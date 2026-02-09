Colombia

Corte Suprema envió a prisión a fiscal que liberó a alias JJ, el paramilitar acusado de secuestrar y torturar a Jineth Bedoya

El alto tribunal impuso una pena de prisión, una inhabilitación prolongada y una multa tras determinar que la exfuncionaria incurrió en decisiones judiciales contrarias a la ley durante la investigación del caso Bedoya Lima

Guardar
La decisión judicial deriva de
La decisión judicial deriva de su actuación en el caso del secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya Lima en Bogotá, en el año 2000 - crédito @FLIP_org/X

La Corte Suprema de Justicia condenó a Bibiana Rosa Orozco Bonilla, exfiscal de derechos humanos, por el delito de prevaricato por acción agravado. La sentencia estableció una pena de 54 meses de prisión, una multa y 90 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, además de la pérdida de su cargo de fiscal.

Los hechos se remontan al 25 de mayo de 2000 en Bogotá, cuando la periodista Jineth Bedoya Lima fue secuestrada y torturada. Como fiscal 49 de derechos humanos, Orozco Bonilla tuvo bajo su responsabilidad la investigación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el proceso, Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, aceptó inicialmente su participación en los delitos durante un trámite en la Jurisdicción de Justicia y Paz, pero luego se retractó. Pese a esa confesión, Orozco Bonilla ordenó su libertad y precluyó la investigación penal, decisiones que la Corte consideró contrarias a la ley.

“CONDENAR, por primera vez, en segunda instancia, a BIBIANA ROSA OROZO BONILLA, por la comisión del delito de Prevaricato por acción agravado, en calidad de autora”, señala el escrito.

La Sala de Casación Penal
La Sala de Casación Penal determinó que hubo omisión en la valoración de pruebas y vulneración de garantías en la liberación de un implicado en crímenes contra una periodista, lo que agravó el daño al proceso judicial - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Según la Sala de Casación Penal, la exfiscal primero impuso medida de aseguramiento a Cárdenas, pero el 28 de mayo de 2015 revocó esa decisión y dispuso su libertad. También ordenó la preclusión a favor del acusado respecto de todos los delitos imputados, entre ellos secuestro y tortura.

La Corte indicó que la actuación de la exfiscal omitió la valoración conjunta e individual de la prueba disponible e ignoró tanto la solidez de la declaración de la víctima como las contradicciones y el interés en los testimonios de descargo presentados por el sindicado.

“IMPONER a BIBIANA ROSA OROZCO BONILLA, la pena de prisión de cincuenta y cuatro (54) meses, multa por 75 s.m.l.m.v. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un lapso de 90 meses. Todas como penas principales”, indica el documento.

El fallo, suscrito por el magistrado Diego Corredor, remarcó que las pruebas novedosas invocadas por la exfiscal no desvirtuaban los hechos atribuibles al procesado. El tribunal desmontó la hipótesis de error judicial o simple desconocimiento, al establecer que Orozco Bonilla contaba con la formación y experiencia requeridas para analizar las pruebas y decidir sobre una preclusión y la revocatoria de medidas cautelares.

La periodista también se refirió
La periodista también se refirió a la atención del Estado a casos de violencia sexual y de género durante el conflicto interno - crédito Presidencia.

En la sentencia, la Corte Suprema de Justicia destacó que la funcionaria fue advertida tanto por la investigadora judicial como por la representante del Ministerio Público sobre la insuficiencia de la prueba de descargo y la necesidad de agotar todos los medios antes de tomar una decisión de tal trascendencia.

Sin embargo, resolvió eludir el análisis de credibilidad de la víctima y omitió el examen exhaustivo de las pruebas, lo que la Sala consideró un acto consciente y voluntario que consolida el dolo penal, indispensable para el delito de prevaricato por acción agravado.

La decisión judicial subraya que la actuación de la exfiscal no solo derivó en la liberación irregular de un procesado en un caso de notoriedad nacional, sino que debilitó la confianza ciudadana en la administración de justicia y supuso un revés para la función judicial de la Fiscalía.

