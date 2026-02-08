En video: mujeres se exponen al peligro al sacar medio cuerpo de un auto en movimiento en la vía Las Palmas de Medellín

Indignación en redes sociales por este video que muestra a varias personas sentadas en el exterior de un auto de alta gama mientras este circula por una vía pública. Este acto de irresponsabilidad es un llamado de atención sobre la seguridad vial - crédito @diarioriente / X

El corredor vial de Las Palmas se ha consolidado como uno de los ejes más transitados e indispensables para la movilidad en el Valle de Aburrá.

Esta vía no solo conecta a Medellín con Envigado, sino que también facilita el acceso hacia los municipios del Oriente de Antioquia y el aeropuerto internacional José María Córdova. Su rol estratégico ha crecido en paralelo con los desafíos en seguridad vial que enfrenta toda la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La atención pública en este corredor se ha concentrado recientemente en un episodio que involucra a mujeres como protagonistas de una conducta extremadamente riesgosa.

Un video difundido en redes sociales mostró a varias mujeres que, desde un vehículo en movimiento circulando a alta velocidad por la avenida, sacaban la mitad del cuerpo por las ventanas y la parte superior de un descapotable.

Las imágenes de las mujeres exponiéndose fuera del vehículo en Las Palmas han reactivado el debate sobre la seguridad en una de las vías más transitadas de Medellín - crédito vivirenelpoblado

“Solo se ve el cabello de las mujeres ondeando con el viento”, señalaron usuarios en redes, quienes advirtieron que esta práctica podría terminar en tragedia.

La infraestructura de Las Palmas, diseñada con curvas pronunciadas, inclinaciones notorias y una extensión considerable, ha sido aprovechada de manera clandestina por conductores temerarios.

Estos factores han transformado a la avenida en una pista improvisada para carreras ilegales y maniobras peligrosas, donde no solo participan hombres, sino también mujeres que asumen riesgos extremos. Según testigos, este tipo de comportamientos se repite con frecuencia y pone en peligro a quienes transitan por el sector.

Las imágenes de las mujeres expuestas fuera del vehículo reabrieron el debate sobre la falta de control efectivo en el corredor. “Circulo a diario por esta vía. Es evidente la falta de control. Muchas veces me he sentido inseguro y atropellado por motos y autos a alta velocidad”, escribió un usuario. Otro comentó: “Cuando fue la última vez que vio una patrulla por la vía Las Palmas? Si eres como yo, nunca la has visto”.

Usuarios en redes sociales insisten en la necesidad de mayor presencia policial para prevenir nuevas imprudencias y tragedias en este corredor vial - crédito Minuto 30

Las autoridades han respondido incrementando los operativos de vigilancia en la zona. Las secretarías de Movilidad de Medellín, Envigado y Rionegro, junto con la Concesión Túnel Aburrá Oriente y la fuerza pública, han puesto en marcha una estrategia conjunta destinada a reducir la accidentalidad en Las Palmas.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruíz, detalló el alcance de la nueva ofensiva: “Nuestro propósito es proteger la vida de todos los actores viales, por eso vamos a unir capacidades tecnológicas, técnicas y operativas para terminar con estas malas prácticas e irresponsables que ponen en riesgo la vida de quienes transitan por este importante corredor, especialmente peatones, deportistas y demás actores viales”.

Los datos acompañan la alarma social. Entre enero de 2025 y enero de 2026 se contabilizaron 489 accidentes en la avenida Las Palmas. Solo en los primeros 25 días del año en curso, se han registrado 5 siniestros en distintos tramos de la vía.

Estas cifras refuerzan la preocupación de los residentes y usuarios frecuentes, quienes demandan una intervención más contundente de las autoridades y una mayor conciencia entre quienes utilizan la vía.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, la avenida Las Palmas registró 489 accidentes, cifra que ha impulsado a las autoridades a reforzar los controles en la zona. - crédito vivirenelpoblado

Dentro de los comentarios, algunos se centraron en el perfil de quienes protagonizan estos episodios. “Las grillas con los traquetos”, fue uno de los mensajes que circularon en redes, aludiendo a los estereotipos y dinámicas sociales asociados a este tipo de prácticas. Otros, en tono de reproche, señalaron la falta de responsabilidad: “Se ganó una pela el muchacho por sacar el carro sin permiso del papá”.

La comunidad, por su parte, reclama acciones inmediatas antes de que ocurra una tragedia irreversible. Las imágenes y testimonios recientes han dejado al descubierto no solo los vacíos en control y vigilancia, sino también la necesidad de fortalecer la educación vial y erradicar prácticas que ponen en peligro a todos los usuarios de Las Palmas.