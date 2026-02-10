Colombia

CNE lanza plataforma digital para la acreditación de testigos y observadores: estos son los beneficios

Con esta innovación se pretende eliminar los trámites físicos que se solían hacer solo en Bogotá

La implementación del sistema digital
La implementación del sistema digital de acreditación busca garantizar la transparencia y la legitimidad en más de 127 mil puestos de votación

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia presentó la Plataforma de Postulación y Acreditación, una herramienta digital que promete transformar el proceso de vinculación de testigos electorales, auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales. Este avance se implementará de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia previstas para 2026.

La principal innovación radica en la eliminación total de los trámites físicos. El magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE, explicó que el sistema permitirá a las organizaciones políticas cargar directamente a sus postulados.

De esta manera, desaparecen los intermediarios y la necesidad de gestionar documentos en papel. Según sus palabras, “este es el compromiso del Consejo Nacional Electoral: unas elecciones legítimas y transparentes. Queremos que esta plataforma sea una herramienta más de la democracia para unas elecciones justas y tranquilas”.

Uno de los pilares de la nueva plataforma es el robusto esquema de seguridad. Cada persona acreditada (testigo, auditor u observador) recibirá una credencial digital en su dispositivo, lo que refuerza la identificación y control en los puestos de votación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE)
El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una plataforma digital que elimina los trámites físicos para la postulación y acreditación de testigos

Además, el sistema genera un código QR único, permitiendo a la Fuerza Pública verificar en tiempo real la identidad y el rol asignado, simplemente escaneando el código en el lugar de votación.

La plataforma automatiza la expedición de la resolución de acreditación. Una vez validados los datos, se emite un acto administrativo firmado digitalmente, donde se especifica el puesto y la mesa de votación correspondiente. Esta automatización agiliza los procesos y aumenta la trazabilidad de cada registro.

El sistema permitirá la vigilancia coordinada en los más de 127 mil puestos de votación distribuidos tanto en territorio colombiano como en el exterior. Al centralizar la gestión en el CNE, se asegura que esta entidad sea la única facultada para otorgar acreditaciones, lo que reduce significativamente las posibilidades de duplicidad o suplantación de identidades.

La nueva herramienta del CNE
La nueva herramienta del CNE permitirá que las credenciales digitales sean verificadas en tiempo real mediante códigos QR

A la par del lanzamiento técnico, el CNE anunció un cronograma de capacitación permanente dirigido a partidos y movimientos políticos. El objetivo es que aprendan a utilizar la herramienta de forma eficaz, anticipándose a posibles riesgos de fraude y fortaleciendo el control preventivo.

El magistrado Quiroz resaltó: “La tecnología no reemplaza las instituciones, pero las fortalece”, al invitar a los actores políticos a familiarizarse con la plataforma.

Para facilitar este aprendizaje y acercar la gestión electoral a las regiones, el CNE inauguró en Medellín su primer Punto de Atención Departamental. Esta oficina, ubicada en el sector Laureles, marca el inicio de una estrategia de descentralización de servicios que tradicionalmente se gestionaban desde Bogotá.

La sede de Medellín funcionará como plan piloto para el país y liderará las jornadas de capacitación de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación. Está dirigida especialmente a las agrupaciones políticas de Antioquia, que tendrán un papel activo en el próximo proceso electoral.

El primer Punto de Atención
El primer Punto de Atención Departamental del CNE fue inaugurado en Medellín

Colombia adopta por primera vez un sistema de acreditación completamente digital, que expide credenciales con código QR para testigos y observadores. Este mecanismo facilitará la verificación de identidades en más de 15 mil mesas de votación y contribuirá a fortalecer la transparencia del proceso electoral.

La nueva oficina de Medellín ofrecerá asesoría técnica y pedagógica a partidos, candidatos y ciudadanos. Esto elimina la obligación de realizar trámites presenciales en la capital y abre un canal oficial para la gestión gratuita y segura de acreditaciones nacionales e internacionales.

Al centralizar y digitalizar la postulación y acreditación, el CNE busca garantizar elecciones con mayor legitimidad y transparencia. El sistema proporciona trazabilidad desde la postulación hasta la presencia en los puestos de votación, dificultando prácticas como la suplantación y el fraude.

