Turistas extranjeros documentaron en redes sociales la evacuación de Barú por el mar de leva: “Nos sacaron por las cloacas”

Lo que parecían unas vacaciones tranquilas en la isla de Barú, se convirtió en una lucha por la seguridad cuando un temporal con olas gigantes arrasó el hotel y tuvieron que ser evacuados de emergencia, caminando por las cloacas - crédito @fedesalas_ / TikTok

El desalojo de la zona insular de Cartagena obligó a turistas y residentes a abandonar sus alojamientos la noche del domingo 8 de febrero, tras la advertencia de la Capitanía de Puerto sobre “condiciones meteorológicas y meteomarinas que continúan deteriorándose”.

El viento incrementó la fuerza del oleaje, con proyecciones de olas que podrían superar los tres metros, empujando a las autoridades a ordenar la evacuación antes de la medianoche.

En las redes sociales, los visitantes narraron sus experiencias. El creador de contenido Fede Salas, que se encontraba en Barú, relató en TikTok: “Nos agarró un temporal en una isla y tuvimos que evacuar por las cloacas”. En medio de la confusión, recordó que: “Nos dijeron: ‘Chicos, nos tenemos que ir por la seguridad de ustedes y la nuestra’”. La evacuación se realizó caminando en fila por el mar, mientras el agua “llegó hasta la pileta, prácticamente”.

Las imágenes capturadas por Fede mostraron la fuerza del temporal: “La recepción del hotel se rompió con una ola gigante” y debieron cruzar “cloacas llenas de agua negra” y basuras que cruzaban tras las casas.

El ambiente se tornó aún más tenso al ver a los lugareños preocupados: “Cuando los lugareños se ponen nerviosos porque está todo mal... están más nerviosos que nosotros”. Finalmente, Fede resumió la experiencia con alivio: “Por suerte, estamos vivitos y coleando”.