Tras polémica por plan de detener a “Chiquito malo” y enviarlo a Estados Unidos, Gobierno Petro y Clan del Golfo volverán a la mesa de diálogo

Este será el tercer espacio entre ambas delegaciones, tras los dos ciclos cumplidos en Doha

Para el lunes 9 de febrero de 2026 está previsto un encuentro entre los delegados del Gobierno colombiano, en cabeza de Álvaro Jiménez, y los voceros del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo.

En un comunicado, ambas representaciones sostendrán una reunión privada en la que abordarán la suspensión temporal de las negociaciones de paz por parte del grupo armado, una medida que refleja la profunda tensión generada por la reciente revelación de un acuerdo entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para la captura de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal líder de esa organización armada.

Además, la Consejería Comisionada de Paz atribuyó la convocatoria al Grupo de Países Mediadores —integrado por Catar, España, Noruega y Suiza—, con el objetivo de abordar asuntos urgentes y dar seguimiento a los compromisos asumidos en los anteriores ciclos de diálogos desarrollados en Doha, Catar.

“Esta contará con la presencia de todos los involucrados en este Espacio de Conversación Sociojurídico, incluida la MAPP-OEA, la Conferencia Episcopal de Colombia, así como el grupo de observadores de Fuerza Pública y la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de atender asuntos coyunturales y el desarrollo de los aspectos relacionados con la Declaración del 18 de septiembre de 2025, y los Compromisos de Paz en Doha, del 5 de diciembre de 2025”, se lee en el comunicado.

La reunión busca retomaer el curso de la mesa de negociación, luego de que el grupo armado anunciara la suspensión por las declaraciones del presidente Petro durante su visita a Estados Unidos

En declaraciones dadas a Infobae Colombia, el representante jurídico del EGC, Ricardo Giraldo, manifestó que hay disposición por parte de la delegación de la organización armada para que se aclare la propuesta del Gobierno colombiano frente a la situación de alias Chiquito Malo.

“Se ha emitido previamente una declaración oficial por parte de mis representados; en virtud de ello y por respeto, únicamente puedo informar que actualmente los diálogos oficiales se encuentran temporalmente suspendidos. Confío en que esta situación podrá resolverse de forma oportuna y favorable para todas las partes involucradas”, recalcó el abogado a este medio de comunicación.

Entre tanto, el jefe delegado del Gobierno nacional, Álvaro Jiménez, precisó que, aunque no ha recibido oficialmente la notificación de la suspensión, espera que la conversación pueda resolver los impasses entre las partes.

“En todo caso, se trataría de una suspensión de tipo provisional; estamos a la espera de tener una conversación más formal para poder determinar los pasos subsiguientes”, manifestó el vocero en diálogo con Blu Radio.

Fotografía cedida este viernes, 5 de diciembre, por la Consejería Comisionada de Paz, en la que aparecen el jefe político del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez Castañeda (i), y al jefe negociador del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con esta banda criminal, Álvaro Jiménez, durante la firma de nuevos acuerdos, en Doha (Catar).

Los temas que centrarán la discusión remiten al fin del primer ciclo de negociaciones, el 18 de septiembre de ese año, que estuvo marcado por acuerdos sobre la desvinculación de menores de las filas del grupo armado y la sustitución de cultivos ilícitos.

En la segunda ronda, celebrada el 5 de diciembre del 2025, las partes pactaron la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los departamentos de Chocó y Córdoba, aunque este punto enfrenta actualmente una demanda ante el Consejo de Estado.

Origen de la crisis en los diálogos

La mesa de diálogo sufrió una suspensión provisional el 4 de febrero del año en curso, cuando la delegación del Clan del Golfo comunicó a través de su cuenta de X la decisión de pausar la negociación para llevar a cabo consultas internas.

En un mensaje divulgado en su cuenta de X, la organización armada afirmó que el presidente Petro habría entregado a Estados Unidos los nombres de tres presuntos capos del narcotráfico, entre ellos, el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.

El pronunciamiento del grupo armado se produjo días después de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington

Así mismo, aseveraron que el Gobierno colombiano se habría comprometido a neutralizarlos en un plazo de dos meses, como parte de un acuerdo pactado con el presidente estadounidense Donald Trump, tras efectuar su reunión privada el 3 de febrero en la Casa Blanca.

“Por orden del Estado Mayor Conjunto, la delegación de EGC en la mesa de negociación suspenderá provisionalmente las conversaciones con el gobierno para realizar consultas y aclarar la veracidad de la información”, indicó el grupo ilegal en las plataformas digitales, advirtiendo que, de comprobarse la información difundida por los medios de comunicación, representaría "un atentado contra la buena fe y los compromisos de la mesa de negociación“.

De igual manera, la suspensión ocurre en un momento sensible del proceso, marcado recientemente por la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, quien era considerado el segundo al mando de la organización, y falleció por ahogamiento mientras se desplazaba hacia el municipio de Tierralta (Córdoba, norte de Colombia).

Alias Gonzalito murió por ahogamiento en un río de Tierralta, Córdoba