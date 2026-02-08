En video: delfines en Santa Marta fueron vistos recogiendo basura del mar

La participación de Martín y Blue ayuda a reducir la contaminación y protege el ecosistema del océano Caribe - crédito Captura de Video Instagram

Unos delfines pertenecientes al acuario de Santa Marta, en el departamento de Magdalena (norte de Colombia), fueron grabados mientras retiraban desechos plásticos del fondo marino.

En un video publicado en las redes sociales, se observa como los dos animales aparecen interactuando con residuos que extraen del agua, atrayendo la atención por la demostración de habilidad animal.

Los dos delfines se llaman Martín y Blue, cuyo trabajo forma parte de iniciativas de conservación para reducir la contaminación y cuidar el océano.

Sin embargo, el filme también desató una intensa polémica sobre el empleo de estos mamíferos marinos en espectáculos y actividades bajo control humano.

Numerosos usuarios en plataformas digitales cuestionaron la ética de mantener a los delfines en entornos artificiales para llevar a cabo este tipo de tareas, en vez de permitir su desarrollo en libertad.

El debate se intensificó en diversos foros donde figuras del activismo ambiental reclamaron por la continuación de prácticas que, en su opinión, no contribuyen realmente a la conservación, sino que perpetúan el uso de fauna silvestre con fines recreativos.

La institución que administra el acuario de Santa Marta defendió la actividad, argumentando que busca sensibilizar a la población sobre la contaminación y el problema creciente del plástico en los océanos.

Historia de los delfines de Santa Marta

El proceso de rehabilitación de Martín y Blue comenzó en 2020, cuando un grupo de pescadores advirtió al centro sobre dos delfines atrapados en una red fantasma, arrojada por error durante una faena. El rescate dio inicio a un proceso de recuperación médica y psicológica que todavía marca su rutina diaria.

Ambos forman parte de un grupo de 15 delfines adultos en el programa A mar abierto del Acuario samario, todos víctimas de heridas provocadas por embarcaciones, redes de pesca o ataques de otros animales.

La terapia de recuperación incorpora salidas diarias al mar abierto junto a sus cuidadores para realizar actividades de enriquecimiento ambiental, una estrategia diseñada para fortalecer su autonomía y estimular el regreso eventual a una manada silvestre.

Durante estas excursiones, los delfines recogen activamente residuos, desde costales y botellas hasta bolsas y paquetes sumergidos, demostrando una notable capacidad de aprendizaje social. Los expertos del Centro de Vida Marina subrayan que no lo hacen buscando recompensas, sino porque han interiorizado la conducta, comprendiendo su propósito.

“Los delfines tienen personalidades y caracteres muy específicos. Martín es el desordenado, el que no le tiene miedo a nada, el que se acerca más a la playa. Blue, en cambio, analiza más, es más tranquilo, como el más maduro“, Ángela Dávila, veterinaria responsable del programa, en declaraciones a El País América.

Adicional a ello, la funcionaria recalcó que el trabajo del centro abarca también una intensa labor educativa con comunidades locales, pescadores y operadores turísticos. Las zonas costeras del Caribe colombiano, atravesadas por numerosas embarcaciones y equipos de pesca, crean un entorno sonoro y visual difícil para la fauna marina.

Los delfines utilizan la ecolocalización, emitiendo chasquidos que les permiten identificar la forma, el tamaño y la posición de objetos cercanos incluso en aguas turbias; sin embargo, ruidos ajenos como los motores, hélices o cuerdas modifican estas señales y desafían su adaptación, especialmente en lugares tan concurridos como Santa Marta.

A su vez, la veterinaria considera que el mayor logro de su trabajo es presenciar el regreso de los animales a su hábitat natural tras la rehabilitación.

“Sabemos que en cualquier momento se pueden ir. Uno lo piensa y es duro porque se encariña, pero también sería una satisfacción verlos partir y saber que ya se sienten seguros“, declaró al medio citado.

De hecho, el programa ya ha experimentado situaciones en las que algunos delfines no regresan después de una salida al mar, lo que para el personal representa un éxito rotundo y no una pérdida.

El equipo recuerda cómo, tras la liberación, algunos pescadores informaron avistamientos de estos delfines en zonas cercanas, lo que sugiere que lograron reintegrarse al entorno salvaje.