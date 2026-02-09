El policía que canta al ritmo de El Charrito Negro sorprendió en las redes sociales: “Está perdiendo el tiempo”

Las publicaciones se viralizaron en pocas horas - crédito TikTok

La interpretación musical de un policía colombiano llamó la atención en las redes sociales, el 7 de febrero de 2026, en el momento en el que sorprendió al interpretar con su voz en dos temas de El Charrito Negro junto a su patrulla y compañeros de turno, con lo que logró una reacción inmediata de los amantes del género en su cuenta de TikTok.

El personaje en cuestión fue identificado como Kevin Sánchez, que con el uniforme de la Policía conquista a ritmo de los temas de despecho con más sentimiento de toda la historia de la música popular colombiana, ya que están en voces de los grandes del género.

La publicación generó una serie de comentarios de elogios hacia el joven, puesto que los usuarios destacaron la calidad interpretativa y el carisma del agente al momento de cantar Amor escondido y No insistas más del icónico artista.

Entre las reacciones más llamativas por medio de la popular plataforma se encuentran: “En la Policía Nacional hay talento de sobra, tengo amigos músicos y cantantes policías. Dios los proteja siempre”, comentó un seguidor.

Entretanto, otros pusieron el foco en la autenticidad de su voz: “Este joven canta súper bien, puro talento. Y lo más importante: no tiene autotune, solo voz y sentimiento. Amor escondido de El Charrito Negro. Felicitaciones, porque ese talento nace del alma y se siente en cada nota. ¡Sigue así, que tienes un gran futuro!”, le comentaron.

Algunos usuarios propusieron que Sánchez profundizara en su faceta artística: “Sabes, el talento viene acompañado del sentimiento. Métale sentimiento a esta canción y a todas como si estuvieras viviendo eso en carne propia y serás el mayor talento en Colombia y en cualquier lugar del mundo donde vayas a hacer presentaciones”.

Los pedidos para que el policía transite escenarios profesionales fueron recurrentes: “Mi agente, bendiciones, ¿Cuándo lo vamos a ver en tarimas, pues?”, al afirmar así que estarían dispuestos a pagar por uno de sus conciertos para disfrutar el sentimiento que le imprime a cada tema.

El efecto viral se expandió por todas las plataformas, donde la comunidad consideró el desempeño como excepcional: “Por más policías así, disfrutando su trabajo y de sus compañeros, qué bien.” Otro mensaje sintetizó el respaldo popular y el reclamo por más figuras de este perfil: “El único policía que me cae bien, qué bonito canta”, teniendo en cuenta que esta es una de las profesiones más complejas en Colombia, puesto que en el país es generalizada la sensación de desconfianza por parte de la ciudadanía hacia esta y las demás instituciones.

La admiración es el constante en las reacciones: “Tiene muy buena voz el policía, Dios los proteja y bendiga de los violentos malvados”. Además, la expectativa por verlo dar un paso más allá creció en cada intervención digital: “Está perdiendo el tiempo”.

Con estos mensajes, los ciudadanos le piden al policía que siga trabajando en la música, debido a que consideran que tiene talento.

Letra de ‘No insistas más’

Uno de los videos que recibió más apoyo fue en el que se ve al uniformado interpretar este tema de El Charrito Negro con los siguientes versos:

Por favor ya no me insistas más, de mi tan solo recibirás ademanes sin ningún sentido, solo indiferencia te podré brindar. Mis abrazos y besos dejé guardados en un viejo baúl, al olvido yo tiré las llaves por eso te digo no me insistas tú. Que mis ojos ya no miran, ya no envías telarañas, envuelta estas y de nuevo te repito, ya no insistas, ya no se lo que es querer, se me olvidó lo que es amar.