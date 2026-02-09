Yina Calderón se pronunció sobre la salida de Sara Uribe de ‘La casa de los famosos’: “Te terminaste de quemar”

La DJ no se quedó callada y aseguró que ya había pronosticado la salida de la paisa por la falta de contenido y argumentos en la competencia - crédito @yinacalderonoficial/IG

La reciente salida de Sara Uribe de La casa de los famosos Colombia que avanza en su tercera temporada, provocó reacciones inmediatas en redes sociales, dominadas por la opinión de que la estrategia conjunta de Valentino Lázaro y Beba influyó de manera determinante en este giro inesperado.

Entre los comentarios más destacados figura la apreciación irónica de Yina Calderón, que opinó: “No, mami, la sacaron porque no hacía nada, Sara”. Esta sentencia se sumó a las voces que consideraban su desempeño insuficiente para mantenerse en competencia.

La nominación de Sara hecha por Johanna desató una nueva tensión en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

Dentro del clima de repercusiones digitales, Junior Castro, amigo de Yina Calderón, no tardó en secundar a Yina con su propia crítica: “Sara, pa’ afuera. Ella es Sara”.

La dupla insistió en que el desenlace de la eliminación de la presentadora no resultaba sorpresivo para quienes seguían de cerca la dinámica del reality, reforzando la percepción de que la falta de impacto durante su participación fue el factor decisivo.

Al reflexionar sobre la noticia, Yina Calderón recordó que anticipó estos hechos cuando participó en la competencia como jueza y compartió su sentir ambiguo sobre los implicados.

“No, Sara, y conste que yo fui y les advertí. No me alegra por Marilyn porque no me cae mal en el fondo, me parece bien. Pero, Sarita, te avisamos, mi amor. Ahí ya te que... te terminaste de quemar”, indicó la huilense con su característico sentido del humor negro.

El regreso de Yina Calderón sacude La casa de los famosos Colombia: ahora será la jueza de la convivencia - crédito @yinacalderontv/IG

En este sentido, la influencia de la estrategia rival y la falta de reacción de Sara Uribe adquirieron protagonismo en el debate público.

Con un tono más relajado, Yina admitió experimentar cierto alivio tras la eliminación de la participante, expresando de manera espontánea: “No me alegra, pero me da un fresquito... Ay, qué pecado con la Sara. Se fue”.

En paralelo, Junior Castro aprovechó el momento para asociar el nombre de la exconcursante a una melodía: “Ella es Sara, Sara como la canción”.

La secuencia finalizó con un intercambio irónico entre ambos: “Sara la mueble,” dijo Yina Calderón, mientras su amigo continuó con el tono musical: “Ella se llama Sara”, seguido por Yina rematando con humor: “Y su apellido es Almohada”.

Un video de un beso entre Sara Uribe y Jay Torres reavivó rumores sobre su relación dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

Así fue la convocatoria de Yina para Telemundo

La confirmación de Yina Calderón como participante de La casa de los famosos de Telemundo marca un nuevo capítulo en su trayectoria dentro de los realities latinoamericanos. La noticia fue oficializada por el canal estadounidense dirigido al público hispano, tras varios días de especulaciones alimentadas por publicaciones en redes sociales y anuncios de expectativa.

La participación de la huilense, conocida por su estilo controversial y su presencia dominante en redes sociales, generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

En el video de bienvenida, la Jefa del programa le comunicó: “¡Bienvenida a mi casa! Así es, te estaba esperando. Estás confirmada para la nueva temporada de la Casa de los Famosos”. Calderón, fiel a su personaje, respondió: “Soy Yina, la Sayayina, y vine con toda a ganarme su casa”.

La DJ compartió la noticia con sus seguidores y pidió permiso a la Jefa para ser la nueva villana de la temporada - crédito @yinacalderonoficial/IG

Antes del anuncio oficial, la producción del reality había difundido un reel promocional en su cuenta de Instagram. En el video, un guante golpeaba la puerta de la casa, detalle que los fans asociaron rápidamente con uno de los atuendos emblemáticos de la colombiana en ediciones anteriores. Este guiño aumentó la expectativa y desató comentarios en redes.

El video muestra a Yina Calderón dando golpes en una puerta y dice: “¡Hola, llegué!“, mientras que acerca sus ojos a la mirilla y llama la atención de la Jefa de la casa estudio.

Y agrega: “Soy Yina Calderón. ¡Ay! Yo sé que todos me estaban esperando. ¡Jefa! ¡Ábreme la puerta! Llegué yo. Usted necesita una villana en su casa".