Así era el ‘modus operandi’ del abuelo de 67 años capturado en Cali por estafa: Cuidado con la modalidad de “paquete engañoso”

El hombre dejaba a la vista algunos billetes de denominación colombiana reales en la parte superior del sobre, pero dentro la mayoría del fajo era de bolívares que han perdido su valor y hoy solo quedan del recuerdo de un periodo turbulento en la historia política del país vecino

Un caso que encendió las alertas en la población caleña dejó el operativo de captura que se desarrolló en el barrio El Calvario por parte de efectivos de la Policía Metropolitana.

En este punto de la capital vallecaucana se reportó la captura de un hombre de 67 años señalado como presunto responsable de una serie de estafas bajo la modalidad de “paquete engañoso”.

El abuelo que, en apariencia no daba indicios de tener intenciones malévolas, cayó debido a varios movimientos sospechosos que realizó en inmediaciones a un corresponsal bancario.

Estos puntos que se encuentran en tiendas y locales comerciales sirven para recibir pagos de recibos públicos entre otros servicios, por lo que el detenido vio allí una mina de oro para hacer de las suyas y llenar sus bolsillos, pero lo último que se imaginó era que las autoridades ya le habían puesto la lupa encima.

Según el comunicado oficial emitido la mañana del sábado 7 de febrero de 2026, la intervención se realizó tras recibir el aviso de ciudadanos que detectaron la presencia anómala del ciudadano cerca del lugar donde, a diario, decenas de personas van a depositar diversas sumas de dinero en efectivo.

Además de Valle del Cauca, el detenido en Cali también tiene denuncias por delitos similares en Antioquía, Quindío y Risaralda, Tolima

De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso simulaba ser un cliente más y, al llegar su turno, dejaba caer de manera intencional un paquete que aparentaba contener una suma considerable de dinero en efectivo.

Uno de los detalles que más llamó la atención era que en el sobre de manila, el abuelo llevaba un fajo de billetes venezolanos (bolívares) de varias denominaciones.

Parte de sus movimientos se efectuaban en complicidad con otra persona, que le ayudaba a montar un escenario fraudulento para apropiarse del dinero de quienes realizaban transacciones legítimas en el lugar.

Así era el ‘modus operandi’ del abuelo señalado de estafa en Cali

El reporte policial precisa que la captura fue posible gracias a la rápida acción de los uniformados, lo que permitió la recuperación de 5.000.000 de pesos.

La autoridad señala que el hoy detenido estaría vinculado a 22 casos similares de estafa en los departamentos de Antioquía, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

El hombre quedó en libertad, pero permanece ligado al proceso judicial

En el comunicado de la Policía Metropolitana de Cali se agregó que el implicado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Luego de su presentación ante la autoridad competente, el hombre quedó en libertad, aunque permanece vinculado al proceso investigativo, situación que causó malestar en algunos de los residentes del barrio en el que fue arrestado en flagrancia el hombre.

El “paquete sospechoso” con el que los delincuentes roban dinero de ciudadanos en puntos de recaudo

El comunicado advierte que los delincuentes que emplean esta modalidad suelen utilizar billetes reales en la parte superior del paquete, mientras que en el interior colocan recortes de periódico, lo que da la impresión de un fajo voluminoso de efectivo y facilita la estafa.

Por este motivo, desde la institución hizo un llamado a la comunidad para que adopte medidas de seguridad personal y reporte cualquier comportamiento sospechoso que pueda poner en riesgo la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos.

Se desconoce de cuánto sería el monto total por los demás casos denunciados en contra del abuelo de 67 años

Para este fin, la Policía Metropolitana recordó en su reporte que están habilitadas la Línea contra el Crimen 3213945156 y la Línea Única de Emergencia 123 para recibir denuncias y brindar atención inmediata.

De paso, se pidió desconfiar ante cualquier ayuda que ofrezcan otros ciudadanos en medios de las filas en los centros de recaudo, porque detrás de una supuesta buena intención puede estar orquestada la forma en que algunos amigos de lo ajeno se tapan de efectivo a costa del trabajo honesto de los demás.