Colombia

Bogotá amplió los contratos de aseo hasta 2028 e incorporó nuevos servicios: así quedó el modelo de recolección de residuos

Las autoridades presentaron un conjunto de acciones para fortalecer la logística de manejo de desechos, incluyendo el incremento de la flota de camiones y una mayor supervisión en los procesos de limpieza

Guardar
La Resolución CRA 1027 de 2026 autoriza la ampliación de Áreas de Servicio Exclusivo para mejorar el manejo de residuos sólidos en la capital - crédito Carlos Fernando Galán/X

La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó la prórroga por dos años más de los contratos con los cinco operadores de aseo que cubren la capital, decisión que garantizará la continuidad y mejora del servicio en la ciudad hasta 2028.

El anuncio, realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán el viernes 6 de febrero de 2026, responde a la autorización dada por la Corte Constitucional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que a través de la Resolución CRA 1027 de 2026 permitió al Distrito prolongar la vigencia de las áreas de Servicio Exclusivo (ASE).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según lo detallado por el distrito, a través de la Uaesp, la medida busca no solo asegurar el manejo eficiente de residuos en Bogotá, también proteger los derechos de las organizaciones de recicladores y recicladoras de oficio.

El modelo de aseo
El modelo de aseo se refuerza con 35 nuevos camiones compactadores y una supervisión más estricta de las operaciones en toda la ciudad - crédito @Uaesp/X

“La ampliación de los contratos incluye compromisos de mejoras operativas: llegarán nuevos camiones, cerca de 35 compactadores, y fortalecimos las capacidades de seguimiento y monitoreo, con una interventoría más fuerte”, explicó Galán.

Además, la empresa pública Aguas de Bogotá asumirá la recolección de escombros, muebles viejos, colchones, tejas y otros elementos voluminosos, reforzando la atención de puntos críticos de arrojo ilegal y alcanzando la capacidad de manejar hasta mil toneladas de voluminosos y residuos de construcción diariamente.

El modelo de recolección de residuos sólidos de Bogotá se fundamenta en las áreas de Servicio Exclusivo (ASE), que asignan territorios específicos a cada operador para la recolección, barrido y limpieza, poda de zonas verdes y arbolado.

Aguas de Bogotá asume la
Aguas de Bogotá asume la recolección de escombros y elementos voluminosos, con capacidad para procesar hasta mil toneladas diarias - crédito @Bogota/X

Los horarios y frecuencias en barrios y localidades se mantendrán sin cambios, permitiendo que los ciudadanos continúen disponiendo sus residuos según el cronograma habitual. El distrito llamó a “respetar los horarios de recolección establecidos” para evitar el abandono de basuras en espacio público y recordó que, para renovaciones o disposición de muebles y enseres, los usuarios deben agendar la recogida con su operador de aseo.

La estrategia incluye servicios diferenciados para residuos voluminosos y escombros: los usuarios pueden coordinar la recolección directa en la puerta de su casa o utilizar los Ecopuntos, cajas estacionarias móviles para la disposición gratuita de este tipo de materiales.

En 2025, la ciudad contó con 211 Ecopuntos mensuales, logrando la recuperación de 13.096,52 toneladas de residuos de construcción, demolición, colchones, muebles y otros elementos, un 74,62% más que en 2024. Para 2026, la Uaesp proyecta ampliar la estrategia, garantizando más viajes por jornada y superando las cifras históricas de recolección.

Los Ecopuntos de Bogotá permiten
Los Ecopuntos de Bogotá permiten a los pequeños generadores entregar gratuitamente residuos de construcción, muebles y colchones en puntos móviles - crédito Alcaldía de Bogotá

El servicio de Ecopuntos está dirigido a pequeños generadores, con atención de lunes a sábado en diferentes puntos de Bogotá. Los horarios de operación varían entre las 7 a. m. y las 7 p. m., según la zona y hasta alcanzar la máxima capacidad de cada punto. La programación diaria puede consultarse en las redes sociales y el portal web de la Uaesp.

