Así subió el precio del corrientazo en los restaurantes de Colombia debido al alto costo de productos clave

El precio promedio del corrientazo, el tradicional almuerzo popular en Colombia, llegó en enero de 2026 a $17.542 luego de un incremento interanual de $1.871, equivalente a un 10,7%. El aumento, que refleja la presión de la inflación sobre el costo de vida, muestra el impacto de la volatilidad en el costo de los insumos alimentarios para millones de colombianos.

La variación anual toma como referencia la última semana de enero de 2025 frente al mismo periodo de 2026. Un cálculo hecho por La República se basó en los precios promedio por kilogramo de ingredientes como arroz, carne de res (corte chatas), plátano, fríjol bolón y ensalada en las principales centrales mayoristas del país. De este modo, se obtuvo el valor promedio del plato por porción individual.

Dentro de los componentes del corrientazo, se registró lo siguiente:

Plátano: registró el mayor aumento interanual, con una subida de 35,1%: la porción de 250 gramos pasó de $460 a $714, lo que representa un alza de $250.

Fríjol bolón: componente habitual en el menú, aumentó 26,7%, subiendo de $2.514 a $3.430 en la porción de referencia, un incremento de $915.

Carne de res: en el corte chatas, ocupó el tercer puesto en encarecimiento, con un aumento de 13,9%. Una porción de 250 gramos costaba $8.736 en enero de 2025 y pasó a $10.147 un año después.

Por el contrario, algunos productos básicos como el tomate, el huevo AA y el arroz mostraron disminuciones en sus precios.

Tomate: disminuyó un 18,1% hasta $853 por porción de 250 gramos. El huevo AA cayó 15,4% hasta $357 por unidad y el arroz bajó 11,3% a $3.501 por porción.

Carne de res y sus derivados: su peso es significativo en la formación del índice de precios. En enero de 2026, esta categoría experimentó un alza del 11,73%, aportando 28 puntos básicos a una inflación mensual total de 5,35%.

El aumento en los precios de los alimentos preparados está asociado, en parte, a factores estructurales como la Reforma Laboral y los recargos por trabajo nocturno y dominical, que elevaron los costos laborales y, en consecuencia, el valor final de los platos como el corrientazo.

Qué dicen las proyecciones

Las proyecciones apuntan a una desaceleración de la inflación de los alimentos, que podría cerrar 2026 en torno al 5,6% y descender al 3,1% en 2027. Sin embargo, persiste una elevada incertidumbre debido a la variabilidad climática, la producción nacional, la tasa de cambio y el precio de insumos internacionales.

La volatilidad de los precios podría continuar, ya que productos como el arroz, el aceite y las carnes seguirán presionando al alza sus valores por mayores costos externos. Se prevé que en el primer trimestre, frutas frescas, hortalizas, plátanos y papas continúen encareciéndose. En contraste, los alimentos procesados presentarían solo un leve incremento, gracias a factores como la apreciación del peso y la caída de los costos de producción en la industria alimentaria.

Al respecto, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial, destacó a principios de enero, antes de conocerse el IPC de enero de 2026, que la inflación fue del 5,1%, pero celulares, computadores y televisores bajaron. El huevo también. “¿Dónde aprieta el bolsillo? Arriendo, corrientazo y transporte. Eso no se soluciona con cuentos ni discursos. Se soluciona con inflación controlada, salarios responsables y transporte público que no le cargue todo al usuario”, explicó.

Al referirse a las posibles soluciones, remarcó la importancia de mantener la independencia del Banco de la República, evitar subidas excesivas del salario mínimo y fortalecer la colaboración entre el gobierno central y las alcaldías. “Un Banco de la República independiente con gente pila, sin importar cuál sea su ideología”, puntualizó.

Un rubro que pesa

En sintonía con el análisis técnico, el exsuperintendente Financiero Andrés Felipe Londoño manifestó que el corrientazo “no solo hace parte de la canasta básica con la que se mide la inflación, sino que es uno de los rubros que más pesa y que más duro le pega”.

Por su parte, el diputado del Valle Rafael Rodríguez mantuvo una posición crítica respecto a las políticas del actual gobierno. Según él, “el socialismo ya fracasó: es un desastre económico, social y cultural. Lo que prometen como pan para hoy es hambre para mañana”. Además, vinculó el incremento del corrientazo y de los alimentos a decisiones económicas recientes, afirmando que millones afrontan un mayor gasto en su alimentación diaria.

Oviedo propuso como medidas adicionales evitar el crecimiento desmedido del salario mínimo y fomentar la cooperación entre los gobiernos nacional y locales, para que el costo del transporte público no recaiga exclusivamente en los ciudadanos que lo utilizan para trabajar, estudiar o acceder a la salud.