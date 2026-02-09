Cayeron en Colombia dos líderes de La Empresa, red criminal transnacional dedicada al “gota a gota”, solicitados por Chile

Dos presuntos cabecillas de "La Empresa" fueron detenidos en el Valle del Cauca, acusados de liderar una red de préstamos ilegales y extorsión en territorio chileno bajo la modalidad "gota a gota" - crédito @mindefensa / X

La Policía Nacional de Colombia ejecutó en las últimas horas la captura de dos presuntos cabecillas de una organización criminal transnacional, requeridos por la justicia de Chile.

La acción tuvo lugar en una zona rural del municipio de El Dovio, Valle del Cauca. Según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, los detenidos, identificados como Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, operaban como líderes de la estructura conocida como La Empresa.

La Empresa es señalada de haber instalado en varias ciudades de Chile una red dedicada al préstamo ilegal mediante el sistema de “gota a gota”, una modalidad que impone condiciones abusivas de crédito y recurre a la intimidación para garantizar el cobro.

Ambos detenidos enfrentan cargos de asociación delictiva y lavado de dinero, delitos por los cuales existía una notificación roja de Interpol vigente.

La Policía Nacional de Colombia capturó a dos presuntos cabecillas de La Empresa, organización señalada por préstamos ilegales en Chile - crédito @mindefensa / X

El modus operandi de La Empresa

Las investigaciones realizadas por las autoridades chilenas, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín–OCN Interpol) de Colombia, permitieron establecer que Montoya Taba y Castillo Uribe imponían cobros permanentes y presión psicológica sistemática contra sus víctimas. La imposición de créditos bajo el modelo “gota a gota” incluía altos intereses y una dinámica de amenazas, hostigamiento y amedrentamiento en caso de incumplimiento de pago.

Según detalló el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, “la detención de estas personas es el resultado de la cooperación internacional y de la capacidad operativa de nuestros policías. Estamos cumpliéndole a Colombia con dignidad, y este no será un país donde los criminales puedan esconderse”.

El operativo se dio bajo la estrategia integral contra el crimen organizado transnacional, reforzando el trabajo conjunto con autoridades extranjeras.

Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, requeridos por Chile e Interpol, lideraban la red criminal del 'gota a gota' - crédito @PedroSanchezCol / X

Estrategia de cooperación internacional

La captura se concretó gracias al intercambio de información entre agencias policiales de ambos países y la activación de capacidades conjuntas para la localización de los requeridos en territorio colombiano.

El ministro Pedro Sánchez Suárez afirmó a través de la red social X que “en Colombia no hay escondite para quienes viven del delito. Seguimos trabajando con nuestros aliados para cerrarles el cerco, proteger a las personas y defender la legalidad”.

Esta acción policial se da pocos días después de la extradición a Chile de “El Ñoño”, ciudadano colombiano solicitado por homicidio agravado y su presunta vinculación con la organización Los Shottas, dedicada al tráfico de drogas, armas y sicariato.

Colombia continúa estrechando lazos en materia de cooperación judicial y policial frente a la amenaza de estructuras criminales que operan más allá de sus fronteras.

Impacto en Chile y antecedentes del caso

Las autoridades chilenas advirtieron sobre el impacto de la red “gota a gota” en sectores vulnerables, especialmente comerciantes y ciudadanos con acceso limitado a servicios bancarios formales.

La estructura criminal La Empresa imponía créditos abusivos y cobranzas bajo amenazas a comerciantes vulnerables en varias ciudades chilenas - crédito @mindefensa / X

Los créditos ofrecidos por La Empresa venían acompañados de tasas de interés elevadas y métodos coercitivos de cobro, generando un clima de intimidación y violencia. En marzo de 2025, 23 ciudadanos colombianos vinculados a esta organización fueron expulsados de Chile, mientras que otros 17 todavía figuran bajo investigación por delitos como asociación ilícita, usura y lavado de dinero.

El Ministerio de Defensa colombiano confirmó que tras la detención, Montoya Taba y Castillo Uribe fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en Bogotá, y se notificó al Gobierno chileno para avanzar en el proceso de extradición. Estas acciones buscan cerrar el cerco sobre las redes criminales transnacionales y garantizar la seguridad de las personas afectadas, reforzando el compromiso de las autoridades con la legalidad.

Los dos detenidos permanecen bajo custodia en Bogotá, en espera de que se formalice su extradición. El general Rincón Zambrano concluyó que “continuaremos trabajando sin descanso para que la justicia alcance a quienes cometen delitos de alto impacto, sin importar dónde intenten refugiarse”.