Para residuos ordinarios, la administración recomienda depositar pequeños desechos de paso—como servilletas, colillas de cigarrillos, envolturas y vasos—en las cestas públicas, y entregar materiales aprovechables limpios y secos, en bolsa separada, a los recicladores de oficio. Los reportes de puntos críticos o arrojo ilegal pueden hacerse en la Línea 195 (opción 8) o, para disposición correcta de escombros, en la Línea 110.

El fortalecimiento del modelo de aseo también contempla una mayor vigilancia y el aumento de la flota de camiones recolectores, con 35 unidades nuevas, y la consolidación de una interventoría más robusta para garantizar la calidad y el cumplimiento del servicio en todas las localidades.

Finalmente, las autoridades distritales insisten en la corresponsabilidad de la ciudadanía: mantener la ciudad limpia y ordenada requiere del compromiso de todos, no solo de los operadores.

Temas Relacionados

Modelo de recolección de residuos BogotáComisión de Regulación de Agua PotableÁreas de Servicio ExclusivoRecolección de ResiduosContratos de aseo BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Deportivo Cali vs. Millonarios; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca por la Liga BetPlay

El clásico añejo será por la fecha 5 de la liga colombiana; el Embajador estrenará en el banquillo técnico al timonel argentino Fabián Bustos

EN VIVO: Deportivo Cali vs.

Super Bowl LX - EN VIVO: Bad Bunny inicia el espectáculo de medio tiempo ante 70.000 espectadores en San Francisco

El puertorriqueño se convierte en el primer artista latino masculino en protagonizar el prestigioso evento de la NFL, ante la atenta mirada de figuras como J Balvin o Sofía Vergara

Super Bowl LX - EN

La violencia del ELN en Colombia alcanzó máximos históricos en 2025: estas cifras no se veían desde principios de siglo

El grupo armado incrementó sus ataques y combates tras el fin del cese al fuego, con el mayor número de víctimas civiles y enfrentamientos en más de dos décadas, según Cerac

La violencia del ELN en

Tribunal anuló la elección de Adolfo Romero como alcalde de Apartadó, Antioquia: ya hay reemplazo

La decisión dejó sin efectos la elección atípica realizada en abril de 2025 para el periodo 2024–2027, tras establecer irregularidades en el escrutinio departamental y en la calificación de los votos

Tribunal anuló la elección de

El Ministerio de Educación implementó medidas para asegurar la continuidad de las clases durante emergencias climáticas

Respuestas estatales buscan mantener la enseñanza sin interrupciones frente a emergencias climáticas persistentes que afectan planteles en zonas de alto riesgo

El Ministerio de Educación implementó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

La farándula colombiana se volcó

La farándula colombiana se volcó en apoyo a la emergencia invernal en Córdoba: “Hay una catástrofe grandísima”

El emocionante mensaje de J Balvin y Ryan Castro a Christian González antes del Super Bowl

J Balvin defendió la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl LX: “Solo tienen que subirse al flow”

Mario Muñoz contó por qué Doctor Krápula no toca en eventos públicos de Medellín y cuestionó la participación del alcalde Fico

My Chemical Romance en Colombia: este sería el posible setlist de la banda norteamericana en el Vive Claro

Deportes

EN VIVO: Deportivo Cali vs.

EN VIVO: Deportivo Cali vs. Millonarios; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca por la Liga BetPlay

Super Bowl LX - EN VIVO: Bad Bunny inicia el espectáculo de medio tiempo ante 70.000 espectadores en San Francisco

Colombia superó a Venezuela en un duelo exigente y sumó tres puntos claves en el campeonato Conmebol Sub20 Femenino

No son solo boletos y hoteles, hay gastos extra que se deben tener en cuenta para el Mundial 2026: colombianos necesitarán varios millones

Jarlan Barrera se aproximó a Millonarios y Tolima: no hay buenas noticias para el jugador