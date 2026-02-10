Cinco planes para disfrutar en Cartagena más allá de las playas y el castillo de San Felipe

Cartagena tiene muchos planes más allá de las visitas tradicionales - crédito Alcaldía de Cartagena

Cartagena, una de las ciudades más visitadas de Colombia, enfrenta un nuevo desafío: los viajeros buscan planes alternativos que permitan explorar el destino más allá del castillo San Felipe y otros circuitos tradicionales.

El auge de experiencias auténticas y menos convencionales ha impulsado una oferta diversa que conecta al visitante con el pulso real de la ciudad.

Getsemaní y el arte urbano: historia viva en las paredes

Quienes desean adentrarse en la esencia cartagenera encuentran en el tour de grafiti y arte callejero una puerta a la vida cotidiana del barrio de Getsemaní.

Durante este recorrido, los muros sirven de lienzo para narrar historias de palenqueras, flora y fauna local, rostros conocidos y anónimos, y escenas tropicales. “Aquí el espíritu del barrio permanece intacto”, resumen los guías que acompañan la experiencia.

Recorrer Getsemaní y el centro histórico es uno de los planes más fáciles - crédito Alcaldía de Cartagena

En Getsemaní, el grafiti ha alcanzado otra dimensión tras el Festival Internacional de Arte Urbano, celebrado por primera vez en diciembre de 2013. En aquella ocasión, la comunidad invitó a artistas locales y extranjeros a transformar los muros deteriorados del barrio.

La única condición era inspirarse en las personas y acontecimientos que han dado forma al barrio y a Cartagena. Así, los mismos muros que fueron testigos históricos de la marcha de Pedro Romero y los Lanceros de Getsemaní (clave para el voto de independencia frente a España) hoy relatan esa epopeya con colores y formas contemporáneas.

Sabores callejeros: una ruta culinaria por Cartagena

El recorrido gastronómico por Cartagena es otro de los planes favoritos para quienes buscan experiencias alternativas. Los tours de comida callejera, que suelen durar entre dos y tres horas, sumergen al visitante en la tradición culinaria local atravesando el centro histórico y Getsemaní.

La comida callejera de la ciudad es un plan barato y delicioso - crédito Alcaldía de Cartagena

Durante el trayecto, los expertos comparten la historia y cultura gastronómica de la ciudad mientras se degustan fritos emblemáticos como la arepa de huevo y las carimañolas, además de patacones con queso, frutas exóticas, la tradicional Kola Román y una variedad de dulces locales.

El costo de estos recorridos oscila entre 60.000 y 120.000 pesos colombianos, lo que los convierte en una opción accesible para quienes desean descubrir Cartagena a través de sus sabores autóctonos y su ambiente popular.

El Portal de los Dulces: tradición y recuerdos

A un paso de la Torre del Reloj se encuentra el Portal de los Dulces, un sitio que seduce tanto a locales como a turistas por su autenticidad y variedad.

Aquí, los visitantes pueden encontrar los dulces típicos más representativos de la costa Caribe, además de comida tradicional y regalos con el sello cartagenero.

La Plazoleta de los dulces no solo es un lugar obligado, sino uno de fácil acceso - crédito Alcaldía de Cartagena

El precio depende de la cantidad que se desee adquirir, lo que hace de esta experiencia una alternativa económica para quienes buscan recuerdos culinarios o simplemente dejarse tentar por los sabores locales.

La Boquilla: naturaleza y realidades contrastantes

Alejándose de las postales más conocidas, el recorrido por La Boquilla permite comprender las dos caras de Cartagena.

Este pequeño pueblo de pescadores muestra, por un lado, una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. La experiencia incluye un paseo en canoa por el bosque de manglares y la ciénaga de Juan Polo.

Allí se guía a los visitantes por los túneles naturales del manglar, conocidos como el túnel de la amistad, el amor y la salud, permitiendo observar la riqueza de la biodiversidad local.

Museo del Oro Zenú: legado precolombino en el corazón de la ciudad

El Museo del Oro Zenú expone más de 600 piezas de oro y plata que dan testimonio de la tradición orfebre de la cultura zenú, presente en la región mucho antes de la colonización española.

El Museo del Oro Zenú es una visita para los curiosos de la historia - crédito Alcaldía de Cartagena

Muchas de las piezas sobrevivieron a la destrucción y el saqueo colonial, y hoy pueden contemplarse en este museo. Entre ellas, destaca la máscara de oro utilizada por chamanes, que revela aspectos fundamentales del pensamiento y la cosmovisión de los pueblos precolombinos, más allá de lo que cualquier libro podría explicar.

La mayoría de estas actividades son de carácter privado y pueden adquirirse en agencias de viajes locales, adaptándose así a los intereses y ritmos de cada visitante.

Cartagena, más allá de sus íconos, invita a descubrir su riqueza cultural, social y natural a través de propuestas que combinan historia, arte, gastronomía y naturaleza en cada recorrido.