Colombia

Petro solicitó a la Corte Constitucional reactivar el decreto de emergencia económica ante crisis humanitaria en el Caribe

El presidente de la República argumentó que los nuevos hechos requieren restablecer el Decreto 1390 de 2025, cuya suspensión limita la capacidad de respuesta por parte del Estado

El presidente Gustavo Petro solicita
El presidente Gustavo Petro solicita a la Corte Constitucional reactivar el Decreto 1390 de 2025 ante la crisis humanitaria en Córdoba y Sucre - crédito Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, solicitó a la Corte Constitucional considerar el levantamiento de la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 de emergencia económica tras el empeoramiento de la situación humanitaria en los departamentos de Córdoba y Sucre.

Según la carta enviada por el mandatario, la crisis se intensificó en las últimas semanas, dejando al menos 14 personas fallecidas, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 300.000 personas afectadas.

La misiva, dirigida a las magistradas y magistrados del alto tribunal, detalla que el Gobierno acató la suspensión del decreto, pero advierte que la emergencia escaló a un nivel sin precedentes. El Ejecutivo reportó que más de 35.000 hectáreas productivas permanecen inundadas y que el sustento alimentario de miles de hogares está comprometido. “Una emergencia que ya está cobrando vidas”, señala el documento.

La administración de Petro atribuye la gravedad actual a la llegada de un frente frío de origen ártico al Caribe colombiano, acompañado de lluvias cuya intensidad no tiene registros previos en la región. El Gobierno sostiene que, aunque existían riesgos asociados al cambio climático, la situación actual no corresponde a una evolución previsible de esos riesgos.

“Lo que enfrenta Colombia en este momento supera cualquier escenario razonable de anticipación: no se podía prever ni su magnitud, ni su simultaneidad, ni el impacto humano que hoy se constata”, advierte el presidente. El Ejecutivo subrayó que informes técnicos anticipan la posible llegada de un nuevo frente frío, lo que podría agravar aún más la tragedia.

Noticia en desarrollo...

