinhibida y hace constantes alusiones personales al conductor, tal cual se observa en los dos videos que compartió el creador de contenido.

“Voy acá con un señor. Señor, ¿cómo usted se llama?”, pregunta la mujer antes de enterarse del nombre de su chofer.

Al conocerlo, lo llama en constantes ocasiones“Fercho” y construye un ambiente de familiaridad forzada: “Voy con Fercho para mi casa... Fercho, ¿estás conmigo para mi casa?”. El conductor responde con cortesía, pero sin ceder a la informalidad del trato.

El caso se conoció el
El caso se conoció el 8 de febrero de 2026 y desató un debate en redes sobre el acoso a conductores de aplicación - crédito @fernandoarbelaezz/IG

El ofrecimiento: intento de canje y rechazo del conductor

El núcleo del conflicto surge cuando la pasajera admite sin tapujos que no tiene cómo pagar el servicio.

“No tengo efectivo, no tengo transferencia, no tengo nada”, reconoce, mientras Arbeláez le pregunta si alguien puede prestarle el dinero.

La respuesta es negativa y la usuaria propone resolver la situación de manera insólita: “Esta noche va a ser invicta, invicta. Nada de besitos, nada, nada. Invicta. Solo perreo y traguito”.

El intercambio se intensifica cuando la pasajera, al no encontrar solución, sugiere un pago alternativo: “La vez pasada había un señor así y yo también no tenía plata y le pagué con un besito”.

En ese momento, Arbeláez rechaza la propuesta con firmeza: “No, no, no me coja, gracias”. La mujer insiste: “No se va a pegar”, a lo que el conductor responde: “Sí, claro, porque no va a pasar nada”.

La tensión aumenta cuando la usuaria, sin ocultar su desparpajo, pregunta: “¿Y cuántos años tienes, Fercho?”. Al saber que el conductor tiene 24 años y está casado, replica: “Pues yo tengo más años y no me pasa nada. Un besito. Necesito colágeno, Fercho”.

El conductor mantiene una actitud profesional y rehúye cualquier contacto físico o insinuación.

La respuesta del conductor y defensa de los derechos laborales

A lo largo del episodio, Arbeláez sostiene su negativa y recuerda a la pasajera la importancia de respetar el trabajo de los conductores.

“Las personas salen a trabajar, no es hacer favores. Ellos salen por su plata, como yo, yo salgo a trabajar”, argumenta el joven.

Al percatarse de que la pasajera busca justificar su proceder ofreciendo un beso o una buena calificación, el conductor responde: “Eso no tiene nada que ver. O sea, si vas a pedir un servicio, tienes que pagar”.

Arbeláez contó también, y en tono reflexivo, que este tipo de situaciones no son tan aisladas como pareciera: “Típica clienta que pide servicios y no quiere pagar”, comenta en voz en off.

Al final, el conductor decide reportar el incidente a través de la aplicación: “Igual tranquila, que yo coloco acá que Uber te cobre este viaje en el próximo, ¿sí?” afirma Arbeláez.

Temas Relacionados

Conductor de aplicaciónDenuncia de acosoPasajeraLe pidió un besoPago de servicioBogotáFernando ArbeláezVideo viralRedes socialesColombia-Noticias

