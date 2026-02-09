Camilo Romero ratificó su respaldo a Iván Cepeda con una popular frase colombiana: “Solo Cepeda en esta m...”

El exgobernador de Nariño se retiró de la consulta 'Frente por la Vida' y respaldó la candidatura de Iván Cepeda - crédito Colprensa

Tras comunicar su retiro de la consulta interpartidista Frente por la Vida, el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero ha manifestado que respaldará la candidatura presidencial de Iván Cepeda, quien no fue admitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en la consulta electoral del 8 de marzo de 2026.

El exgobernador del departamento de Nariño, quien sostenía su aspiración presidencial respaldado por el Partido del Trabajador de Colombia (PTC), solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil que se excluya su nombre, imagen y fotografía de cualquier tarjetón electoral o material vinculado a la consulta, al considerar que la nula participación de Cepeda fue “arbitraria”.

Tras la presentación de su misiva ante la entidad electoral, el ahora excandidato presidencial acompañó al aspirante del Pacto Histórico en su visita por el Caribe colombiano, realizado el domingo 8 de febrero.

Desde el Coliseo de Combate de Cartagena, Romero expresó su solidaridad con Cepeda para afrontar lo que será la primera vuelta presidencial del 31 de mayo; incluso, aprovechó su intervención para manifestar su apoyo ahacia la candidatura del dirigente del Pacto Histórico con una de las frases más populares de la región colombiana.

“Y digámoslo de una vez aquí en Cartagena para todo el país: Solo Iván Cepeda en esta monda (sic)”, declaró el exdiplomático en la tarima, expresión que generó algarabía entre los asistentes y sentido de humor entre los dirigentes que acompañaron a Iván Cepeda.

El comentario de Camilo Romero, que fue divulgado en sus redes sociales, también generó diferentes comentarios entre los internautas, de los cuales, la mayoría de usuarios celebraron la particular frase y ratificaron su confianza hacia Cepeda.

“Me encanta esta dupla!”; “Jaja la frase del momento”; “jajajaja la costeñización de Colombia es inevitable”; “Esa versión nariñense...le falta costa...pero se vale la intención”; “Mi Gober como vas a salir con esas”; “Sonó chistoso … deja nosotros los costeños nos encargamos de esa frase”; “Hay que reconocer que se le escuchó bien, la verdad es que mí me dió risa”, fueron algunos de los comentarios expuestos en las plataformas digitales.