Así está la radiografía del empleo en Colombia para el 2026: cifras mínimas de desocupación, pero poco trabajo formal

Pese a las cifras récord de ocupación, el país sigue con fuertes problemas para formalizar los empleos - crédito Luisa González/Reuters

Colombia alcanzó en 2025 la tasa de desempleo en Colombia más baja en más de dos décadas, con un promedio anual de 8,9% y la creación de 791.000 nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, aunque las cifras resultan alentadoras para buena parte de la población nacional, lo cierto es que la mayor parte de estas nuevas plazas corresponde a informalidad laboral, lo que plantea dudas acerca de la calidad real de los empleos generados.

El país registró 23,8 millones de personas ocupadas, cifra que representa un crecimiento notorio impulsado por sectores como alojamiento y servicios de comida, manufactura, sector público y transporte. Estas ramas concentraron el 64 % de los nuevos empleos.

La medición oficial determina como persona ocupada a quien trabajó al menos una hora remunerada, o en su propio negocio, durante la semana de referencia. Esto incluye tanto empleos formales con beneficio de seguridad social como empleos informales.

A finales de 2025, el 55,7% de los trabajadores en Colombia se encontraba en situación de informalidad. Se contabilizaron 10,5 millones de empleos formales frente a 13,2 millones de informales. Así, seis de cada diez trabajadores laboraban fuera del mercado laboral colombiano formal.

De los 791.000 nuevos puestos de trabajo, 399.000 fueron informales y 393.000 formales. Las oportunidades crecieron sobre todo en restaurantes y cafeterías, que sumaron 143.000 plazas laborales; en manufactura, con 142.000 empleos generados sobre todo en confección de ropa, panadería y fabricación de muebles; y en servicios públicos como educación y salud, que entre ambos añadieron 60.000 trabajos, además de 35.000 en el sector público administrativo.