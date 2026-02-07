Yina Calderón no metió las manos en la pelea de su hermana Juliana con Aida Victoria Merlano: “Yo ya estoy a otro nivel”

Yina Calderón se pronuncia sobre la pelea entre su hermana Juliana y Aida Victoria Merlano - crédito @yincalderontv/IG

La controversia entre Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano sumó un nuevo capítulo luego de que Yina Calderón se refiriera públicamente al enfrentamiento que mantiene su hermana con la influenciadora barranquillera.

Fiel a su estilo directo, Yina dejó claro que no piensa involucrarse de manera activa en el conflicto, aunque sí ofreció su lectura sobre lo que está ocurriendo y el lugar que, según ella, ocupa cada una en esta disputa mediática.

Al ser consultada sobre la pelea en la reciente transmisión en vivo que realizó por TikTok, Yina Calderón marcó distancia y estableció una jerarquía clara frente a Aida Victoria Merlano.

“¿Qué pienso de mi hermana Juliana y de Aída? Yo no me puedo meter en esa pelea porque sencillamente yo ya estoy a otro nivel de Aída. Entonces, no me voy a igualar con ella”, afirmó la empresaria de fajas.

Yina Calderón se desmarca del pleito entre Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano, pero lanza su propia reflexión - crédito @yinacalderontv/IG

En su declaración, la empresaria e influencer dejó ver que considera superada su propia etapa de enfrentamientos con Merlano, a quien ha confrontado en el pasado.

Yina fue más allá y sugirió que este tipo de choques pueden funcionar como impulso mediático para quienes están comenzando a posicionarse en el mundo digital: “Como ella siguió ahí en lo mismo, pues que pelee con mi hermana, que está empezando su carrera y le sirve de gancho pelear con Aída, como en su momento a mí me sirvió”, agregó, reconociendo abiertamente que las controversias también han sido parte de su propio crecimiento en redes sociales.

Con estas palabras, Calderón no solo respaldó a su hermana, también expuso la lógica de exposición que, a su juicio, domina este tipo de conflictos públicos.

¿Qué pasó entre Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano?

El origen de la confrontación entre Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano se remonta al homenaje realizado al cantante Yeison Jiménez en el Movistar Arena el 14 de enero, evento que estuvo cargado de emotividad y que, paradójicamente, dio pie a uno de los enfrentamientos más comentados de los últimos días en redes sociales.

La pelea entre Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano se encendió tras el homenaje a Yeison Jiménez - crédito @julianacalderon12 y @aidavictoriam/IG

Primero fue la hermana de Yina Calderón la que cuestionó la actitud de Merlano durante la ceremonia, al considerar que su comportamiento no fue acorde con la solemnidad del momento y que se había burlado de su dolor en medio del evento, ya que Juliana perdió a su pareja en el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez.

En la entrevista que le realizaron en el programa Impresentables de Los 40, Calderón dijo: "Me dio mucha rabia verla burlándose, mirándome y riéndose. No entiendo qué hacía allí: si estaba figurando o si de verdad era amiga de Yeison.No sé qué hacía en un homenaje mostrando esa actitud".

Además, Juliana después compartió un video en sus historias de Instagram asegurando que Aida “finalmente le dio la razón” porque “uno realmente no despide a un amigo entre risas y burlas. En esos instantes solo hay tristeza en el corazón, pero ya entiendo. Llegaste a colgarte de la fama de un muerto como muy bien lo dijiste”.

Finalmente, la hermana de Yina no se quedó solo en la crítica al evento, pues también hizo referencia a episodios personales y mediáticos de Aida Victoria Merlano, afirmando: “Y como lo hiciste a los inicios de tu carrera, acordándote de tu mamá, que hasta el nombre de ella te lo pusiste. Y que a raíz de eso, sales hablando cada vez que te deja un novio, que te engaña, que te preña y te deja sola”.

La controversia entre Juliana Calderón y Aida Merlano sigue creciendo - crédito @julianacalderon12/IG

Ante estas acusaciones, Aida Victoria Merlano respondió defendiendo su presencia en el homenaje y negando cualquier falta de respeto.

“La gente con la que estaba eran sus amigos, que también son mis amigos, y estábamos entre risas y llantos despidiendo a un amigo. Punto”, expresó, recalcando que el duelo no es una experiencia homogénea y que cada persona lo vive de manera distinta.

Adicionalmente, cuestionó los motivos de Juliana Calderón, sugiriendo que el conflicto podría estar siendo utilizado como una forma de ganar visibilidad mediática.

El cruce se volvió aún más tenso cuando Merlano aseguró desconocer la situación sentimental de Juliana y aportó detalles personales que encendieron la polémica.

“Yo ni siquiera te vi, no sabía que estabas ahí y tampoco sabía que desafortunadamente uno de los fallecidos era tu pareja sentimental, porque la última vez que recuerdo haberte visto fue un 5 de noviembreen el centro comercial Jardines, un día que fui a dejar a mi hijo para una visita con su papá ytú estabas besándote y dejándote agarrar el culo de un lavaperros. Pensaba que ese era tu pareja sentimental,pero ya mi equipo me aclaró entonces la confusión que yo tenía, que entenderás por qué era”, dijo, en un mensaje que fue ampliamente replicado y criticado en redes.

Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón convierten las redes en un campo de batalla y Yina observa desde la tribuna - crédito composición fotográfica Instagram

Hasta ahora, la confrontación entre Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano sigue abierta, alimentada por declaraciones cruzadas y reacciones constantes en redes sociales. Mientras tanto, Yina Calderón observa el conflicto desde la distancia, dejando claro que, aunque no piensa intervenir directamente, respalda a su hermana y reconoce el impacto mediático que este tipo de peleas puede tener en la construcción de una carrera pública.