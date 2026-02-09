Bogotá amplió los contratos de aseo hasta 2028 e incorporó nuevos servicios: así quedó el modelo de recolección de residuos

La Resolución CRA 1027 de 2026 autoriza la ampliación de Áreas de Servicio Exclusivo para mejorar el manejo de residuos sólidos en la capital - crédito Carlos Fernando Galán/X

La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó la prórroga por dos años más de los contratos con los cinco operadores de aseo que cubren la capital, decisión que garantizará la continuidad y mejora del servicio en la ciudad hasta 2028.

El anuncio, realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán el viernes 6 de febrero de 2026, responde a la autorización dada por la Corte Constitucional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que a través de la Resolución CRA 1027 de 2026 permitió al Distrito prolongar la vigencia de las áreas de Servicio Exclusivo (ASE).

Según lo detallado por el distrito, a través de la Uaesp, la medida busca no solo asegurar el manejo eficiente de residuos en Bogotá, también proteger los derechos de las organizaciones de recicladores y recicladoras de oficio.

El modelo de aseo se refuerza con 35 nuevos camiones compactadores y una supervisión más estricta de las operaciones en toda la ciudad - crédito @Uaesp/X

“La ampliación de los contratos incluye compromisos de mejoras operativas: llegarán nuevos camiones, cerca de 35 compactadores, y fortalecimos las capacidades de seguimiento y monitoreo, con una interventoría más fuerte”, explicó Galán.

Además, la empresa pública Aguas de Bogotá asumirá la recolección de escombros, muebles viejos, colchones, tejas y otros elementos voluminosos, reforzando la atención de puntos críticos de arrojo ilegal y alcanzando la capacidad de manejar hasta mil toneladas de voluminosos y residuos de construcción diariamente.

El modelo de recolección de residuos sólidos de Bogotá se fundamenta en las áreas de Servicio Exclusivo (ASE), que asignan territorios específicos a cada operador para la recolección, barrido y limpieza, poda de zonas verdes y arbolado.

Aguas de Bogotá asume la recolección de escombros y elementos voluminosos, con capacidad para procesar hasta mil toneladas diarias - crédito @Bogota/X

Los horarios y frecuencias en barrios y localidades se mantendrán sin cambios, permitiendo que los ciudadanos continúen disponiendo sus residuos según el cronograma habitual. El distrito llamó a “respetar los horarios de recolección establecidos” para evitar el abandono de basuras en espacio público y recordó que, para renovaciones o disposición de muebles y enseres, los usuarios deben agendar la recogida con su operador de aseo.

La estrategia incluye servicios diferenciados para residuos voluminosos y escombros: los usuarios pueden coordinar la recolección directa en la puerta de su casa o utilizar los Ecopuntos, cajas estacionarias móviles para la disposición gratuita de este tipo de materiales.

En 2025, la ciudad contó con 211 Ecopuntos mensuales, logrando la recuperación de 13.096,52 toneladas de residuos de construcción, demolición, colchones, muebles y otros elementos, un 74,62% más que en 2024. Para 2026, la Uaesp proyecta ampliar la estrategia, garantizando más viajes por jornada y superando las cifras históricas de recolección.

Los Ecopuntos de Bogotá permiten a los pequeños generadores entregar gratuitamente residuos de construcción, muebles y colchones en puntos móviles - crédito Alcaldía de Bogotá

El servicio de Ecopuntos está dirigido a pequeños generadores, con atención de lunes a sábado en diferentes puntos de Bogotá. Los horarios de operación varían entre las 7 a. m. y las 7 p. m., según la zona y hasta alcanzar la máxima capacidad de cada punto. La programación diaria puede consultarse en las redes sociales y el portal web de la Uaesp.

Para residuos ordinarios, la administración recomienda depositar pequeños desechos de paso—como servilletas, colillas de cigarrillos, envolturas y vasos—en las cestas públicas, y entregar materiales aprovechables limpios y secos, en bolsa separada, a los recicladores de oficio. Los reportes de puntos críticos o arrojo ilegal pueden hacerse en la Línea 195 (opción 8) o, para disposición correcta de escombros, en la Línea 110.

El fortalecimiento del modelo de aseo también contempla una mayor vigilancia y el aumento de la flota de camiones recolectores, con 35 unidades nuevas, y la consolidación de una interventoría más robusta para garantizar la calidad y el cumplimiento del servicio en todas las localidades.

Finalmente, las autoridades distritales insisten en la corresponsabilidad de la ciudadanía: mantener la ciudad limpia y ordenada requiere del compromiso de todos, no solo de los operadores.