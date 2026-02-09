Colombia

Sin ‘Carlos Pesebre’, el Gobierno Petro avanza en proyecto de Paz Urbana en Antioquia; voceros firmaron acuerdo condicionado

El ex jefe de la Oficina de Envigado fue uno de los pioneros de las negociaciones que avanzan bajo argumentos similares en otras regiones del país

Freiner Ramírez García llegó a
Freiner Ramírez García llegó a ser uno de los criminales más temidos en Medellín durante algunos años- crédito Policía Nacional

Tras el “tarimazo”, como popularmente se llamó el evento registrado en la Alpujarra, en Medellín, en el que exjefes de varias estructuras criminales de Antioquia compartieron tarima con el presidente Gustavo Petro, todo lo ligado al proyecto de la Paz Urbana ha recibido especial atención por parte de la opinión pública.

Es por ello que fue noticia el anuncio de la renuncia de Freyner Alfonso Ramírez García, más conocido como “Carlos Pesebre”, de la mesa de diálogo que se mantiene entre voceros de las pandillas y el Estado.

La salida de “Carlos Pesebre” se confirmó a través de una carta que este le envió al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, en la que el ex jefe de la Oficina de Envigado informó que no seguirá ligado al proyecto.

Los motivos de “Carlos Pesebre”

Alias Carlos Pesebre se desvinculó
Alias Carlos Pesebre se desvinculó de la Paz Urbana - crédito archivo Colprensa y Fiscalía

En el documento, el antioqueño indicó que hay demasiadas frustraciones por parte de los voceros que han ayudado, reconociendo como positiva la intención que tiene el Gobierno nacional, al que calificó como “improvisador”.

“Del Espacio de Diálogo Sociojurídico y su dinámica en favor de la paz urbana se esperaban grandes resultados, y de hecho se lograron avances tangibles, como la histórica reducción de los índices de homicidios. Sin embargo, se ha actuado con improvisación, sin asesoramiento profesional y a veces con desdén, aun sabiendo que es una de las mesas más sólidas de las que tiene abierta la Paz Total del Gobierno Petro”, se lee en la carta enviada por “Carlos Pesebre”.

Ramírez García mencionó que la exposición de promesas que no se han cumplido solo ha provocado que no exista confianza en el trabajo que se realiza en la mesa de diálogo.

“La falta de claridad ha llevado los diálogos a un punto muerto, sumiendo el proceso en una informalidad persistente. Las expectativas, promesas y esperanzas generadas ante las comunidades, los líderes sociales y las personas privadas de la libertad en las cárceles del Valle de Aburrá solo contribuyeron a la pérdida de credibilidad”.

Por último, “Carlos Pesebre” mencionó que, a pesar de los resultados tangibles de la Paz Urbana, entiende que en la región no hay respaldo suficiente para materializar los objetivos que se han proyectado en Antioquia.

“Soy consciente de la polarización electoral en distintas instituciones y sectores del país. A pesar de ello, considero esencial seguir adelante con este proyecto, ya que tengo fe en su propósito y creo firmemente que el diálogo es el único medio para alcanzar la paz. Pero no puede continuar ante la advertida improvisación con que se conduce el espacio”, puntualizó Ramírez García.

Paz Urbana seguirá a pesar de la salida de “Carlos Pesebre”

La senadora Isabel Zuleta afirmó
La senadora Isabel Zuleta afirmó que no hay improvisación en el proyecto - crédito @PazUrbanaCo/X

Luego de la confirmación de la salida de “Carlos Pesebre” de la mesa de diálogo, la senadora Isabel Zuleta y los representantes de las estructuras criminales en Antioquia firmaron un “acuerdo condicionado” de paz en Medellín y el Valle de Aburrá.

“La demostración de que no hay improvisación son los avances que ha tenido el proceso, a pesar de los ataques. No hay ningún proceso de paz que no tenga altibajos. Lo importante es tener claro hacia dónde nos dirigimos y nosotros nos dirigimos a la estructuración de un acuerdo de paz urbana que sea sostenible”, afirmó Zuleta al respecto.

En los detalles de la firma, se informó que se buscará que todos los compromisos sean tangibles para que se registre un desescalamiento de la violencia en la región.

Los puntos principales del acuerdo son:

  • La reducción sostenida de las violencias.
  • La superación de economías ilícitas, como la extorsión.
  • La dignificación y reparación de las víctimas urbanas.
Este fue el documento que
Este fue el documento que firmaron los representantes de las bandas delincuenciales en Antioquia - crédito @PazUrbanaCo/X

