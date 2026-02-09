Daniel Quintero siguió su “agarrón” con Paloma Valencia : “Basura sin fondo”

Daniel Quintero y Paloma Valencia protagonizan nuevo choque en medio de la campaña presidencial - crédito Montaje Infobae

En un nuevo episodio de confrontación política, Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, se refirió a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y candidato presidencial, con fuertes señalamientos durante un acto público.

Valencia afirmó que “ahí tienen el ladrón de Medellín metido en la consulta de la izquierda” y añadió que, en su opinión, “la izquierda queda muy bien representada con Quintero”.

La declaración de Valencia generó una inmediata respuesta en redes sociales por parte de Quintero, quien utilizó su cuenta en X para lanzar duras críticas a la aspirante presidencial y a sus copartidarios. Quintero calificó la intervención de Valencia en Medellín como “basura sin fondo” y sostuvo que “cada una de las palabras que regurgitó de su pico fue basura sin fondo”.

Además, el exalcalde cuestionó al uribismo, señalando: “El uribismo hablando de ladrones. Cada vez que creemos que han tocado fondo, aparece un nuevo representante del uribismo para decirnos: ‘Aquí voy yo’”.

En el extenso mensaje publicado en redes, Daniel Quintero acusó a los gobiernos del uribismo de apropiarse de tierras de campesinos mediante el programa de ingreso seguro y mencionó el escándalo de los contratos de internet para zonas rurales.

“Sus gobiernos se robaron la tierra de los campesinos con el ingreso seguro, el internet de los niños con centros poblados y la vida de miles de jóvenes con los falsos positivos”, escribió.

El exalcalde también defendió su gestión en Medellín, asegurando que su candidatura afecta a sectores del uribismo porque, según él, “frené las vueltas que hicieron, porque les paré la robadera en Medellín, porque demostré la corrupción”.

Además, mencionó la supuesta desaparición de diez billones de pesos y criticó la calidad de los materiales utilizados en contrataciones públicas durante administraciones anteriores.

Daniel Quintero hizo referencia a las investigaciones sobre jóvenes desaparecidos en la Escombrera y los procesos judiciales contra funcionarios de gobiernos previos en Empresas Públicas de Medellín.

“Cuando vuelvas a Medellín, Paloma, habla de los cientos de jóvenes desaparecidos en la escombrera, de los miles de millones que desaparecieron en empresas públicas y de los cientos de encarcelados de los gobiernos uribistas”, expresó el exmandatario local en su publicación.

Este cruce de declaraciones ocurre en medio de la precampaña presidencial, donde los actores políticos intensifican sus señalamientos y estrategias en busca de respaldo ciudadano.

Esto le había dicho Daniel Quintero en otro pronunciamiento a Paloma Valencia: “No los dejé robar más en Medellín”

El candidato presidencial Daniel Quintero había respondido a los señalamientos realizados por Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, sobre su gestión al frente de Medellín, con una serie de afirmaciones donde defendió sus decisiones y acusó a sectores políticos de intentar frenar investigaciones clave en la ciudad.

De acuerdo con su publicación en X, Quintero sostuvo que “lo que a Paloma le duele de mi candidatura, es que no los dejé robar más en Medellín”.

Quintero afirmó que, durante su administración, apartó a grupos de interés del manejo de los recursos públicos y los obligó a “responder por Hidroituango, donde aún no aparecen 10 billones”.

El exalcalde también aseguró que su administración reactivó la búsqueda en la escombrera, explicando que “la trataron de parar tantas veces” y que, según sus palabras, “con la orden de su jefecito, y de la mano de Paramilitares masacraron a cientos de jóvenes inocentes”.

Antioquia, indicó Quintero, ha registrado el mayor número de “falsos positivos”, desapariciones y asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica (UP), haciendo referencia a las 6.402 muertes documentadas por la JEP y ocurridas bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Sostuvo que su permanencia en la política incomoda a varios sectores porque, en sus palabras, “no me les arrodillé y no me dejé matar”.

Las tensiones entre ambos dirigentes reflejan el clima político actual en Colombia, donde las acusaciones sobre corrupción y derechos humanos siguen ocupando el centro del debate de cara a las elecciones 2026.