La Corte señaló que este tipo de resoluciones afectan gravemente el sistema de garantías y de protección de derechos humanos, especialmente en contextos de crímenes contra periodistas.

Jineth Bedoya, símbolo de lucha,
Jineth Bedoya, símbolo de lucha, impulsa cambio legislativo en Colombia - crédito @CamaraCol/X

La sanción impuesta es la máxima dentro del rango mínimo, dada la gravedad del daño causado y la relevancia del caso. El fallo también establece la pérdida del cargo para Orozco Bonilla y niega cualquier beneficio de suspensión condicional o prisión domiciliaria, conforme a la normativa para delitos dolosos contra la administración pública.

La Corte Suprema de Justicia concluyó que la irregular preclusión y liberación de uno de los principales procesados en el caso Bedoya vulneró los estándares legales, ocasionó un daño irreparable al proceso y afectó negativamente la imagen institucional del sistema judicial colombiano.

Temas Relacionados

Jineth Bedoya LimaCorte Suprema de JusticiaBogotáBibiana Rosa Orozco BonillaPrevaricato por AcciónConfianza en la JusticiaCaso Jineth BedoyaColombia-noticias

Más Noticias

Sin ‘Carlos Pesebre’, el Gobierno Petro avanza en proyecto de Paz Urbana en Antioquia; voceros firmaron acuerdo condicionado

El ex jefe de la Oficina de Envigado fue uno de los pioneros de las negociaciones que avanzan bajo argumentos similares en otras regiones del país

Sin ‘Carlos Pesebre’, el Gobierno

Fiscal General reveló qué ha pasado con la extradición desde Inglaterra de Zulma Guzmán, señalada de envenenar a unas niñas con Talio

Debido a que no existe una extradición exprés entre Colombia y Reino Unido, el trámite puede tardar más de un año

Fiscal General reveló qué ha

Defensa de Álvaro Uribe recusó a magistrados de la Corte Suprema en caso del ‘narcopiloto’

Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, afirmó que existen diversos registros de señalamientos por parte de los magistrados contra el exmandatario colombiano y por eso no brindan garantías procesales

Defensa de Álvaro Uribe recusó

Cuatro extranjeros fueron inadmitidos en Colombia: llegaron con las maletas llenas de juguetes sexuales y condones

Los hombres ya presentaban antecedentes de explotación sexual y habían sido inadmitidos en otras ocasiones

Cuatro extranjeros fueron inadmitidos en

Roy Barreras propuso reformar la ley para ‘unificar’ elecciones en Colombia: alcaldías, gobernaciones y Presidencia se definirían el mismo día

La iniciativa contempla modificar los ciclos de alcaldes, gobernadores y presidente a partir de 2026. Un acto legislativo buscaría coordinar las agendas entre la nación y las regiones para facilitar la ejecución de políticas públicas

Roy Barreras propuso reformar la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

La Toxicosteña asegura que la

La Toxicosteña asegura que la cancelación a Johanna Fadul fue demasiado severa y dice que “el país está sobreactuado”

Jessica Cediel reaccionó a críticas en redes sociales por hablar de Dios con poca ropa: “Creen que porque alguien se tapa de pies a cabeza es santa”

Emiro Navarro reveló si su repentina pérdida de peso se debe a una enfermedad: “Tuve muchos exámenes”

Este es el exclusivo atuendo que llevó Karol G en la ‘casita de Bad Bunny’ en el Super Bowl 2026

Integrante de ‘Sábados felices’ reveló el difícil proceso detrás de la separación de su esposa: “Todo estaba a nombre de ella”

Deportes

Colombia vs. Uruguay: hora y

Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub20

Así es el entrenamiento, al estilo de Mohamed Salah, que realiza Rafael Santos Borré para ser tenido en cuenta en la selección Colombia para el Mundial 2026

Catalina Usme se refirió a por qué no volvió a ser llamada a la selección Colombia: “Me dio mucha tristeza”

Tenista colombiano denunció amenazas contra él y contra su madre en Marruecos tras ganar serie de la Copa Davis: “Me decían que me iban a matar”

Impresionante revolcón en el fútbol colombiano: estos son los sorpresivos líderes de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, luego de la fecha 5