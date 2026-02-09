Colombia

Turistas extranjeros documentaron en redes sociales la evacuación de Barú por el mar de leva: “Nos sacaron por las cloacas”

Tras la orden de evacuación por el mal clima, turistas y empleados tuvieron que abandonar hoteles inundados o con la infraestructura comprometida

Guardar
Lo que parecían unas vacaciones tranquilas en la isla de Barú, se convirtió en una lucha por la seguridad cuando un temporal con olas gigantes arrasó el hotel y tuvieron que ser evacuados de emergencia, caminando por las cloacas - crédito @fedesalas_ / TikTok

El desalojo de la zona insular de Cartagena obligó a turistas y residentes a abandonar sus alojamientos la noche del domingo 8 de febrero, tras la advertencia de la Capitanía de Puerto sobre “condiciones meteorológicas y meteomarinas que continúan deteriorándose”.

El viento incrementó la fuerza del oleaje, con proyecciones de olas que podrían superar los tres metros, empujando a las autoridades a ordenar la evacuación antes de la medianoche.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las redes sociales, los visitantes narraron sus experiencias. El creador de contenido Fede Salas, que se encontraba en Barú, relató en TikTok: “Nos agarró un temporal en una isla y tuvimos que evacuar por las cloacas”. En medio de la confusión, recordó que: “Nos dijeron: ‘Chicos, nos tenemos que ir por la seguridad de ustedes y la nuestra’”. La evacuación se realizó caminando en fila por el mar, mientras el agua “llegó hasta la pileta, prácticamente”.

Las imágenes capturadas por Fede mostraron la fuerza del temporal: “La recepción del hotel se rompió con una ola gigante” y debieron cruzar “cloacas llenas de agua negra” y basuras que cruzaban tras las casas.

El ambiente se tornó aún más tenso al ver a los lugareños preocupados: “Cuando los lugareños se ponen nerviosos porque está todo mal... están más nerviosos que nosotros”. Finalmente, Fede resumió la experiencia con alivio: “Por suerte, estamos vivitos y coleando”.

Temas Relacionados

CartagenaFrente fríoLluviasIsla de BarúEvacuaciónTuristasTikTokAguas negrasOlas gigantesColombia-Noticias

Más Noticias

Camilo Romero ratificó su respaldo a Iván Cepeda con una popular frase colombiana: “Solo Cepeda en esta m...”

El excandidato presidencial participó en un acto de campaña del aspirante del Pacto Histórico en Cartagena, en la que confirmó su apoyo en los comicios del 31 de mayo

Camilo Romero ratificó su respaldo

Gustavo Petro calificó como “crimen ambiental” todo vertimiento en la hidroeléctrica de Urrá y exigió la renuncia del gerente

El presidente colombiano también solicitó explicaciones al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por la maximización de utilidades de Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Gustavo Petro calificó como “crimen

Jota Pe Hernández pidió al CNE revocar la lista del Pacto Histórico en Bogotá por posible doble militancia: “La ley no se viola”

El senador señaló que seis candidatos de dicho partido habrían vulnerado la ley al no renunciar a Colombia Humana antes de inscribirse

Jota Pe Hernández pidió al

Aníbal Gaviria defiende la descentralización y plantea tarifa cero, reforma a la salud y mano firme contra la violencia

El precandidato presidencial presentó una agenda centrada en fortalecer el rol de las regiones, promover acuerdos entre autoridades locales y ajustar políticas clave en movilidad, salud, seguridad y acceso al crédito, con la idea de mejorar la gestión pública y el acceso a servicios esenciales

Aníbal Gaviria defiende la descentralización

Hogares encabezados por mujeres ya suman 138.734 familias: “Es muy duro porque me toca pagar todo sola”

El aumento de este tipo de familias refleja mayores desafíos económicos y de cuidado, especialmente en sectores populares. Factores como la violencia, la migración y la ausencia de redes de apoyo profundizan esta carga, mientras iniciativas locales buscan aliviarla

Hogares encabezados por mujeres ya
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

⁠Luisa Castro se pronunció por

⁠Luisa Castro se pronunció por primera vez sobre su relación con Westcol: “Es un hombre increíble”

Bad Bunny en el Super Bowl LX: Karol G estuvo entre las celebridades que vieron su presentación desde “La casita”

Marilyn Patiño: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Sara Uribe: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

El policía que canta al ritmo de El Charrito Negro sorprendió en las redes sociales: “Está perdiendo el tiempo”

Deportes

Las jugadas clave de Christian

Las jugadas clave de Christian González en el Super Bowl: así brilló el colombiano a pesar de la derrota ante Seattle

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

Tensión en Millonarios: se habla de posible cruce entre Diego Novoa y David Mackalister Silva en el camerino

Deportivo Cali y Millonarios firmaron empate sin goles en un clásico sin emociones en el estadio Palmaseca