Colombia

Experta en comunicación explicó cómo debió disculparse Johanna Fadul por comentario contra Campanita: “Racista de mier…”

La consultora en comunicación destacó los errores comunes en las disculpas de una persona y explicó las claves para asumir la responsabilidad real cuando un comentario genera controversia

Guardar
Vivian Montoya explicó cómo se deben abordar estos temas sensibles desde la comunicación - crédito @Vivianmontoyaruiz /Tiktok

Aunque está por completarse una semana desde aquel hecho vergonzoso en el que la polémica actriz Johanna Fadul arremetió en un posicionamiento, en La Casa de los Famosos Colombia, contra su compañero Franck Spiward Luna Valencia, conocido como “Campanita”, con comentarios considerados como racistas; la situación aún continúa generando eco y comentarios en redes sociales.

A propósito, las declaraciones dejaron en evidencia que, más allá del grave error, la importancia radicaría en una correcta gestión de crisis comunicacional, especialmente cuando se trata de comentarios que afectan la sensibilidad social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A esto se refirió puntualmente Vivian Montoya, experta en Comunicación estratégica y corporativa, que analizó el caso para ofrecer recomendaciones claras sobre cómo actuar ante situaciones similares.

El creador de contenido rechazó el comentario de la actriz sobre el color de piel de Campanita - crédito @viraltune_1/TikTok

Montoya afirmó que las explicaciones y excusas de Fadul solo agravaron el problema, y recalcó la necesidad de asumir la responsabilidad total cuando se incurre en un error de esta magnitud.

Experta en comunicación se refirió a los errores comunes para ofrecer disculpas

Montoya explicó que existen errores frecuentes en las disculpas públicas. El primero, justificarse a sí mismo: “No fue mi intención”. Según la experta, esta frase no repara el daño y solo protege a quien la pronuncia.

El segundo error es minimizar el problema, utilizando expresiones como: “Fue un comentario desafortunado. Si alguien se sintió ofendido, lo siento”. Montoya enfatizó que este tipo de declaraciones niegan el daño real causado.

Finalmente, advirtió sobre la tendencia a centrar la disculpa en el propio malestar: “Me sentí muy mal. Esto me afectó mucho”, ya que con ello, la víctima queda desplazada y el foco vuelve a la persona que cometió el error. Esto haría sentido al por qué la molestia de Maiker Smith, que la señaló de victimaria que no debía tener el foco de la atención.

Estos serían los pasos para disculparse correctamente

Frente a este escenario, Montoya detalló los pasos de una disculpa efectiva y estratégica.

El comentario de Fadul, que
El comentario de Fadul, que asoció oscuridad de mente y alma con el color de piel, generó ola de indignación en redes sociales - crédito canal RCN

En primer lugar, recomendó nombrar el error con claridad, sin suavizarlo. En segundo, asumir la responsabilidad total, sin condiciones ni justificaciones.

En tercer lugar, reconocer a quién se causó daño y por qué es grave. Finalmente, sugirió comprometerse con un cambio concreto, buscando ayuda profesional si es necesario. “Una buena disculpa no garantiza que te perdonen. No te tienen que perdonar, pero sí demuestra al menos integridad y madurez de tu parte”, recalcó la especialista.

Aplicando esta fórmula al caso de Fadul, Montoya ejemplificó cómo debió ser la disculpa: “Sí, hice un comentario racista. Asumo la responsabilidad total sobre esto y lamento profundamente el daño que le causé a esta persona y me comprometo a buscar ayuda porque soy una racista de m... y no me había dado cuenta”.

Su análisis fue ampliamente comentado en redes sociales con reacciones a favor y en contra: “No olvidar, la marca más importante es uno mismo. Y ella ha tratado su marca de la peor manera y con el peor manejo de crisis” ; “O sea que equivocarse no está bien y siempre tienes que ser perfecto? O cómo es??” ; “Se llama responsabilidad e inteligencia afectiva pero muy pocas personas las conocen y menos las tienen” ; “yo pienso que no dijo nada malo (sic)”.

