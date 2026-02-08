Gremio camionero declara alerta máxima por apertura a transporte ecuatoriano: no descartan irse a paro nacional

El gremio camionero advierte sobre un eventual paro nacional si el Gobierno mantiene el acuerdo con Ecuador - crédito Leonardo Castro/Reuters

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) anunció su paso a la alerta máxima y planteó la posibilidad de convocar a un paro nacional si el Gobierno colombiano mantiene el acuerdo de permitir el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el país.

En un comunicado publicado en la noche del sábado 7 de febrero de 2026, el gremio transportador colombiano expresó su descontento por la difusión de un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en el que se detalla el compromiso aceptado por la Cancillería de Colombia, considerado como “grave, equivocada y altamente perjudicial”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Colombia acepta el paso de camiones ecuatorianos a territorio colombiano sin necesidad de trasbordo, en reciprocidad al trato que Ecuador brinda al transporte colombiano”, aseguró la cancillería ecuatoriana en un comunicado.

Ecuador señaló que Colombia autorizo el ingreso de camiones ecuatorianos - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador/X

Frente a esta situación, la directiva de la ACC advirtió que esta medida podría aumentar el riesgo de actividades ilícitas, como el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos y trata de personas, afirmando que experiencias previas así lo demuestran.

“Esta decisión es grave, equivocada y muy perjudicial para los camioneros colombianos. El transporte directo, además, ya demostró en el pasado ser un factor para propiciar el monopolio de grandes empresas y el contrabando de combustibles, medicamentos, narcóticos, trata de personas y otras actividades ilícitas”, señaló el gremio en la misiva.

Igualmente, remarcó que la decisión gubernamental fue adoptada sin consulta previa a las organizaciones del sector, subrayando que existen mesas de trabajo explícitamente creadas para abordar los asuntos estructurales del transporte de carga, por lo que califica la adopción de la medida como un incumplimiento grave de los acuerdos firmados y una fractura en la confianza entre el Estado y los transportadores.

La ACC denunció que la decisión fue tomada sin consulta previa a las organizaciones de transporte de carga colombianas - crédito ACC/X

“La ministra de Transporte, Dra. Maria Fernanda Rojas, no informó ni discutió este tema en las mesas existentes del Paro Nacional Camionero, pese a que allí se pactó tratar los asuntos estructurales del sector”, mencionaron.

Pese al nivel de advertencia y al tono elevado del reclamo, la ACC reiteró su disposición al diálogo, esperando que el Gobierno corrija el proceso y reconozca lo consensuado previamente, o de lo contrario, no descarta la inmovilización en todo el país.

“Los transportadores colombianos nos declaramos en ALERTA MÁXIMA, dispuestos a defender nuestro trabajo y la soberanía del transporte nacional, incluso mediante inmovilización si el Gobierno persiste en desconocer lo acordado, para beneficiar a unos pocos privilegiados”, concluyeron en su comunicado.

Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial por parte del Ministerio del Transporte ni de la Cancillería de Colombia sobre este punto en particular.

Transportistas y comerciantes bloquearon el puente Rumichaca exigiendo el levantamiento inmediato de los aranceles que afectan el tejido económico y social fronterizo - crédito Leonardo Castro/Reuters

Protestas por subida de aranceles en frontera de Rumichaca

La declaración de la Asociación Colombiana de Camioneros se suma a las protestas en el puente internacional Rumichaca, único paso terrestre habilitado entre Colombia y Ecuador, realizadas el martes 3 de febrero de 2026.

Allí, miles de transportistas y comerciantes de ambos países tomaron el control del puente binacional, desde donde solicitaron a los dos gobiernos que se retiren los aranceles del 30% que se impusieron a diversos productos, reclamando que esta política está destruyendo el tejido económico y social de la frontera.

La ruptura abrupta en el suministro de electricidad colombiano hacia Ecuador y la paralización casi completa del intercambio formal sitúan a la región en un escenario de profunda vulnerabilidad, alimentando incertidumbre en sectores productivos y entre unas comunidades que dependen críticamente del comercio fronterizo para su subsistencia.

Transportistas y comerciantes bloquean el puente de Rumichaca, principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, en protesta contra los aranceles que afectan el comercio binacional - crédito red social X

Según datos recopilados por gremios y citados por el medio ecuatoriano Expreso, la aplicación de estos aranceles ha provocado una caída del 99% en el comercio formal en la zona limítrofe—aun antes del bloqueo físico.

Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) Seccional Ipiales, sostuvo que la combinación de bloqueos y restricciones arancelarias ocasiona pérdidas anuales de 570 millones de dólares para el sector transporte de Colombia.

“Nuestro gremio representa el 26 % de las exportaciones de Colombia hacia Ecuador, equivalentes a 2.200 millones de dólares cada año”, afirmó.

La perspectiva ecuatoriana refuerza la gravedad de la situación. Exportadores de ese país estiman que los aranceles podrían derivar en pérdidas cercanas a 273 millones de dólares anuales, afectando duramente a los sectores agrícola, alimenticio y de manufacturas.

La Cámara de Comercio de Tulcán, en voz de Nelson Cano, advirtió que el conflicto multiplica los perjuicios sobre actividades como el almacenamiento de mercaderías, las agencias de aduana y el transporte internacional, fundamentales para la economía de la provincia de Carchi, donde el transporte es la segunda actividad económica después de la agricultura.