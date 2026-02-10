Benedetti advierte sobre posible emergencia económica por crisis ambiental que pone en riesgo a 22 departamentos

- crédito Ministerio del Interior

Desde Montería, capital del departamento de Córdoba, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la situación que enfrenta el país por la emergencia climática que impacta amplias zonas del territorio nacional y que mantiene en riesgo a 22 departamentos.

El funcionario señaló que el Gobierno Nacional analiza la expedición de una nueva emergencia económica para obtener recursos destinados a la atención de las comunidades afectadas.

Benedetti explicó que el Ejecutivo adelanta gestiones ante la Corte Constitucional con el propósito de que se levante la suspensión de un decreto de emergencia económica previamente expedido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según indicó, esta decisión permitiría habilitar mecanismos excepcionales para responder a la crisis que se vive en distintas regiones.

- crédito X

Las declaraciones fueron entregadas durante su visita a Córdoba, donde acompaña al presidente Gustavo Petro y a otros funcionarios del Gobierno.

El ministro aseguró que la solicitud busca garantizar recursos para enfrentar lo que calificó como una situación imprevista.

“Estamos tratando de que suspendan la suspensión del decreto de emergencia económica para que nos den recursos para atender lo que es una tragedia inesperada y una calamidad pública. Con base en eso se estaría expidiendo el otro decreto para buscar recursos no solamente para los tres departamentos: Bolívar, Sucre y Córdoba sino también para los otros 19 departamentos, de manera que son 22”, afirmó Benedetti.

De acuerdo con el jefe de la cartera política, la magnitud de la emergencia supera las previsiones presupuestales ordinarias del Estado.

En ese contexto, reiteró que la falta de recursos limita la capacidad de respuesta institucional frente a las afectaciones causadas por el fenómeno climático. “Sin recursos no podemos hacer nada y en ningún presupuesto ni en ninguna parte se había prevenido lo que está sucediendo con este frente frío, por lo tanto, el tema de la emergencia se necesita”, sostuvo.

Durante su intervención, Benedetti también se refirió a proyectos de infraestructura que, según dijo, han incidido en las condiciones actuales del departamento. En ese sentido, cuestionó la hidroeléctrica de Urrá y expresó que “nunca se debió haber hecho”.

- crédito Colprensa

El ministro afirmó que esta obra tuvo impactos sobre el río Sinú y sobre comunidades de la región. “Significa que desviaron el río Sinú, dañaron el transporte y la manutención de varios campesinos e indígenas en la región e hicieron un megaproyecto solo para unos pocos”, manifestó.

En las últimas horas, el ministro compartió información relacionada con la solicitud elevada por el presidente Gustavo Petro ante la Corte Constitucional.

“El presidente Gustavo Petro ha solicitado a la Corte Constitucional que levante la suspensión provisional del decreto de Emergencia Económica”, indicó Benedetti, al referirse a la necesidad de contar con herramientas jurídicas que permitan atender la situación actual.

Según explicó el funcionario, la petición del Gobierno se fundamenta en las condiciones que enfrentan miles de familias afectadas por las inundaciones y otros eventos asociados a la ola invernal.

Benedetti señaló que la dimensión de los daños ha generado un escenario que requiere decisiones excepcionales para canalizar ayudas de manera oportuna.

Córdoba figura entre los territorios más afectados por la temporada de lluvias, situación que se replica en otros departamentos del país.

El ministro sostuvo que la emergencia ha generado afectaciones materiales significativas y ha puesto en evidencia limitaciones en los recursos disponibles dentro de los presupuestos sectoriales. En ese contexto, hizo referencia al principio de solidaridad como eje de la actuación estatal.

“Uno de los principios fundamentales del Estado es la solidaridad y el Gobierno requiere de las herramientas de la emergencia económica para darle una pronta ayuda a las familias damnificadas y que se pueda avanzar en una reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia”, agregó Benedetti, al explicar los argumentos presentados ante la Corte.

Más temprano, el ministro había señalado que los daños ocasionados por las inundaciones no podían ser previstos dentro de los cálculos fiscales habituales.

“Nadie hubiera podido calcular en un presupuesto las cuantiosas pérdidas por las inundaciones en Sucre, Córdoba, Bolívar, además de los otros 19 departamentos en riesgo”, afirmó.

En ese mismo pronunciamiento, Benedetti aseguró que las pérdidas económicas son de gran magnitud y que no están contempladas en las asignaciones de distintas entidades del Estado.

“Son billonarias, que no están en los ministerios de Salud, Educación, Invías, UNGRD. Ante esta grave calamidad pública, esta vez la Corte no tiene ‘escapatoria política’ para ayudar a los necesitados como lo ha hecho antes”, expresó el ministro del Interior.