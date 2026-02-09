Colombia

Así está la radiografía del empleo en Colombia para el 2026: cifras mínimas de desocupación, pero poco trabajo formal

La recuperación de puestos de trabajo en 2025 estuvo marcada por precariedad, desigualdad geográfica y un salto histórico en el salario mínimo, además de riesgos anunciados para la estabilidad en el nuevo año

Guardar
Pese a las cifras récord
Pese a las cifras récord de ocupación, el país sigue con fuertes problemas para formalizar los empleos - crédito Luisa González/Reuters

Colombia alcanzó en 2025 la tasa de desempleo en Colombia más baja en más de dos décadas, con un promedio anual de 8,9% y la creación de 791.000 nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, aunque las cifras resultan alentadoras para buena parte de la población nacional, lo cierto es que la mayor parte de estas nuevas plazas corresponde a informalidad laboral, lo que plantea dudas acerca de la calidad real de los empleos generados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El país registró 23,8 millones de personas ocupadas, cifra que representa un crecimiento notorio impulsado por sectores como alojamiento y servicios de comida, manufactura, sector público y transporte. Estas ramas concentraron el 64 % de los nuevos empleos.

La medición oficial determina como persona ocupada a quien trabajó al menos una hora remunerada, o en su propio negocio, durante la semana de referencia. Esto incluye tanto empleos formales con beneficio de seguridad social como empleos informales.

A finales de 2025, el 55,7% de los trabajadores en Colombia se encontraba en situación de informalidad. Se contabilizaron 10,5 millones de empleos formales frente a 13,2 millones de informales. Así, seis de cada diez trabajadores laboraban fuera del mercado laboral colombiano formal.

De los 791.000 nuevos puestos de trabajo, 399.000 fueron informales y 393.000 formales. Las oportunidades crecieron sobre todo en restaurantes y cafeterías, que sumaron 143.000 plazas laborales; en manufactura, con 142.000 empleos generados sobre todo en confección de ropa, panadería y fabricación de muebles; y en servicios públicos como educación y salud, que entre ambos añadieron 60.000 trabajos, además de 35.000 en el sector público administrativo.

Temas Relacionados

Mercado Laboral ColombianoColombiaInformalidad LaboralSalario MínimoRécord De EmpleoEquidad SocialTrabajo en ColombiaOfertas de trabajoColombia-noticias

Más Noticias

Enrique Gómez y Mauricio Cárdenas se enfrentaron en redes sociales tras cuestionamientos a la Gran Consulta por Colombia: “Repartija de mermelada”

El jefe de debate de Abelardo de la Espriella, Enrique Gómez, calificó la coalición de ser “centro santista” y la señaló de excluyente

Enrique Gómez y Mauricio Cárdenas

Caribeña Noche: Resultado y combinación ganadora hoy 8 de febrero de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad nocturna

Caribeña Noche: Resultado y combinación

Policía de Bogotá publicó el cartel de los delincuentes más buscados por hurto de vehículos de alta gama

Alias Sebas, Salado, Velandia y Ríos encabezan la lista de quienes, según las autoridades, están detrás de una serie de hurtos agravados y calificados

Policía de Bogotá publicó el

Al estilo ‘Hombres de negro’, Jhon Durán fue presentado como nuevo jugador del Zenit de Rusia: estos son los detalles del contrato

El delantero colombiano ha pasado por tres equipos desde que salió del Aston Villa en la temporada 2024-2025, sin destacarse y alejándose de la selección Colombia

Al estilo ‘Hombres de negro’,

Juan Daniel Oviedo expuso caso de su mamá para abordar la crisis del sistema de salud: “La sacaron de su EPS sin aviso”

El candidato presidencial relató cómo su madre, paciente crónica, fue desvinculada sin previo aviso de su EPS, reflejando la crisis sanitaria

Juan Daniel Oviedo expuso caso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se pronunció sobre

Yina Calderón se pronunció sobre la salida de Sara Uribe de ‘La casa de los famosos’: “Te terminaste de quemar”

⁠Luisa Castro se pronunció por primera vez sobre su relación con Westcol: “Es un hombre increíble”

Bad Bunny en el Super Bowl LX: Karol G estuvo entre las celebridades que vieron su presentación desde “La casita”

Marilyn Patiño: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Sara Uribe: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Al estilo ‘Hombres de negro’,

Al estilo ‘Hombres de negro’, Jhon Durán fue presentado como nuevo jugador del Zenit de Rusia: estos son los detalles del contrato

Así va la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: qué necesita la Tricolor para avanzar de ronda

Las jugadas clave de Christian González en el Super Bowl: así brilló el colombiano a pesar de la derrota ante Seattle

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”