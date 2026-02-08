Colombia

Sofía Vergara negó noviazgo con Douglas Chabott y anunció que está soltera: “Estoy conociendo muchísima gente”

En una reciente entrevista, la actriz puso freno a las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con el empresario

Sofía Vergara desató rumores de
Sofía Vergara desató rumores de noviazgo con el empresario Douglas Chabott desde que fueron vistos juntos en mayo de 2025 en Cannes

“Noche especial en NY con gente especial”, escribió Sofía Vergara en su cuenta de Instagram el 12 de mayo de 2025, acompañando varias imágenes en las que apareció junto al empresario Douglas Chabbott en Cannes, durante una estancia de varias semanas en Europa.

Desde ese momento, los rumores de que la actriz y empresaria colombiana decidió darse una nueva oportunidad en el amor luego de su ruptura con Justin Saliman cobraron fuerza, y se dispararon cuando la situación se repitió en Roma, apenas un mes más tarde.

Desde entonces, la pareja se volvió un objetivo favorito de los paparazzi, siendo vistos en distitnos eventos, incluyendo uno de los conciertos que brindó Oasis en el Rose Bowl de Pasadena, Los Ángeles, durante su gira de reunión.

El mensaje “Te am❤️” parecía
El mensaje "Te am❤️" parecía haber eliminado toda duda y fue visto como la confirmación de un noviazgo entre Vergara y Chabbott

En diciembre se dio por hecho que la “Toti” confirmó la relación sentimental con Chabott cuando compartió en su cuenta de Instagram una foto mientras departían en un restaurante de Nueva York, con las palabras “Te am❤️”. Sin embargo, a casi dos meses de ese momento, la colombiana desmintió que se encuentre en un noviazgo en la actualidad.

La revelación se produjo durante una charla con el programa Primer Impacto de Univisión, con motivo de uno de los comerciales que protagonizará en el Super Bowl, que tiene por objetivo generar conciencia sobre la detección de la diabetes en fase 2 y otras enfermedades relacionadas.

Yo no tengo diabetes, ni presión alta. Ya tengo 53, pero mi mamá sí tiene mucha presión alta, y toda mi familia sufre de presión alta. He tenido que ayudarla mucho con sus tratamientos, con todo, porque bueno, ella lógicamente ya no quiere estar pensando en doctores, quiere estar muy desobediente. Entonces, tengo que estar obligándola: ‘Ve al médico, haz de esto, hazte este examen’”, contó como parte de las motivaciones para sumarse a dicha campaña.

Eso dio pie para que, durante la entrevista, Sofía confirmara que Chabott no es su pareja sentimental y aseguró que, de hecho, no está saliendo con nadie.

“No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”, dijo en referencia al empresario. Frente a los rumores expresó: “Yo no anuncié nada, yo le puse ‘I love you’ porque es mi amigo y ‘I love him’. Pero yo no sé por qué decidió todo el mundo decir que era mi pareja. Yo me quedé callado porque me daba risa", reconoció.

Sofía Vergara consideró a Chabott
Sofía Vergara consideró a Chabott uno de sus mejores amigos, pero afirmó que actualmente no está envuelta en ninguna relación sentimental

Sobre su estatus, la “Toti” no dejó espacio a las dudas:“Estoy soltera todavía, estoy divorciada, pero soltera y pasándomela muy bien” indicó.

Eso sí, no descartó volver a darse una oportunidad en el amor. La estoy pasando bien, estoy conociendo muchísima gente, y siento que a los 53 tengo la chance de escoger. O sea, tengo la oportunidad otra vez de encontrar una persona muchísimo mejor para mí, más perfecta. Entonces, eso me ilusiona mucho. Es muy divertido estar soltera a esta edad", dijo.

Durante la charla, Sofía también contó cómo evoluciona su salud luego de las dos intervenciones que le realizaron en su rodilla, y reveló que todavía falta para completar su recuperación. “No estoy bien todavía. Me hicieron dos operaciones, la última fue hace cinco meses, pero creo que ahora ya estoy en el camino que es”, expresó.

La actriz también tuvo palabras sobre la situación de los latinos y las acciones del ICE en Estados Unidos. “La verdad. es un poquitotriste y preocupante. Una de las cosas buenas que tenemos los latinos, es que siempre estamos echando para adelante. Muy pocos latinos nos deprimimos, porque estamos siempre ocupados viendo en qué estamos inventando, saliendo adelante. Yo creo que tenemos que seguir así los latinos, tenemos que tener fe. Estamos en un país difícil, pero en un país que también nos ha dado muchísimas cosas. Y siempre seguir adelante, porque, ¿qué podemos hacer?“, puntualizó.