¿Qué le dijo Johanna Fadul a Campanita?

Durante el posicionamiento del domingo 1 de febrero, la actriz dirigió a su compañero una frase que fue interpretada como racista: “Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras a tu color de piel”. La reacción fue inmediata tanto dentro del reality, que la expulsó, como entre la audiencia, que criticaron duramente el proceder de Fadul.

En medio del revuelo, las primeras disculpas de la actriz no lograron mitigar el impacto de sus palabras. “Jamás quise ofenderte, jamás quise meterme con tu color de piel…”, expresó Fadul, visiblemente afectada, durante una conversación con Campanita.

La actriz lamentó lo ocurrido durante la actividad de eliminación - crédito @johannafadul/IG

La intérprete insistió en que su intención no era herir, y atribuyó la situación a una expresión desafortunada motivada por la presión del encierro y las tensiones del juego.

Ahora fuera del concuso, la actriz ha enfatizado en reconocer su error y admitir que está recibiendo ayuda psicológica por parte del canal a raíz de las palabras que dijo y el efecto que tuvo.

Temas Relacionados

RacismoJohanna FadulCampanitaLa Casa de los FamososComunicación EstratégicaGestión de CrisisColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno confirmó el inicio de operaciones internacionales en Puerto Antioquia

El Gobierno confirmó una inversión de más de 300 millones de euros. Es un muelle marítimo con más de 1,3 kilómetros de longitud

Gobierno confirmó el inicio de

Juvinao se despachó contra Roy Barreras por cambio de posturas políticas: “Es pedirle a la rata que cuide el queso”

La representante a la Cámara aseguró que el candidato ha respaldado a políticos como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y ahora Gustavo Petro

Juvinao se despachó contra Roy

Fiscalía reveló un video que ubica a la sospechosa minutos antes del incendio que terminó en homicidio en Medellín

Las imágenes muestran a la mujer llegando al inmueble con lo que sería gasolina, una prueba clave para la Fiscalía en la investigación

Fiscalía reveló un video que

María Fernanda Cabal se solidarizó con damnificados de Córdoba por ola invernal, pero criticó a la clase política

La senadora publicó un video en el que se solidarizó con las víctimas de la emergencia climática que se vive en el departamento de Córdoba

María Fernanda Cabal se solidarizó

Emergencia por lluvias: superintendencia adelantó inspección a la hidroeléctrica de Urrá tras órdenes del presidente Petro

La visita de la Superintendencia de Servicios Públicos busca recopilar información sobre la operación del embalse, generación de energía, vertimientos y protocolos de gestión de riesgo de desastres

Emergencia por lluvias: superintendencia adelantó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara negó noviazgo con

Sofía Vergara negó noviazgo con Douglas Chabott y anunció que está soltera: “Estoy conociendo muchísima gente”

Familia de Omar Geles hizo grave denuncia: utilizan la imagen del fallecido artista para cometer estafas en línea

Sofía Vergara estará en el Super Bowl LX: la ‘Toti’ aparecerá en dos publicidades, y se especula con una tercera

The Hives en Colombia: así fue la vez que la banda desafió una tormenta durante su última visita al país

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Monsieur Periné y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Jhon Arias recibe emotiva bienvenida

Jhon Arias recibe emotiva bienvenida de Richard Ríos en Palmeiras: “¡Estamos juntos en esto!“

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 21 de la Bundesliga

Dimayor definió los horarios y fechas de la primera jornada de la Liga Femenina BetPlay: hay tres duelos destacados

Así fue el insólito penalti que cometió Yerson Mosquera con el Wolverhampton en la Premier League

Técnico del Deportivo Pasto exigió la salida de periodista en rueda de prensa tras empate ante Bucaramanga: “No podemos trabajar”