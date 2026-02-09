⁠Luisa Castro se pronunció por primera vez sobre su relación con Westcol: “Es un hombre increíble”

La paisa no dudó en destacar que conoce lo que dicen sobre su pareja y prefiere ir con cautela - crédito @clipsw69/TikTok

El reciente vínculo entre los influencers Luisa Castro y Westcol generó una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente después de que ambos fueron vistos juntos en el partido amistoso en el que Inter de Miami empató con Barcelona SC.

La presencia de la pareja en el estadio, donde Lionel Messi anotó un gol destacado, sirvió como contexto para que ambos dieran sus primeras declaraciones públicas sobre su relación. Esto después de que los dos confirmaran su romance tras la filtración de videos compartiendo juntos.

La atención mediática sobre la pareja se intensificó desde que circularon imágenes de ambos besándose en Guatapé, lo que puso fin a los rumores y confirmó el romance. Hasta ese momento, habían optado por mantener en privado los detalles de su vínculo, evitando declaraciones y apariciones conjuntas.

Durante una entrevista concedida antes del partido, Luisa Castro admitió sentirse incómoda al hablar del tema por primera vez.

La creadora de contenido reconoció que existe una percepción pública sobre Westcol que no siempre corresponde a la realidad fuera de cámaras. “Él es un hombre increíble, a mí me sorprendió por completo”, expresó la influenciadora, señalando que conocer al streamer en persona cambió por completo su visión inicial.

Consultada sobre la duración de la relación, Castro prefirió no revelar cifras exactas, aunque fue clara al precisar que “estamos apenas iniciando, llevamos poco”. Su gesto fue interpretado como una forma de proteger la intimidad de la pareja ante la exposición pública.

En cuanto a su estado emocional, Luisa describió la relación como una fuente de tranquilidad y plenitud. Destacó que se siente “muy feliz, tranquila, me siento muy amada, nada importa”, enfatizando el bienestar que experimenta junto a su pareja.

Por su parte, Westcol también fue abordado por los medios. El streamer no dudó en referirse a Luisa Castro como su novia y manifestó sentirse satisfecho con esta nueva etapa en su vida personal, aunque evitó entrar en detalles.

La pareja ha optado por compartir ocasionalmente momentos juntos en redes sociales desde que su relación se hizo pública, lo que ha multiplicado tanto las muestras de apoyo como las opiniones divididas entre sus seguidores. La exposición reciente ante los medios marca un cambio en la estrategia de reserva que ambos mantenían hasta hace poco.

Así confirmaron su romance

La relación entre WestCol y Luisa Castro se consolidó ante el público digital tras la publicación de una fotografía en la que el streamer aparece abrazando a la modelo, imagen que dio fin a meses de rumores sobre su vínculo sentimental.

Hasta entonces, ambos habían preferido evitar declaraciones directas, aunque ya habían sido vistos juntos en distintos eventos.

El 30 de enero, Westcol compartió la imagen en Instagram, confirmando la relación y asegurando en un streaming que no teme mostrar su vida privada:

“Yo no me limito a mostrar a nadie... Yo salgo relajadito bro, por todos lados, relajado”, enfatizó durante su transmisión en Kick. El streamer, conocido por evitar exponer a sus parejas en sus directos debido a polémicas pasadas, aclaró que ahora solo opta por no llevarlas a las transmisiones, pero no oculta sus relaciones fuera de cámara.

Uno de los gestos más comentados fue la entrega de un reloj Cartier Santos rosado con diamantes, valorado en más de USD 10.000, que Westcol regaló a Luisa en Guatapé. El streamer se arrodilló al dárselo, lo que muchos interpretaron como un símbolo de compromiso, aunque no se trató de una propuesta formal.

Desde noviembre de 2025, WestCol y Luisa Castro han protagonizado diversos momentos de exposición mediática, como su viaje a Las Vegas para celebrar el cumpleaños de la influenciadora, lo que ha alimentado la atención sobre su relación en la escena del entretenimiento colombiano.