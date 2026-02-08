Colombia

María Fernanda Cabal se solidarizó con damnificados de Córdoba por ola invernal, pero criticó a la clase política

La senadora publicó un video en el que se solidarizó con las víctimas de la emergencia climática que se vive en el departamento de Córdoba

María Fernanda Cabal expresó su
María Fernanda Cabal expresó su total apoyo y solidaridad al departamento de Córdoba por la emergencia climática - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

A través de sus redes sociales, la senadora y férrea opositora María Fernanda Cabal envió un mensaje de apoyo a los cordobeses que están siendo gravemente afectados por la ola invernal derivada del frente frío.

“Quiero darles toda mi solidaridad a los pobladores del departamento de Córdoba que sufren hoy los rigores del invierno”, escribió.

Sin embargo, aprovechó su mensaje para incriminar al Gobierno Petro en las serias afectaciones que incluyen pérdidas de hectáreas de cultivos, familias damnificadas sin techo y fatalidades.

Todo esto es producto de una clase politiquera que nunca construyó la infraestructura que se debía hacer. Años de desidia, años de abandono”. escribió.

María Fernanda Cabal se solidarizó con el departamento de Córdoba - crédito María Fernanda Cabal/Instagram

Agregó en su mensaje que “la única manera de reconstruir un país es siendo solidarios y recordando que el exceso de centralismo desde Bogotá no es la respuesta. Hay que responderle a las regiones con sus propias necesidades”.

El mensaje de Cabal es una crítica directa a las palabras de Gustavo Petro luego del Consejo Nacional de Riesgo de Desastres, desarrollado en la tarde del 6 de febrero, en el que el mandatario afirmó que algunas construcciones, especialmente de embalses, eran unan causantes de la emergencia.

Gustavo Petro y su mensaje contra la represa de Urrá

El mandatario ha publicado varios textos, en especial, en contra de la represa de Urrá y los riesgos que hay alrededor de esta en medio de la emergencia.

“Nunca se debió construir Urrá, el indígena asesinado y descuartizado por los paramilitares, Kimy Pernía Domicó tenía razón, el previó en su discurso ante la cámara de representantes lo que pasa hoy. El embalse se hizo para que unos terratenientes hoy con influencia en las cortes se robaran las tierras de las ciénagas y caños del bajo Sinú Desastre en Córdoba y Sucre, y lo que nos exigen es recortar presupuestos: un suicidio”, escribió.

En el mensaje, Petro vaticinó
En el mensaje, Petro vaticinó que el segundo frente frío requerirá de las medidas de la "emergencia económica" - crédito @petrogustavo/X

De hecho, durante su intervención aseguró que “se conjuga con la codicia con que se ha manejado los embalses de agua, hoy por hoy. Solo por dejar funcionar termoeléctricas de gas que dejan tarifas diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas, no las han dejado funcionar y se han llenado por encima de sus máximos”.

Qué es lo que está pasando en Córdoba

Sin embargo, aunque la represa se está llenando, el riesgo parte fundamentalmente del potencial desbordamiento del río Sinú.

Carlos Carrillo, el director de la Ungrd, afirmó que la represa se está llenando, pero que no existe “riesgo”, en contraposición a lo que dice el presidente.

Las autoridades de Córdoba han declarado alerta máxima ante el aumento del caudal del río Sinú, que eleva el riesgo de nuevas inundaciones en la región.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se ha destacado que el mayor peligro no radica únicamente en el posible pico de la creciente, previsto entre el 9 y el 10 de febrero, sino en la prolongada exposición a altos niveles del río, lo que incrementa la presión sobre barrios ribereños, rondas y zonas bajas.

El director de la Unidad
El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo UNGRD, Carlos Carrillo (d), toma una fotografía junto al alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, este jueves, en el río Sinú en Tierralta, Córdoba (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Pero según el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, la situación sí se agrava por el volumen de agua que desciende desde la cuenca y potencial desbordamiento del embalse de Urrá, factores que pueden mantener los niveles elevados aunque cesen las precipitaciones.

El llamado de emergencia ha sido dirigido a la población de municipios como Tierralta, Valencia, Montería, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento.

La Corporación Ambiental de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) y la Gobernación de Córdoba instaron a vigilar de forma permanente los puntos críticos para evitar desbordamientos, además de reforzar la atención a las comunidades ubicadas en riberas y áreas propensas a inundaciones.

El Ideam, a su vez, ha emitido pronósticos adversos y las autoridades reiteran la necesidad de que las personas acaten el llamado a evacuar zonas de peligro, destacando que la seguridad de las familias es la máxima prioridad

Gobierno confirmó el inicio de

Juvinao se despachó contra Roy

Fiscalía reveló un video que

Emergencia por lluvias: superintendencia adelantó

Los últimos segundos con vida
Las cuentas pendientes que le

Sofía Vergara negó noviazgo con

Jhon Arias recibe emotiva bienvenida

