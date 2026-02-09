Vuelo que cubría Popayán- Cali sufrió una emergencia y se habría precipitado a tierra: esto se sabe

La aeronave involucrada en la emergencia había partido de Popayán a las 9:22 a. m. en dirección a Cali - crédito Aerocivil

En la mañana del lunes 9 de febrero, un vuelo ambulancia que despegó de Popayán con destino a Cali sufrió una emergencia al precipitarse a tierra.

De acuerdo con las primeras versiones, la aeronave de la empresa SOLAIR S.A.S salió a las 9:22 a. m., 28 minutos mas tarde, la emergencia habría ocurrido a las 9:50 a. m. en inmediaciones al aeropuerto de Cali, en medio de un cultivo de caña.

A través de un comunicado, la Aerocívil informó que “la aeronave de matrícula HK-4754, tipo PA-34, que cubría la ruta Popayán-Cali, sufrió un accidente aproximadamente a cinco millas antes del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en la ciudad de Cali".

La entidad afirmó que “a bordo de la aeronave se encontraban cuatro personas: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH). Se confirma que todos los ocupante resultaron ilesos y que, al momento del incidente, no se transportaba ningún paciente”.

El incidente del vuelo ambulancia entre Popayán y Cali motivó la inmediata movilización de los equipos de rescate - crédito Aerocivil

La Aeronáutica indicó que de manera inmediata, fueron activados los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), así como unidades del Cuerpo de Bomberos del área “los cuales se encuentran arribando a la zona del accidente con el fin de brindar apoyo y asegurar el área”.

Finalmente, la entidad confirmó que el personal de la Dirección Técnica de Investigaciones “se encuentra en desplazamiento hacia el lugar del suceso para adelantar las labores de verificación e investigación correspondientes, de conformidad con los protocolos establecidos”.