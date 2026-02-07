Colombia

Si escoge a más de un candidato en las consultas pueden anularle el voto: estas son la reglas, según la Registraduría

El ente electoral aclaró cuáles son las reglas y qué deben tener en cuenta los ciudadanos para no cometer errores

La Registraduría explicó que el
La Registraduría explicó que el tarjetón de consultas interpartidistas solo se entregará si el votante lo solicita en la mesa de votación- crédito Visuales IA/Colprensa

El domingo 8 de marzo de 2026, Colombia vivirá una jornada electoral clave. Ese día se realizarán, de manera simultánea, las elecciones al Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas que definirán candidatos presidenciales de varias coaliciones.

Frente a este escenario, una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos es si su voto puede ser anulado en caso de participar en más de una consulta.

Teniendo en cuenta eso, la Registraduría aseguró que el voto en la consulta se anulará si el ciudadano marca opciones correspondientes a más de una consulta o más de un candidato dentro del mismo tarjetón.

¿Cuántos tarjetones se entregarán el día de las elecciones?

El tarjetón único de consultas
El tarjetón único de consultas incluirá a todas las coaliciones y permitirá marcar solo una opción para que el voto sea válido- crédito Fotos Colprensa / Twitter @TiaPolitica

De acuerdo con la Registraduría, cada votante recibirá tres tarjetones en la mesa de votación: uno para el Senado, uno para la Cámara de Representantes y uno correspondiente a las consultas interpartidistas. No obstante, este último no se entregará de manera automática.

La entidad precisó que el tarjetón de las consultas interpartidistas solo será suministrado si el ciudadano lo solicita expresamente. Es decir, si una persona decide no participar en ninguna consulta, puede votar únicamente por Senado y Cámara sin problema alguno.

Este mecanismo busca respetar la libertad del elector y evitar confusiones. También responde a la intención de garantizar el carácter voluntario de las consultas, que no son obligatorias, a diferencia del proceso legislativo.

La regla clave: una sola marcación en el tarjetón de consultas

Los ciudadanos recibirán tres tarjetones
Los ciudadanos recibirán tres tarjetones el 8 de marzo: Senado, Cámara de Representantes y, de forma opcional, el de consultas interpartidistas - crédito Registraduría Nacional

Para las elecciones del 8 de marzo de 2026, la Registraduría implementó un tarjetón único de consultas, en el que estarán incluidas todas las coaliciones e interpartidistas que participarán en la jornada. En un mismo documento aparecerán las opciones de las consultas de centro, centro-derecha y centro-izquierda, junto con sus respectivos precandidatos.

Aquí aplica la regla de oro: el votante solo puede marcar una casilla en todo el tarjetón. Si marca a dos o más candidatos, incluso si pertenecen a la misma consulta, el voto será declarado nulo. Del mismo modo, si selecciona candidatos de diferentes consultas o coaliciones, el voto también se invalidará.

El registrador nacional fue enfático en señalar que cualquier marcación adicional, tachón o señal que evidencie más de una elección dentro del tarjetón de consultas será causal de anulación. En cambio, este error no afecta los votos a Senado o Cámara, siempre que esos tarjetones estén correctamente diligenciados.

El tarjetón también incluirá una casilla de voto en blanco, válida para toda la consulta. Esta opción está pensada para quienes desean participar en la consulta, pero no respaldar a ninguno de los precandidatos inscritos.

Privacidad y orden de las consultas en el tarjetón

Marcar candidatos de diferentes consultas
Marcar candidatos de diferentes consultas o más de una opción en el mismo tarjetón provocará la anulación del voto - suministrado a Infobae

Uno de los cambios más relevantes en esta jornada electoral es el uso de un solo tarjetón para todas las consultas. Según la Registraduría, esta medida busca proteger el secreto del voto, ya que nadie podrá inferir la inclinación política del ciudadano únicamente observando qué tarjetón solicitó.

La ubicación de las consultas y de los candidatos dentro del tarjetón fue definida mediante un sorteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La conformación definitiva de estas consultas se dio apenas días antes del sorteo. A última hora, el exembajador Camilo Romero renunció a participar en la consulta del Frente por la Vida, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de la candidatura del senador Iván Cepeda Castro. Cepeda, según se informó, irá directamente a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

Con este panorama, la Registraduría insiste en que la mejor forma de evitar errores es informarse con antelación, pedir solo los tarjetones que se desean usar y marcar una única opción en el de consultas.

